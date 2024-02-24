Что за день без драки в НБА? Удушающий Батлеру и новая потасовка в матче «Голден Стэйт»

24 февраля в Национальной баскетбольной ассоциации прошёл насыщенный на события игровой день регулярного чемпионата. До результатов нет никому особого дела, так как в лиге состоялись два события, в которых произошли драка и массовая потасовка. Что же случилось в матчах «Нью-Орлеан Пеликанс» — «Майами Хит» и «Голден Стэйт Уорриорз» — «Шарлотт Хорнетс»?
Начнём с игры, которая завершилась раньше — «Пеликанс» с «Хит». В четвёртой четверти Зайон Уильямсон перехватил мяч у Джимми Батлера, бигмен «Нью-Орлеана» уже видел мяч в кольце, но на нём довольно грубо сфолил Кевин Лав. Моментально за своего игрока вступились игроки «пеликанов» — и Наджи Маршалл сперва словесно сцепился с Батлером, а затем и вовсе взял соперника за горло.
Потасовка в матче «Майами Хит» — «Нью-Орлеан Пеликанс»
Фото: Кадр из видео
Сию минуту вспыхнула потасовка, которая перетекла в открытую драку. На этом дело не закончилось — Томас Брайант разговаривал с Хосе Альварадо и после недолгих раздумий дважды ударил по лицу разыгрывающему «Нью-Орлеана».
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В итоге ситуацию удалось урегулировать, но главных действующих лиц драки удалили с матча. Джимми Батлер, Наджи Маршалл, Томас Брайант и Хосе Альварадо не смогли продолжить встречу. После матча лидер «Майами» Батлер практически выдал очень грозную речь, которая звучала как угроза в сторону соперника.
«Мы обыграем их и в следующий раз. Мы просто лучшая команда… Когда они выйдут на нашу домашнюю площадку, это будет совсем другая игра. Надеюсь, они здоровы. Результат будет тот же».
В НБА всегда было много борьбы, так как баскетбол — контактная игра. Но в нынешнем регулярном чемпионате некоторые из игроков позволяют себе распускать руки. Самый яркий пример — Дрэймонд Грин из «Голден Стэйт Уорриорз», команда которого вновь оказалась в центре внимания после матча с «Шарлотт Хорнетс». Так что же произошло?
На последних секундах встречи мячом владели «Голден Стэйт», «шершни» уже приняли поражение и не защищались, так как проигрывали с разницей в 11 очков. Но «воинам» не хватило бы времени во владении, чтобы завершить матч без потери мяча. Поэтому Лестер Киньонес попросил мяч у Брэндина Подзиемски и уже нацелился выполнить бросок из-под кольца, как прилетел Майлз Бриджес и попытался накрыть бросок. После чего вспыхнула конфликтная ситуация между Киньонесом и быстро прибежавшим Грантом Уильямсом («Хорнетс»). Все на паркете пытались разнять баскетболистов. С чем спустя время благополучно справились.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Обошлось без рукоприкладства, но Грант Уильямс вновь показал, насколько длинный у него язык и большое желание стать «плохим» парнем. В итоге Уильямса и Киньонеса удалили с матча, а Бриджес получил технический фол. Не могло обойтись без комментариев одного из главных драчунов НБА Дрэймонда Грина.
«Не понимаю, почему люди так злятся, когда забивают в конце игры. Это тупое, неофициальное, неписаное правило. Если бы вы выигрывали с разницей в 13 очков, вы бы разозлились, если бы мы забросили мяч? Сомневаюсь в этом. Итак, это что-то вроде обиженного неудачника. Грант Уильямс должен прекратить это. Он крутой парень [потому что вступился за партнёра]. Но продолжает пытаться прыгнуть на неприятную сторону, и я должен вам сказать — здесь не всегда весело. Слишком много разговоров вынудили тебя покинуть «Даллас». И сейчас он слишком много говорит. Возможно, тебе захочется замедлиться и прекратить строить из себя «крутого парня». Ты хочешь быть президентом профсоюза игроков НБА и всё такое, чувак. Вы не увидите, чтобы Си Джей Макколлум строил из себя такого парня. Затем Грант подошёл к нашей скамейке, думая, что у него скоро появится друг. Здесь у тебя нет друзей. Кроме того, разница в отсчёте времени для броска составляет две секунды. Хотите, чтобы мы сделали ещё одну потерю?»
Дрэймонд в своём репертуаре! Все хотят видеть лучшую игру команд в регулярном чемпионате, а не бесконечные потасовки. Слишком много моментов в нынешнем сезоне уже буквально заставляют лигу пойти на какой-то шаг по устранению подобных инцидентов. Ждём комментариев от руководства НБА после этого игрового дня или по завершении регулярного сезона? Следим за всем на «Чемпионате».