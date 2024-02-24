Ответ «Последнему танцу». Звёзды «Чикаго» едут в тур, чтобы разоблачить династию Джордана

«Чикаго» был самой успешной франшизой эпохи 90-х в НБА. «Буллз» завоевали аж шесть трофеев в период с 1991 по 1998 год, и главным героем той команды был, конечно же, легендарный Майкл Джордан. Его наследие как одного из величайших баскетболистов в истории продолжает жить по сей день: не только в виде кроссовок, но и, например, в виде документального сериала «Последний танец», который навёл шороху на момент выхода в 2020-м. И хотя хайп вокруг детища Netflix и ESPN заметно утих, есть как минимум один человек, которого этот проект беспокоит по сей день.

Это Скотти Пиппен. Напарник Джордана по той самой команде «Буллз» и неотъемлемая часть её чемпионской истории. Он неоднократно критиковал «Последний танец» публично и даже написал об этом в своей книге, вышедшей в 2021-м. Если вкратце, посыл Пиппена был следующим: Джордан так сильно хотел доказать, что он лучше Леброна Джеймса, что выставил себя идеальным, а всех остальных — не очень. Скотти был недоволен тем, как он изображён в сериале, содержание которого, по его мнению, было далеко от реальности. То же самое говорили Хорас Грант, Билл Картрайт, Крэйг Ходжес и Рон Харпер.

Скотти Пиппен экс-форвард «Чикаго Буллз», шестикратный чемпион НБА «Последний танец» прославляет Майкла Джордана, не отдавая должного мне и моим гордым товарищам по команде. Майкл заслужил бо́льшую часть вины. Продюсеры предоставили ему редакторский контроль над конечным продуктом. В противном случае сериал не мог бы быть выпущен. Он был главным героем и режиссёром».

Однако новостных заголовков и даже публикации в книге Пиппену было недостаточно. Так что платформу для того, чтобы высказаться, ему предоставили в НБЛ — национальной баскетбольной лиге Австралии и Океании. При поддержке «Кола-Кола» он, Грант и австралиец Люк Лонгли, который помог «Буллз» завоевать второй три-пит, отправились в тур. Его маршрут пройдёт через Тасманию, где троица уже выступила вчера, 23 февраля, а также Сидней и Мельбурн. Турне получило говорящее название «No Bull» — сокращение от «No Bullshit», что в самом цензурном виде можно перевести как «без дураков».

«Поверьте, я говорю всё, что думаю. Это будет тур без всякой ерунды. Я скажу вам так: как «Х-фактор» в первом и во втором три-питах, я бы надрал задницу Деннису Родману. Приходите, берите билеты, и вы многое услышите», — сказал Хорас Грант в проморолике. Казалось бы, «Последний танец» вышел почти четыре года назад. К чему всё это? Лонгли — ещё ладно. Его в сериале упомянули вскользь, так что выслушать его точку зрения было бы интересно. К тому же турне проходит в его родной Австралии, где у Люка есть много поклонников. Ну а что Пиппен с Грантом?

Кажется, будто они пытаются выжать из ситуации всё до последней капли. Масштаб этого турне и рядом не стоял с «Последним танцем», при этом трое взрослых мужчин будут сидеть перед аудиторией и на полном серьёзе разговаривать о событиях 30-летней давности. Выяснять, кто прав, а кто виноват. И даже если Джордан не отдал им должное — запятнал репутацию, если хотите — как это должно помочь ситуации, о которой уже забыли все, кроме них самих? Всё это давно вышло за пределы борьбы за правду. У Пиппена и Гранта было четыре года на то, чтобы лично урегулировать все недопонимания с самим Джорданом. Но раз уж они отправились в целый разоблачительный тур, разногласия между бывшими напарниками наверняка являются не единственной на то причиной.

Майкл Джордан, 2023 год Фото: Sean Gardner/Getty Images

Про ситуацию Гранта известно меньше, поэтому тут сделать каких-то серьёзных выводов не получится. А вот Пиппен… О том, что он испытывает проблемы с деньгами, было известно довольно давно. Мошенничество, жертвой которого он оказался, алименты (у Скотти восьмеро детей от четырёх разных женщин), развод, неудачные вложения — всё это подкосило легенду «Чикаго». Сейчас его состояние оценивается в $ 20 млн. Это довольно немного, если учесть, что в НБА игрок заработал где-то $ 110 млн ($ 200 млн, если брать во внимание инфляцию).

Так что для Пиппена этот тур может быть просто способом подзаработать. К тому же надо же как-то оставаться релевантным через два десятилетия после завершения карьеры. Но не так давно у Скотти появился ещё один повод для неприязни к бывшему напарнику — его бывшая жена Ларса начала встречаться со старшим сыном Джордана Маркусом.

Их роман начался в 2022 году — спустя несколько месяцев после того, как развод Ларсы и Скотти завершился официально. Между Маркусом и избранницей, которая старше его на 17 лет, всё было довольно серьёзно — они даже подумывали о свадьбе. Да, пару недель назад ходили слухи об их расставании, но сейчас пара вроде как примирилась и продолжает работу над отношениями.

Можно представить, как всё это влияет на и без того напряжённые отношения между Пиппеном и Джорданом. И раз уж появилась возможность поговорить об этом перед целым стадионом, то как от неё отказаться? Но если Скотти, Грант и Лонгли всё-таки прольют свет на всё произошедшее и поделятся новыми интересными подробностями, это будет предметом отдельного разговора. А пока звёзды «Чикаго» выглядят если не жалко, то как минимум неловко. Посмотрим, что из этого выйдет.