Легенда НБА или ещё нет? Где стоит Йокич в сравнении с Каримом, Шаком и Оладжьювоном

Никола Йокич из «Денвера» безоговорочно является одним из лучших игроков в современной НБА. В этом году действующий чемпион и MVP финальной серии будет претендовать уже на третью свою награду самому ценному игроку регулярного сезона. При этом самого серба статуэтки, как известно, волнуют мало. Но с каждым покорившимся ему достижением болельщики всё чаще задаются вопросом: а где Йокич будет стоять в рейтинге величайших центровых?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравним звезду «Наггетс» с тремя легендами: Шакилом О’Нилом, Хакимом Оладжьювоном и Каримом Абдул-Джаббаром. И так как Никола начал свою карьеру только в 2015-м, за основу будут взяты первые восемь сезонов для каждого из них. При этом для Йокича в учёт не пойдёт нынешний сезон-2023/2024.
Статистика
- Карим Абдул-Джаббар: 29,5 очка, 15,3 подбора, 4,4 передачи, 1,3 перехвата, 3,5 блока в 631 матче.
- Шакил О'Нил: 27,5 очка, 12,4 подбора, 2,7 передачи, 0,7 перехвата, 2,7 блока в 534 матчах.
- Хаким Оладжьювон: 22,9 очка, 12,5 подбора, 2,2 передачи, 2,0 перехвата, 3,5 блока в 594 матчах.
- Никола Йокич: 20,2 очка, 10,5 подбора, 6,6 передачи, 1,2 перехвата, 0,7 блока в 596 матчах.
Сравнивать статистику между игроками прошлого и настоящего, конечно же, не совсем правильно. Разные эпохи, разные правила, разные соперники — всё это сказывается на показанных ими цифрах. Тем не менее проследить общую тенденцию всё же можно.
Шакил О'Нил, 1997 год
Фото: Jamie Squire/Allsport/Getty Images
Карим и Шак были неудержимы на обоих концах площадки. И один, и другой провели несколько сезонов, в которых стали лидерами лиги по результативности. В то же время Йокичу, выбранному под 41-м номером на драфте, потребовалось некоторое время на то, чтобы превратиться в ключевого игрока своей команды в нападении.
При этом он является абсолютным лидером этой четвёрки по количеству передач и, само собой, трипл-даблов. У Карима, Шака и Хакима их было всего 37 на троих, в то время как Никола сделал уже 120.
Результаты в плей-офф
- Карим Абдул-Джаббар: два финала НБА (один трофей), три финала конференции, два полуфинала конференции.
- Шакил О'Нил: два финала НБА (один трофей), два финала конференции, два полуфинала конференции, один первый раунд.
- Никола Йокич: один финал НБА (один трофей), один финал конференции, два полуфинала конференции, один первый раунд.
- Хаким Оладжьювон: один финал НБА, один полуфинал конференции, пять первых раундов.
Здесь Йокич опережает Оладжьювона, который завоевал свои два трофея с «Хьюстоном» только через 10 лет после прихода в НБА. В 1995-м «Рокетс», кстати, обыграли «Мэджик» Шакила О’Нила в финале. Но для Хакима всё это выпадает за пределы установленных в нашем материале временных рамок.
Хаким Оладжьювон (слева) и Шакил О'Нил (справа), финал НБА 1995 года
Фото: Allsport/Getty Images
А вот Шаку финал-1995 всё же пошёл в зачёт. Правда, свой первый трофей он взял не с «Орландо», а уже с «Лейкерс» в 2000 году. Карим с «Лос-Анджелесом» завоевал пять титулов, но ещё один всё-таки пришёлся на его заход в «Милуоки».
Йокич же выводил «Денвер» в финал конференции в 2020-м и завоевал свой первый трофей в прошлом году. Пока это остаётся единственным его попаданием в финал НБА — но только пока.
Индивидуальные награды
- Карим Абдул-Джаббар: пятикратный MVP регулярного сезона, MVP финала, новичок года, двукратный лидер сезона по результативности.
- Шакил О'Нил: MVP регулярного сезона, MVP финала, новичок года, двукратный лидер сезона по результативности.
- Никола Йокич: двукратный MVP регулярного сезона, MVP финала.
- Хаким Оладжьювон: двукратный лидер сезона по подборам.
По количеству индивидуальных наград на старте карьеры с Абдул-Джаббаром не сравнится, наверное, никто. Он получил приз лучшему новичку года в 1970-м, а затем — пять статуэток MVP в промежутке по 1977-й (с перерывом на 1973 и 1975 годы).
Карим Абдул-Джаббар (справа), 1987 год
Фото: Mike Powell/Getty Images
Шак, в свою очередь, оставался в тени до перехода в «Лейкерс» и триумфального сезона-1999/2000. Хаким также не получил должного признания, пока не завоевал трофей с «Рокетс». Ему не повезло прийти в НБА в один год с Джорданом, которому он уступил в гонке за награду ROY. После этого Оладжьювон дважды оставался вторым в голосовании за DPOY.
Ну а Йокич в прошлом году мог стать четвёртым в истории НБА игроком, которому удалось завоевать три статуэтки MVP подряд, однако всё же финишировал вторым после Джоэла Эмбиида. И раз уж в этом году центровой «Филадельфии» выбыл из борьбы за награду из-за травмы, Никола остаётся главным претендентом на победу.
