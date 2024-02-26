Никола, только продолжай! Серб станет лучшим игроком сезона в НБА — пока без вариантов

Буквально неделю назад, 19 февраля, Николе Йокичу стукнуло 29 лет. Сербский центровой продолжает разрывать Национальную баскетбольную ассоциацию своими умопомрачительными трипл-даблами и невероятно умной и красивой игрой. В последнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» лидер «Денвер Наггетс» вновь показал свою силу и притязания на звание самого ценного игрока сезона.

«Самородки» с Йокичем во главе на выезде встречались с «воинами», которые практически не проигрывают в последнее время. Однако «Денвер» в матчах с «Голден Стэйт» чувствует себя как рыба в воде — команда победила в семи встречах кряду и оформила восьмую — со счётом 119:103. Сербский центровой и герой нашего материала записал на свой счёт 32 очка (13 из 24 с игры — 54%), 16 подборов и 16 результативных передач, четыре перехвата и один блок-шот. Ещё один трипл-дабл в копилку Джокера и просто невероятные цифры в целом.

А недавно Йокич оформил трипл-дабл в матче с каждой командой НБА, с которой встречался. Последнего трипл-дабла Николе не хватало лишь против «Вашингтон Уизардс», но «волшебники» не смогли остановить сербского великана. Сербский великан не останавливается на достигнутом и продолжает великолепно выступать в составе «Денвера».

Травма Джоэла Эмбиида перечеркнула возможное получение второй статуэтки MVP кряду для лидера «Филадельфии». Йокич тут же стал основным кандидатом на награду. Престижный баскетбольный портал Basketball Reference отдаёт 43,1% на то, что серб в итоге возьмёт третий титул MVP за последние четыре сезона в лиге. Ближайшему преследователю в гонке на награду Шею Гилджес-Александеру портал отдаёт 20,4% на победу.

Эти данные были представлены Basketball Reference до матча с «Голден Стэйт». После настолько шикарной игры Йокича с командой, которая победила в 10 из 12 матчах до этого, шансы Николы на получение награды MVP должны возрасти ещё сильнее.

Кто-то, кроме Йокича и Гилджес-Александера, ещё может побороться за награду? Да, Лука Дончич в полном порядке и в последнее время ведёт свой «Даллас» к новым высотам вместе с новоприбывшим усилением — Пи Джей Вашингтоном и Дэниелом Гэффордом. Тот же портал даёт словенцу 13,4% на получение награды. Но при этом если Йокич продолжит настолько стабильно и ярко играть до конца регулярки, то ни у кого попросту не будет шансов на титул MVP в этом сезоне.

С огромной долей вероятности Йокич всё-таки станет трёхкратным MVP НБА. Потому что серб показывает просто умопомрачительный уровень игры, которая конвертируется в победы команды. На данный момент «Денвер» занимает третье место в Западной конференции и ведёт борьбу с «Миннесотой» и «Оклахомой» за первую строчку. При всём при этом Никола уже давно дал всем понять, что для него самое важное — плей-офф НБА, где он выступает ещё более выверенно и с максимальной самоотдачей.

Джокер продолжает радовать любителей баскетбола каждый вечер. Даже если у серба не идёт игра в одном аспекте, он с лихвой компенсирует недостаток в другом направлении. В последнее время никаких проблем у Йокича и «Денвера» не наблюдается — команда рвётся в плей-офф, где собирается отстаивать своё чемпионство, добытое кровью и потом в прошлом сезоне. С таким лидером очень-очень верится в «Денвер». Никола — только продолжай!

Видео можно посмотреть на канале Denver Nuggets в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.