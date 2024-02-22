Конфликт длиною в жизнь. История противостояния Кармело Энтони и Джорджа Карла

Конфликты естественны для людей. Наша полиморфность как биологического вида делает враждебность неизбежной. И это нормально, в каком-то смысле именно вечное противостояние двух или более сторон двигает нас вперёд. Конфронтации различаются, включая их продолжительность. Некоторые конфликты кажутся вечными, поскольку два субъекта настолько непримиримы по своей сути, что улаживание ситуации кажется практически невозможным.

Как и в других сферах, в НБА можно найти примеры таких конфликтов. Один из них снова напомнил о себе несколько дней назад. Из названия материала вы уже поняли, что речь пойдёт о Кармело Энтони и Джордже Карле. Что вообще произошло? Кармело заявился на один из бесчисленных баскетбольных подкастов и поделился историей из 2005 года, когда Карл только вступил в должность главного тренера «Денвер Наггетс».

«Он получил эту работу за пару дней до нашей игры с «Милуоки Бакс». Я тогда хотел принять участие в матче. В то время я не понимал игры. Мне был 21 год. Всё, что я знал, это то, что придёт тренер с большим именем. Джордж Карл руководил «Милуоки», «Сиэтлом». Незадолго до матча он позвал меня в свою комнату и сказал: «Парень, я думаю, что тебя переоценивают», — сказал Энтони в подкасте 7PM in Brooklyn with Carmelo Anthony & Kid Mero.

Что же ответил на такое Джордж Карл? В социальных сетях он в собственном стиле оставил провокационное сообщение.

«Хэй, Кармело, давай не будем это всё снова начинать. Ты рассказываешь истории, которым скоро исполнится 20 лет. Давай уже забудем про это. А так да, ты был переоценённым игроком, лишь в твоих снах ты бы мог достигнуть эффективности Детлефа Шремпфа», — написал Карл в социальной сети X (ранее Twitter).

Джордж Карл и Кармело Энтони Фото: Andy Cross/Getty Images

Карл оставил заметное сообщение: сначала критиковал Энтони за перебирание прошлого, затем сам возобновил конфликт. Что же произошло между этими двумя людьми, что страсти не утихают спустя столько лет? Давайте рассмотрим историю комплексно.

Выбранный «Денвером» на драфте 2003 года Кармело быстро доказал свой значительный потенциал. В голосовании за награду лучшему новичку сезона он был вторым после Леброна, проиграв с далеко не самой большой разницей. Энтони воспринимался местными болельщиками как тот человек, который сможет вернуть организацию на видное место и, возможно, принести первое чемпионство в истории франшизы.

Форвард тут же стал лидером команды и в первом же сезоне помог «Денверу» впервые выйти в плей-офф за много лет. Однако стоит учесть, что Кармело тогда было всего 19 лет — он ещё был подростком. Свою натуру он показал в одной из игр, где отказался выходить на паркет в концовке проигранного матча. Также следует вспомнить о неудачной Олимпиаде 2004 года и о проблемах с законом, связанных с марихуаной и драками в ночных клубах.

Леброн Джеймс и Кармело Энтони на ОИ-2004 Фото: Jamie Squire/Getty Images

Последовал второй сезон, от которого ожидалось, что команда сделает ещё один шаг вперёд. Но с самого начала регулярки пошло всё не лучшим образом. После увольнения главного тренера на его место пришел Джордж Карл — к тому времени уже заслуженный и опытный специалист НБА. Тем не менее многие уже тогда предсказали то, чем это может обернуться. Карл смог помочь развиться далеко не одной команде лиги, но в каждой из них в итоге происходили склоки, конфликты и драмы. Джордж регулярно критиковал игроков публично, а также признавался в том, что у него есть проблемы с алкоголем и управлением гневом.

В «Наггетс» у тренера всё пошло по привычному сценарию. Он смог перевернуть сезон, команда начала выигрывать, но тут же начал высказываться насчёт Кармело Энтони. Он заявил, что с первого дня требовал от Кармело многого. Карл считал Энтони отличным талантом, которому стоит ещё многому научиться, особенно в сфере дисциплины. По его словам, Мело не был доволен подобным развитием событий.