Попадания в символические пятёрки НБА
- Карим Абдул-Джаббар: семь (шесть раз в первую, единожды во вторую).
- Шакил О'Нил: семь (дважды в первую, дважды во вторую, трижды в третью).
- Хаким Оладжьювон: шесть (трижды в первую, дважды во вторую, единожды в третью).
- Никола Йокич: пять (трижды в первую, дважды во вторую).
Вплоть до этого года попадание в символическую пятёрку было большим достижением для центровых. В то время как во все три сборные включались по два защитника и два форварда, в составе мог присутствовать всего один пятый номер, из-за чего конкуренция между «большими» в лиге была довольно серьёзной.
Так что количество номинаций для каждого, о ком идёт речь в этой статье, только подтверждает их исключительный статус. И Карим, и Шак попадали в «олл-НБА» семь раз за первые восемь лет. Для Абдул-Джаббара это было особо впечатляющим результатом, так как третья символическая сборная была представлена только за год до того, как он завершил карьеру.
А вот для идущего четвёртым Йокича ситуацию должно облегчить новое коллективное соглашение. Начиная с нынешнего сезона, участники всех трёх пятёрок будут выбираться вне зависимости от позиции: номинации будут выдаваться по итогам единого для всех голосования.
Попадания в защитные пятёрки
- Карим Абдул-Джаббар: шесть (дважды в первую, четырежды во вторую).
- Хаким Оладжьювон: пять (трижды в первую, дважды во вторую).
- Шакил О'Нил: одно (во вторую).
- Никола Йокич: 0.
В этом небольшом списке только Абдул-Джаббар и Оладжьювон с самого начала отличались своими защитными навыками. И хотя Карим шесть раз включался в защитные пятёрки, он так и не завоевал награду DPOY — просто потому, что она была представлена в сезоне-1982/1983, когда центровому было уже 35 лет. Хаким, как уже было упомянуто, дважды оставался вторым в голосовании, но всё же взял своё в 1993 и 1994 годах. С прошлого сезона статуэтка, вручаемая лучшему игроку защиты, называется в его честь.
Йокич, в свою очередь, никогда не славился качественной игрой в обороне. И хотя со временем он всё-таки прибавил в этом компоненте, в обозримом будущем Никола вряд ли будет претендентом на место в защитной пятёрке — и уж тем более на награду DPOY.
Поездки на Матч всех звёзд
- Карим Абдул-Джаббар: восемь.
- Шакил О'Нил: семь.
- Хаким Оладжьювон: семь.
- Никола Йокич: пять.
В этом подпункте преимущество Карима Абдул-Джаббара объясняется тем, что с самого первого дня в НБА он был суперзвездой. За первые восемь лет легендарный центровой не пропустил ни одного МВЗ, а всего в его карьере было 19 поездок на Звёздный уикенд.
Шак и Хаким остановились в шаге от этого впечатляющего результата — у них по семь номинаций за восемь сезонов. О’Нил лишился одной из них, когда в 1999 году мероприятие было отменено из-за локаута в НБА. Ну а Оладжьювон не поехал на Матч звёзд в 1991-м, когда пропустил 26 матчей из-за травмы.
При этом все вышеупомянутые игроки были выбраны под первым номером на драфте и были в центре внимания, начиная с дебютного сезона. Ну а скромный Йокич, как уже было сказано, ушёл на церемонии только 41-м. Поэтому на то, чтобы заслужить приглашение на Матч звёзд, ему потребовалось три с половиной года.
Win shares
- Карим Абдул-Джаббар: 149,5 WS (в сумме).
- Никола Йокич: 94,5 WS.
- Шакил О'Нил: 94,1 WS.
- Хаким Оладжьювон: 83,4 WS.
Сложная статистическая метрика Win Shares используется для того, чтобы оценить вклад того или иного игрока в общий успех его команды. Тут Карим снова является безоговорочным лидером: с первого по восьмой сезон в НБА он шесть раз становился лидером лиги по этому показателю и в каждом из них имел как минимум по 17,0 WS.
Зато второе место в четвёрке центровых занимает именно Йокич, опередивший О’Нила всего на четыре десятых «доли побед». С 2021 по 2023 год серб занимал первое место в лиге по Win Shares, набирая в районе 15,0 доли, что неудивительно для двукратного MVP и действующего чемпиона НБА.
Итог
Йокичу потребовалось несколько лет на то, чтобы войти в число ведущих игроков НБА, и из-за довольного медленного старта карьеры он всё же остаётся позади других признанных центровых. Но вчера, 19 февраля, Николе исполнилось только 29 лет. То есть в запасе у сербского пятого номера есть как минимум несколько лет на то, чтобы наверстать упущенное.
Сейчас его «Денвер» идёт четвёртым на Западе с балансом 36-19 (65,5%), всего в трёх победах от первого места. Но даже если «Наггетс» уступят одну-другую позицию в конференции, в отсутствие Джоэла Эмбиида Йокич останется главным претендентом на награду MVP регулярного сезона — третью в своей карьере.
Никола имеет всё для того, чтобы войти в число величайших центровых, когда-либо ступавших на площадку в НБА. Вот только он, как известно, не «горит» баскетболом. Поэтому остаётся только один вопрос: а хватит ли ему желания и мотивации на это? Будем надеяться, что ответ положительный.