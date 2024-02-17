«Даллас» — самая «горячая» команда Запада перед Матчем звёзд. Всё благодаря обменам

На протяжении последних нескольких лет «Даллас» остаётся одной из тех франшиз, которые сталкиваются с завышенными ожиданиями в мире НБА. И это справедливо, ведь в распоряжении команды находится чуть ли не лучший дуэт защитников в лиге: Кайри Ирвинг и Лука Дончич. Это уже не говоря о том, что последний сам по себе является талантом поколения. Однако имеющийся потенциал пока никак не отразился на выступлении «Маверикс» в плей-офф. Особенно разочаровала концовка прошлого сезона, когда в руководстве приняли решение удариться в танкинг и пожертвовать местом в плей-ин. В этом году «Далласу» предстоит реабилитироваться. И пока всё выглядит так, будто недавние обмены должны ему в этом помочь.

В минувший дедлайн приоритетом «Маверикс» было адресовать три существующие проблемы. Первой из них была нехватка габаритов, особенно в передней линии. Когда Грант Уильямс не справлялся на роли тяжёлого форварда, Джейсон Кидд пробовал сделать его центровым в маленькой пятёрке. В этой ситуации Лука Дончич ростом в 201 см зачастую оказывался самым высоким игроком на площадке. Избавиться от Уильямса, кстати, уже было решением другой отдельно взятой проблемы. Не только потому, что его выступление ухудшилось по сравнению с началом сезона, но и потому, что в раздевалке «Маверикс», по слухам, устали от громкого и неугомонного Гранта. Его характер просто не вписался в командную атмосферу.

Ну а из недостатка размеров вытекали две других командных сложности: слабая игра в обороне и на подборе. До дедлайна «Даллас» был 25-м в лиге по собранным отскокам (41,5 в среднем за игру) и 23-м по защитному рейтингу, пропуская по 117,4 очка на 100 владений. Именно поэтому на рынке обменов в команде отдавали предпочтение позиции четвёртого номера, а не третьего, и рассматривали тех игроков, кто способен разрешить трудности «Маверикс» на собственной половине. В итоге наиболее подходящим вариантом посчитали Пи Джей Вашингтона из «Хорнетс» и Дэниела Гэффорда из «Вашингтона», откуда «Маверикс» изначально рассчитывали забрать Кайла Кузму.

«Даллас» получает: Другая команда получает: Пи Джей Вашингтона (25 лет, 201 см), пик второго раунда 2024 года, пик второго раунда 2028 года Гранта Уильямса, Сета Карри, пик первого раунда 2027 года Дэниела Гэффорда (25 лет, 208 см) Ричауна Холмса, пик первого раунда 2024 года (через «Тандер»)

Детали обменов «Маверикс» в дедлайн.

С того момента, как они присоединились к команде, «Даллас» успел провести всего три матча, не проиграв ни одного. Конечно, в двух из них соперниками были «Сан-Антонио» и «Вашингтон» — худшие коллективы в НБА. Но статистика говорит сама за себя. В последних трёх встречах «Маверикс» имели лучший защитный рейтинг в лиге, будучи единственной командой, которая допускает менее 100 очков на 100 владений — 96,9. По сравнению со 117,4 балла, что были до дедлайна, это сумасшедший результат.

Взять, например, недавний матч со «Спёрс», который был для коллектива уже третьим в нынешнем сезоне. В двух предыдущих «Мавс» пропустили по 119 очков от подопечных Грега Поповича, а в последнем — всего 93. В декабрьском поражении от «Тандер» Дончич и компания допустили 126 очков, а в февральской победе — только 111. В 52 матчах до дедлайна «Даллас» провёл всего один матч с 50 или более подборами. В обновлённом составе у команды – три из трёх. 54, 56 и 55 подборов против «Оклахомы», «Уизардс» и «Сан-Антонио» соответственно. Гэффорд на этом отрезке собрал 36 отскоков, а Вашингтон — ещё 16.

При этом Дэниел был чуть ли не лучшим игроком в составе помятых «Уизардс» в нынешнем сезоне. Он может не только делать блоки, бороться за каждое владение в защите и собирать подборы в нападении, но и завершать после навесов, а ещё бросать самостоятельно. Гэффорд является лидером лиги по показателю True Shooting (сложная метрика, которая учитывает трёхочковые, двухочковые и штрафные), имея невероятные 70,2%. Вашингтон в то же время имеет в «Далласе» суммарный плюс-минус в «+51» и персональный защитный рейтинг в 88,7. Ему ещё предстоит найти своё место в системе нападения, но реальный вклад бигмена в оборону был заметен уже в его дебютном матче.

Джереми Сохан (слева) и Пи Джей Вашингтон (справа), сезон-2023/2024 Фото: Ron Jenkins/Getty Images

Всё это, конечно, ещё не служит 100-процентной гарантией успеха для «Маверикс». Три матча — период слишком короткий и недостаточно показательный. К тому же сейчас в «Далласе» здоровы все, кроме Данте Экзама, в то время как причиной неудовлетворительного выступления команды до этого во многом было отсутствие ключевых игроков (будь то Кайри Ирвинг или Дерек Лайвли).

Тем не менее к перерыву на Матч звёзд эта франшиза подходит с победной серии из шести матчей — самой продолжительной на Западе. От пятого-шестого мест и зоны плей-офф их отделяет всего одна победа. Руководство «Далласа» провело убедительную обменную кампанию в дедлайн, и теперь состав команды стал куда более глубоким и укомплектованным. Но настоящей проверкой для «Маверикс» станет плей-офф, куда им, конечно, ещё предстоит выйти.