Похоже, Джордж был прав в своих наблюдениях, но его публичные высказывания казались излишне патерналистическими. Кармело поначалу принимал новые условия и заявлял, что он слушает тренера и уважает субординацию. Думаю, форвард и не мог заявить публично что-то другое. Но многие уже тогда задавались вопросом, сколько смогут просуществовать отношения этих двух персонажей.

Кармело Энтони и Джордж Карл. Фото: Brian Brainerd/Getty Images

Карл не боялся сажать на скамейку Кармело, когда считал нужным. Первый такой случай произошёл уже спустя пару месяцев после прихода тренера в новую команду. Согласно неподтверждённым данным, Энтони, возмущённый решением тренера, бросил в него полотенце. Тем не менее Джордж совершит подобное ещё не один раз.

Следующие три года прошли сравнительно спокойно, за исключением травм Кеньона Мартина, отстранений Кармело и неожиданного обмена Айверсона. Публично отношения между Энтони и Джорджем казались напряжёнными, но это не перерастало в открытую конфронтацию. Подтверждением того, что баскетболист был удовлетворён ситуацией, стало то, что он согласился продлить соглашение с «Денвером», причём сразу на пять лет.

Шёл сезон-2007/2008. «Денвер» достиг новых высот, выиграв 50 матчей в регулярке. В те времена конкуренция на Западе была невероятной, поэтому такой результат позволил «Наггетс» выйти в плей-офф лишь с восьмого места. В первом раунде они сошлись с «Лос-Анджелес Лейкерс». Именно эта серия зажгла искру в спящем вулкане конфликта Кармело и Карла.

Коби Брайант и Кармело Энтони во время очной плей-офф серии 2008 года Фото: John W. McDonough /Sports Illustrated via Getty Images

«Лейкерс» доминировали в серии, и в конце третьего подряд провального матча Кармело не выдержал. По сообщениям анонимных источников, он обвинил тренера и партнёров в том, что те просто сидят и ничего не делают с этой катастрофой. Карл ответил тем, что во многом вина за такой результат лежит на самом Мело, поскольку он много промахивался и не приносил пользы коллективу. «Лос-Анджелес» вышел победителем из серии со счётом 4-0.

Многие журналисты начали писать материалы о том, что отношения Карла и Энтони разрушены. На фоне этого стали витать слухи о возможном уходе игрока из команды. Тем не менее на время конфликт утих. В ноябре 2008 года «Наггетс» обменяли Айверсона на Чонси Биллапса, который сумел сбалансировать ситуацию и на паркете, и вне его. Биллапс уже тогда был заслуженным ветераном с чемпионским опытом, который смог подружиться с Мело и заслужить уважение Джорджа.

Склоки тренера с форвардом всё равно продолжались. В течение сезона-2008/2009 произошёл инцидент, где Мело отказался уходить на скамейку по приказу Карла, из-за чего впоследствии был отстранён командой. Тем не менее ситуация вскоре забылась на фоне командных успехов. «Денвер» выиграл 54 игры и смог дойти до финала конференции. Это был лучший результат франшизы с 1985 года.

Кармело Энтони, Чонси Биллапс и Джордж Карл Фото: Luis Sinco/Los Angeles Times via Getty Images

В том финале «Денверу» снова достались «Лейкерс», но сценарий был совсем иным, чем годом ранее. Команде из Калифорнии удалось обыграть «Наггетс» лишь после шести матчей. Надежды болельщиков из Колорадо на следующий сезон были весьма высоки.

Сезон-2009/2010 проходил позитивно для всех наших персонажей. Казалось, что найден необходимый баланс во внутренних взаимоотношениях и игроки готовы идти за долгожданным титулом. Но тут случилось то, что разрушило все грёзы фанатов команды. В феврале 2010 года Карл объявил, что у него был обнаружен рак гортани. К счастью, Джордж выздоровел, однако болезнь заставила его пропустить остаток сезона. Ассистент Эдриан Дэнтли временно заменил его, но не смог оправдать возложенных ожиданий. Травмы важных игроков и провальный вылет в первом раунде.

