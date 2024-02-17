Ларри Бёрд приехал к офису НБА в болиде IndyCar. Как Индианаполис получил звёздный уикенд

Ночью с 16 на 17 февраля начался ежегодный звёздный уикенд. Вчера проходили матчи новичков и звёзд, а уже ближайшей ночью мы увидим конкурсы по данкам и трёхочковым. Именно сейчас было бы актуально рассказать, как город Индианаполис завоевал право провести такое важное мероприятие.

Индианаполис — далеко не самый маленький город (почти 900 тыс. населения) с командой НБА. Тем не менее этот населённый пункт в контексте всей страны скорее считается провинциальным. У него нет нужного лоска, гламура и известности для руководителей лиги. Именно поэтому последний раз, когда Индианаполис принимал Матч всех звёзд, случился аж в 1985 году. За это время Лос-Анджелес принимал звёздный уикенд уже три раза, а Нью-Йорк – дважды. Всем заинтересованным в проведении Матча всех звёзд в Индианаполисе пришлось сильно постараться. Именно об этой истории и хочется рассказать.

К составлению заявки привлекли много городских чиновников и руководителей «Пэйсерс». Ими была составлена целая книга, где описываются все условия, которые город может предложить. Отели, инфраструктура, транспорт, обустройство арен и прочие важные вещи. Ожидается, что Матч всех звёзд добавит в бюджет штата около $ 320 млн, что объясняет серьёзное отношение к событию.

Матч новичков на арене «Индианы Пэйсерс» в рамках звёздного уикенда Фото: Justin Casterline/Getty Images

В документе рассказывалось об удачном опыте проведения прочих крупных спортивных мероприятий, в том числе Супербоула 2012 года. Тем не менее чиновникам показалось, что такой книги будет недостаточно для того, чтобы убедить НБА выбрать именно их. Именно для этого был призван на помощь Ларри Бёрд, который связан с «Индианой Пэйсерс» уже более 10 лет.

Его посадили в болид IndyCar. Эта серия гонок является одним из главных символов всего штата Индианы из-за своей большой популярности и значимости в США. Нужно понимать, что средний рост гонщиков далеко не самый выдающийся из-за тесноты машины. То, что Ларри согласился со своим ростом 206 см втиснуться в это, удивляет и впечатляет.

Прибыв к офису НБА в Нью-Йорке на болиде, Бёрд привлёк внимание многих прохожих. Выглядело очень эффективно, за Бёрдом наблюдали свыше 300 человек.

Видео можно посмотреть на канале The School Of Sports в YouTube.

Шоу сработало, спустя восемь месяцев НБА выбрала Индианаполис в качестве хоста Матча всех звёзд 2021 года. Из-за пандемии мероприятие было перенесено на 2024 год. К этому пришли, несмотря на изначально сдержанное отношение лиги к заявке Индианаполиса. Об этом рассказал президент Visit Indy Леонард Хупс, организовавший рабочие процессы по формированию заявки.

«У некоторых из руководителей НБА остались плохие воспоминания о Матче всех звёзд 1985 года. Я слышал это напрямую от некоторых сотрудников лиги. Было ясно, что нам придётся потрудиться и пройти ряд препятствий. Они ждали, что мы их удивим, чтобы у них поменялось к нам отношение», — заявлял Хупс.

Успех города стал доказательством его значительного развития за последние четыре десятилетия. Для достижения этой цели работу вели самые разные специалисты со всей страны. Отныне в пределах пяти кварталов от арены расположены восемь тысяч гостиничных номеров.

Для руководства команды было приоритетом организовать это мероприятие, даря радость долголетнему владельцу «Пэйсерс». Ему 89 лет, но он наконец увидит такое важное мероприятие на арене своего детища.

Напоследок анонсирую: мы организуем прямые трансляции субботних конкурсов и воскресной главной игры. Будем рады, если вы вместе с нами проживёте этот уикенд. Увидимся!