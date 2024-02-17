«Даллас» — самая «горячая» команда Запада перед Матчем звёзд. Всё благодаря обменам

На протяжении последних нескольких лет «Даллас» остаётся одной из тех франшиз, которые сталкиваются с завышенными ожиданиями в мире НБА. И это справедливо, ведь в распоряжении команды находится чуть ли не лучший дуэт защитников в лиге: Кайри Ирвинг и Лука Дончич. Это уже не говоря о том, что последний сам по себе является талантом поколения. Однако имеющийся потенциал пока никак не отразился на выступлении «Маверикс» в плей-офф. Особенно разочаровала концовка прошлого сезона, когда в руководстве приняли решение удариться в танкинг и пожертвовать местом в плей-ин. В этом году «Далласу» предстоит реабилитироваться. И пока всё выглядит так, будто недавние обмены должны ему в этом помочь.
В минувший дедлайн приоритетом «Маверикс» было адресовать три существующие проблемы. Первой из них была нехватка габаритов, особенно в передней линии. Когда Грант Уильямс не справлялся на роли тяжёлого форварда, Джейсон Кидд пробовал сделать его центровым в маленькой пятёрке. В этой ситуации Лука Дончич ростом в 201 см зачастую оказывался самым высоким игроком на площадке. Избавиться от Уильямса, кстати, уже было решением другой отдельно взятой проблемы. Не только потому, что его выступление ухудшилось по сравнению с началом сезона, но и потому, что в раздевалке «Маверикс», по слухам, устали от громкого и неугомонного Гранта. Его характер просто не вписался в командную атмосферу.
Ну а из недостатка размеров вытекали две других командных сложности: слабая игра в обороне и на подборе. До дедлайна «Даллас» был 25-м в лиге по собранным отскокам (41,5 в среднем за игру) и 23-м по защитному рейтингу, пропуская по 117,4 очка на 100 владений. Именно поэтому на рынке обменов в команде отдавали предпочтение позиции четвёртого номера, а не третьего, и рассматривали тех игроков, кто способен разрешить трудности «Маверикс» на собственной половине. В итоге наиболее подходящим вариантом посчитали Пи Джей Вашингтона из «Хорнетс» и Дэниела Гэффорда из «Вашингтона», откуда «Маверикс» изначально рассчитывали забрать Кайла Кузму.
|«Даллас» получает:
|Другая команда получает:
|Пи Джей Вашингтона (25 лет, 201 см), пик второго раунда 2024 года, пик второго раунда 2028 года
|Гранта Уильямса, Сета Карри, пик первого раунда 2027 года
|Дэниела Гэффорда (25 лет, 208 см)
|Ричауна Холмса, пик первого раунда 2024 года (через «Тандер»)
Детали обменов «Маверикс» в дедлайн.
С того момента, как они присоединились к команде, «Даллас» успел провести всего три матча, не проиграв ни одного. Конечно, в двух из них соперниками были «Сан-Антонио» и «Вашингтон» — худшие коллективы в НБА. Но статистика говорит сама за себя. В последних трёх встречах «Маверикс» имели лучший защитный рейтинг в лиге, будучи единственной командой, которая допускает менее 100 очков на 100 владений — 96,9. По сравнению со 117,4 балла, что были до дедлайна, это сумасшедший результат.
Взять, например, недавний матч со «Спёрс», который был для коллектива уже третьим в нынешнем сезоне. В двух предыдущих «Мавс» пропустили по 119 очков от подопечных Грега Поповича, а в последнем — всего 93. В декабрьском поражении от «Тандер» Дончич и компания допустили 126 очков, а в февральской победе — только 111. В 52 матчах до дедлайна «Даллас» провёл всего один матч с 50 или более подборами. В обновлённом составе у команды – три из трёх. 54, 56 и 55 подборов против «Оклахомы», «Уизардс» и «Сан-Антонио» соответственно. Гэффорд на этом отрезке собрал 36 отскоков, а Вашингтон — ещё 16.
При этом Дэниел был чуть ли не лучшим игроком в составе помятых «Уизардс» в нынешнем сезоне. Он может не только делать блоки, бороться за каждое владение в защите и собирать подборы в нападении, но и завершать после навесов, а ещё бросать самостоятельно. Гэффорд является лидером лиги по показателю True Shooting (сложная метрика, которая учитывает трёхочковые, двухочковые и штрафные), имея невероятные 70,2%. Вашингтон в то же время имеет в «Далласе» суммарный плюс-минус в «+51» и персональный защитный рейтинг в 88,7. Ему ещё предстоит найти своё место в системе нападения, но реальный вклад бигмена в оборону был заметен уже в его дебютном матче.
Джереми Сохан (слева) и Пи Джей Вашингтон (справа), сезон-2023/2024
Фото: Ron Jenkins/Getty Images
Всё это, конечно, ещё не служит 100-процентной гарантией успеха для «Маверикс». Три матча — период слишком короткий и недостаточно показательный. К тому же сейчас в «Далласе» здоровы все, кроме Данте Экзама, в то время как причиной неудовлетворительного выступления команды до этого во многом было отсутствие ключевых игроков (будь то Кайри Ирвинг или Дерек Лайвли).
Тем не менее к перерыву на Матч звёзд эта франшиза подходит с победной серии из шести матчей — самой продолжительной на Западе. От пятого-шестого мест и зоны плей-офф их отделяет всего одна победа. Руководство «Далласа» провело убедительную обменную кампанию в дедлайн, и теперь состав команды стал куда более глубоким и укомплектованным. Но настоящей проверкой для «Маверикс» станет плей-офф, куда им, конечно, ещё предстоит выйти.