Кармело Энтони и Чонси Биллапс после обмена в «Нью-Йорк Никс» Фото: Chris Trotman/Getty Images

«Наггетс» были готовы сразу выдать новый контракт своему лидеру, но Кармело взял паузу на раздумья. Его друзья Леброн Джеймс и Дуэйн Уэйд образовали мощное трио в «Майами», из-за чего Энтони тоже начал задумываться об уходе, к чему также призывали его близкие. В итоге Мело запросил обмен из команды в августе 2010 года. Случилась сделка далеко не сразу, а лишь в начале 2011 года. Энтони и Биллапс перешли в «Никс». Можно лишь представить то, с чем пришлось столкнуться Карлу, когда он вернулся на свою должность.

После того как Кармело ушёл из «Наггетс», Джордж выразил разочарование слабостью Мело в обороне и дисциплине. Мело не стал игнорировать нападку и в социальных сетях сравнил тренера со змеёй. Это прозвище пристало к Карлу и было подхвачено прочими игроками НБА, такими как Демаркус Казинс и Андре Драммонд. Взгляд в прошлое показывает, что после этих событий карьеры Энтони и Карла пошли на убыль. Джордж прекратил тренировать ещё в середине 2010-х, после чего выпустил автобиографическую книжку, где в очередной раз раскритиковал Кармело.

В книге говорится: «Кармело стремился к центру внимания, не проявлял строгости к себе в защите и обладал слабыми лидерскими качествами. Критика в его адрес вызывала неприязнь, и ему не хватало качеств чемпиона». Такие фразы можно было встретить в разных параграфах той книги, хотя подобная критика не была нова для Кармело. Если не считать одного момента, который действительно прогремел.

Кармело Энтони и Кеньон Мартин Фото: Brian Bahr/Getty Images

«Кармело и Кеньон Мартин зарабатывали так много денег, но им не хватало отца рядом, который мог бы держать их в узде и научить их вести себя, как настоящие мужчины».

Это заявление было личной атакой, не затрагивая баскетбольные способности игроков. Многие ещё нашли в этом заявлении нотки расизма, из-за стереотипа о том, что многие темнокожие в США растут без отца, а также расточительно относятся к деньгам. Карл, конечно, позже извинился и сказал, что пожалел об этих словах, но реакция игроков была ожидаемой.

«Он всё ещё пытается оставаться релевантным. Всё это грустно, конечно», — писал Джей Ар Смит в социальных сетях.

«Джордж Карл — эгоистичный, несчастный, жалкий трус. Неудивительно, что он был уволен из всех мест, где он работал», — жёстко отреагировал Кеньон Мартин.

У Кармело спросили об этой книге после одного из матчей в раздевалке. Мело отшутился, заявив, что он не знал, что Карл настолько сильно обижен на него.

Джордж Карл на церемонии включения в Зал славы, 2022 год Фото: Maddie Meyer/Getty Images

С тех пор Карл неоднократно критиковал Кармело, будь то на подкастах или телешоу. Он продолжал рассказывать, как Энтони вёл себя в раздевалке, обвиняя того в пассивно-агрессивном поведении. Джордж выразил свою неудовлетворённость тем, что он так и не смог сделать из Кармело игрока обеих сторон паркета. Ну а то, что пишет заслуженный специалист в социальных сетях, стоит отдельного материала. Там член Зала славы не стесняется в выражениях и называет Энтони «дерьмовым защитником». Журналисты перестали спрашивать Карла о Кармело, поскольку ничего нового Джордж сказать уже не может.

При других обстоятельствах союз Карла и Энтони мог превратиться в уникальную сагу, где два персонажа, несмотря на большое количество межличностных проблем, смогли добиться успеха. Но мы живём в другой Вселенной, где им это не удалось, а их распри продолжаются до сих пор. Сочетание белого строгого тренера старой школы и темнокожего эгоцентричного баскетболиста, любителя вечеринок. Два противоположных полюса, которые, несмотря на все старания, не смогли достичь общей цели. Осталось лишь разочарование, сожаление и незакрытые обиды. Бывает и так.