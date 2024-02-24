Дрэймонд Грин снова в деле или всё же нет?

Что за день без драки в НБА? Удушающий Батлеру и новая потасовка в матче «Голден Стэйт»

24 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации прошёл насыщенный на события игровой день регулярного чемпионата. До результатов нет никому особого дела, так как в лиге состоялись два события, в которых произошли драка и массовая потасовка. Что же случилось в матчах «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс»?

Начнём с игры, которая завершилась раньше — «Пеликанс» с «Хит». В четвёртой четверти Зайон Уильямсон перехватил мяч у Джимми Батлера, бигмен «Нью-Орлеана» уже видел мяч в кольце, но на нём довольно грубо сфолил Кевин Лав. Моментально за своего игрока вступились игроки «пеликанов» — и Наджи Маршалл сперва словесно сцепился с Батлером, а затем и вовсе взял соперника за горло.

Потасовка в матче «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс» Фото: Кадр из видео

Сию минуту вспыхнула потасовка, которая перетекла в открытую драку. На этом дело не закончилось — Томас Брайант разговаривал с Хосе Альварадо и после недолгих раздумий дважды ударил по лицу разыгрывающему «Нью-Орлеана».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В итоге ситуацию удалось урегулировать, но главных действующих лиц драки удалили с матча. Джимми Батлер, Наджи Маршалл, Томас Брайант и Хосе Альварадо не смогли продолжить встречу. После матча лидер «Майами» Батлер практически выдал очень грозную речь, которая звучала как угроза в сторону соперника.

Джимми Батлер шестикратный участник Матча всех звёзд НБА, форвард «Майами Хит» «Мы обыграем их и в следующий раз. Мы просто лучшая команда… Когда они выйдут на нашу домашнюю площадку, это будет совсем другая игра. Надеюсь, они здоровы. Результат будет тот же».

В НБА всегда было много борьбы, так как баскетбол — контактная игра. Но в нынешнем регулярном чемпионате некоторые из игроков позволяют себе распускать руки. Самый яркий пример — Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт Уорриорз», команда которого вновь оказалась в центре внимания после матча с «Шарлотт Хорнетс». Так что же произошло?

На последних секундах встречи мячом владели «Голден Стэйт», «шершни» уже приняли поражение и не защищались, так как проигрывали с разницей в 11 очков. Но «воинам» не хватило бы времени во владении, чтобы завершить матч без потери мяча. Поэтому Лестер Киньонес попросил мяч у Брэндина Подзиемски и уже нацелился выполнить бросок из-под кольца, как прилетел Майлз Бриджес и попытался накрыть бросок. После чего вспыхнула конфликтная ситуация между Киньонесом и быстро прибежавшим Грантом Уильямсом («Хорнетс»). Все на паркете пытались разнять баскетболистов. С чем спустя время благополучно справились.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Обошлось без рукоприкладства, но Грант Уильямс вновь показал, насколько длинный у него язык и большое желание стать «плохим» парнем. В итоге Уильямса и Киньонеса удалили с матча, а Бриджес получил технический фол. Не могло обойтись без комментариев одного из главных драчунов НБА Дрэймонда Грина.

Дрэймонд Грин четырёхкратный чемпион НБА, форвард «Голден Стэйт Уорриорз» «Не понимаю, почему люди так злятся, когда забивают в конце игры. Это тупое, неофициальное, неписаное правило. Если бы вы выигрывали с разницей в 13 очков, вы бы разозлились, если бы мы забросили мяч? Сомневаюсь в этом. Итак, это что-то вроде обиженного неудачника. Грант Уильямс должен прекратить это. Он крутой парень [потому что вступился за партнёра]. Но продолжает пытаться прыгнуть на неприятную сторону, и я должен вам сказать — здесь не всегда весело. Слишком много разговоров вынудили тебя покинуть «Даллас». И сейчас он слишком много говорит. Возможно, тебе захочется замедлиться и прекратить строить из себя «крутого парня». Ты хочешь быть президентом профсоюза игроков НБА и всё такое, чувак. Вы не увидите, чтобы Си Джей Макколлум строил из себя такого парня. Затем Грант подошёл к нашей скамейке, думая, что у него скоро появится друг. Здесь у тебя нет друзей. Кроме того, разница в отсчёте времени для броска составляет две секунды. Хотите, чтобы мы сделали ещё одну потерю?»

Дрэймонд в своём репертуаре! Все хотят видеть лучшую игру команд в регулярном чемпионате, а не бесконечные потасовки. Слишком много моментов в нынешнем сезоне уже буквально заставляют лигу пойти на какой-то шаг по устранению подобных инцидентов. Ждём комментариев от руководства НБА после этого игрового дня или по завершении регулярного сезона? Следим за всем на «Чемпионате».