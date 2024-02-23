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«Голден Стэйт» решили проблемы в НБА: Стефен Карри, Дрэймонд Грин, Клэй Томпсон, плей-офф НБА

Проблемы в «Голден Стэйт» — всё? Карри и банда вернули чемпионский ДНК
Никита Бирюков
«Голден Стэйт» решил свои проблемы в НБА
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«Уорриорз» в шикарной форме и рвутся в плей-офф НБА.

Нынешний регулярный чемпионат проходит для «Голден Стэйт Уорриорз», как на американских горках: то команду преследуют различного рода проблемы, то всё налаживается и результаты идут вверх. Сейчас же дела у чемпионов Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2021/2022 идут прекрасно. Клуб на ходу и показывает отличную игру в последнее время в НБА.

НБА - регулярный чемпионат
23 февраля 2024, пятница. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
128 : 110
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Уиггинс - 20, Джексон-Дэвис - 17, Куминга - 12, Подзиемски - 10, Грин - 8, Киньонес - 7, Робинсон - 6, Муди - 4, Шарич - 4, Томпсон - 3, Сантос - 3, Луни - 2
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Расселл - 18, Ривз - 16, Принс - 12, Кристи - 9, Хатимура - 8, Хэйс - 7, Динвидди - 5, Худ-Скифино - 4, Мэйс - 4, Каслтон, Уиндлер

«Воины» отлично стартовали в регулярке — пять побед при одном поражении, но затем у Дрэймонда Грина начали сдавать нервы, и он сперва был дисквалифицирован в одном из матчей за перебор технических, а потом и вовсе душил Руди Гобера («Миннесота Тимбервулвз») и ударил в лицо Юсуфа Нуркича («Финикс Санз»). НБА не оставила данный инцидент без внимания и выдала Грину бессрочную дисквалификацию, пока тот не прошёл курс по работе с гневом и не пообщался с психологами.

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По ходу всего сезона не утихают вопросы относительно продления контракта с одним из лидеров «Голден Стэйт» Клэем Томпсоном. Хоть Стефен Карри и уверяет, что их знаменитое трио — Карри, Томпсон, Грин — закончит карьеру в стане «Уорриорз», но на самом деле дела обстоят не так радужно. Клэй не может договориться о продлении с руководством «воинов», которые не хотят переплачивать игроку с двумя тяжёлыми травмами в карьере, просевшему по всем статистическим параметрам. При этом инсайдеры утверждают, что Томпсон выйдет на рынок свободных агентов в ближайшее межсезонье.

Вы думаете, на этом проблемы «Голден Стэйт» по ходу сезона закончились? Никак нет. В середине января скончался Деян Милоевич, который был помощником главного тренера Стива Керра. Вряд ли можно держать себя в отличном настроении и при этом быть морально подготовленным к предстоящим матчам в такое время. Именно поэтому НБА перенесла два матча «воинов», дав время команде прийти в себя.

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Вот столько неприятных событий преследовало «Уорриорз» по ходу нынешнего регулярного чемпионата. Однако сейчас команда наконец-то отошла от всех нехороших моментов и начала уверенно побеждать в НБА. «Голден Стэйт» победил в 9 из 11 последних матчей. При этом на своём пути обыграл много сильных коллективов — «Финикс Санз», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Индиану Пэйсерс» и дважды «Филадельфию Сиксерс». При этом в команде стали раскрываться и отлично себя показывать молодые баскетболисты — Жонатан Куминга и Брэндин Подзиемски.

В том числе благодаря им у «Голден Стэйт» появились вариативность в атаке и быстрые ноги в защите. Томпсон смирился с тем, что у него уже не получается тянуть роль второй скрипки в команде, выходя в последних матчах по большей части со скамейки. После этого у «Голден Стэйт» дела пошли-поехали. Команда закрепилась в зоне плей-ин Западной конференции и имеет три матча в запасе, с помощью которых может даже обогнать «Лейкерс» в турнирной таблице.

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Подопечные Стива Керра окончательно вернулись и готовы всколыхнуть лигу перед стартом плей-офф. Стефен Карри за последние 11 матчей в среднем забрасывает по 31 очку в корзины соперников. Грин вновь вернулся на свой великолепный уровень в защите и розыгрыше мяча. Куминга и Подзиемски — вдохнули глоток свежего воздуха в лёгкие «Голден Стэйт». Томпсон и Уиггинс — не делают хуже, а стараются выполнять свои функции: попадать нужные броски, не брать на себя лишнего и защищаться.

Сейчас «Голден Стэйт» — 10-й в конференции, но что будет с командой к концу регулярного чемпионата? Вероятно, команде удастся зацепиться за пятое-шестое место на Западе и выйти напрямую в плей-офф. Однако сделать это будет крайне непросто, так как в этом году слишком много клубов НБА борются за заветные позиции. Вероятно, «воины» так и закончат в зоне плей-ин и начнут свой путь со стыковых матчей. Но пока перспективы у Карри и компании хорошие, так как дела идут в гору.

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