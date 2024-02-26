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Никола Йокич против Голден Стэйт Уорриорз: центровой Денвер Наггетс укрепляет позиции на MVP НБА

Никола, только продолжай! Серб станет лучшим игроком сезона в НБА — пока без вариантов
Никита Бирюков
Никола Йокич
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Йокич рвётся к третьему MVP в карьере.

Буквально неделю назад, 19 февраля, Николе Йокичу стукнуло 29 лет. Сербский центровой продолжает разрывать Национальную баскетбольную ассоциацию своими умопомрачительными трипл-даблами и невероятно умной и красивой игрой. В последнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» лидер «Денвер Наггетс» вновь показал свою силу и притязания на звание самого ценного игрока сезона.

НБА - регулярный чемпионат
26 февраля 2024, понедельник. 03:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
103 : 119
Денвер Наггетс
Денвер
Голден Стэйт Уорриорз: Томпсон - 23, Карри - 20, Куминга - 19, Уиггинс - 14, Грин - 7, Киньонес - 6, Джексон-Дэвис - 6, Подзиемски - 4, Шарич - 4, Пэйтон II, Муди, Луни, Гаруба, Spencer
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 27, Гордон - 17, Колдуэлл-Поуп - 13, Портер - 9, Браун - 7, Ннаджи - 6, Джексон - 3, Уотсон - 3, Хафф - 2, Строутер, Джордан, Холидэй, Ки, Пикетт

«Самородки» с Йокичем во главе на выезде встречались с «воинами», которые практически не проигрывают в последнее время. Однако «Денвер» в матчах с «Голден Стэйт» чувствует себя как рыба в воде — команда победила в семи встречах кряду и оформила восьмую — со счётом 119:103. Сербский центровой и герой нашего материала записал на свой счёт 32 очка (13 из 24 с игры — 54%), 16 подборов и 16 результативных передач, четыре перехвата и один блок-шот. Ещё один трипл-дабл в копилку Джокера и просто невероятные цифры в целом.

А недавно Йокич оформил трипл-дабл в матче с каждой командой НБА, с которой встречался. Последнего трипл-дабла Николе не хватало лишь против «Вашингтон Уизардс», но «волшебники» не смогли остановить сербского великана. Сербский великан не останавливается на достигнутом и продолжает великолепно выступать в составе «Денвера».

Искромётный Йокич:
Йокич — самый уникальный игрок в НБА. Джокер порвал шаблоны и «наказал» все команды лиги
Йокич — самый уникальный игрок в НБА. Джокер порвал шаблоны и «наказал» все команды лиги

Травма Джоэла Эмбиида перечеркнула возможное получение второй статуэтки MVP кряду для лидера «Филадельфии». Йокич тут же стал основным кандидатом на награду. Престижный баскетбольный портал Basketball Reference отдаёт 43,1% на то, что серб в итоге возьмёт третий титул MVP за последние четыре сезона в лиге. Ближайшему преследователю в гонке на награду Шею Гилджес-Александеру портал отдаёт 20,4% на победу.

Эти данные были представлены Basketball Reference до матча с «Голден Стэйт». После настолько шикарной игры Йокича с командой, которая победила в 10 из 12 матчах до этого, шансы Николы на получение награды MVP должны возрасти ещё сильнее.

Кто-то, кроме Йокича и Гилджес-Александера, ещё может побороться за награду? Да, Лука Дончич в полном порядке и в последнее время ведёт свой «Даллас» к новым высотам вместе с новоприбывшим усилением — Пи Джей Вашингтоном и Дэниелом Гэффордом. Тот же портал даёт словенцу 13,4% на получение награды. Но при этом если Йокич продолжит настолько стабильно и ярко играть до конца регулярки, то ни у кого попросту не будет шансов на титул MVP в этом сезоне.

Йокич уже легенда НБА?
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Легенда НБА или ещё нет? Где стоит Йокич в сравнении с Каримом, Шаком и Оладжьювоном

С огромной долей вероятности Йокич всё-таки станет трёхкратным MVP НБА. Потому что серб показывает просто умопомрачительный уровень игры, которая конвертируется в победы команды. На данный момент «Денвер» занимает третье место в Западной конференции и ведёт борьбу с «Миннесотой» и «Оклахомой» за первую строчку. При всём при этом Никола уже давно дал всем понять, что для него самое важное — плей-офф НБА, где он выступает ещё более выверенно и с максимальной самоотдачей.

Джокер продолжает радовать любителей баскетбола каждый вечер. Даже если у серба не идёт игра в одном аспекте, он с лихвой компенсирует недостаток в другом направлении. В последнее время никаких проблем у Йокича и «Денвера» не наблюдается — команда рвётся в плей-офф, где собирается отстаивать своё чемпионство, добытое кровью и потом в прошлом сезоне. С таким лидером очень-очень верится в «Денвер». Никола — только продолжай!

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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