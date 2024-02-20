Легенда НБА или ещё нет? Где стоит Йокич в сравнении с Каримом, Шаком и Оладжьювоном

Никола Йокич из «Денвера» безоговорочно является одним из лучших игроков в современной НБА. В этом году действующий чемпион и MVP финальной серии будет претендовать уже на третью свою награду самому ценному игроку регулярного сезона. При этом самого серба статуэтки, как известно, волнуют мало. Но с каждым покорившимся ему достижением болельщики всё чаще задаются вопросом: а где Йокич будет стоять в рейтинге величайших центровых?

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сравним звезду «Наггетс» с тремя легендами: Шакилом О’Нилом, Хакимом Оладжьювоном и Каримом Абдул-Джаббаром. И так как Никола начал свою карьеру только в 2015-м, за основу будут взяты первые восемь сезонов для каждого из них. При этом для Йокича в учёт не пойдёт нынешний сезон-2023/2024.

Статистика

Сравнивать статистику между игроками прошлого и настоящего, конечно же, не совсем правильно. Разные эпохи, разные правила, разные соперники — всё это сказывается на показанных ими цифрах. Тем не менее проследить общую тенденцию всё же можно.

Шакил О'Нил, 1997 год Фото: Jamie Squire/Allsport/Getty Images

Карим и Шак были неудержимы на обоих концах площадки. И один, и другой провели несколько сезонов, в которых стали лидерами лиги по результативности. В то же время Йокичу, выбранному под 41-м номером на драфте, потребовалось некоторое время на то, чтобы превратиться в ключевого игрока своей команды в нападении.

При этом он является абсолютным лидером этой четвёрки по количеству передач и, само собой, трипл-даблов. У Карима, Шака и Хакима их было всего 37 на троих, в то время как Никола сделал уже 120.

Результаты в плей-офф

Карим Абдул-Джаббар: два финала НБА (один трофей), три финала конференции, два полуфинала конференции.

Шакил О'Нил: два финала НБА (один трофей), два финала конференции, два полуфинала конференции, один первый раунд.

Никола Йокич: один финал НБА (один трофей), один финал конференции, два полуфинала конференции, один первый раунд.

Хаким Оладжьювон: один финал НБА, один полуфинал конференции, пять первых раундов.

Здесь Йокич опережает Оладжьювона, который завоевал свои два трофея с «Хьюстоном» только через 10 лет после прихода в НБА. В 1995-м «Рокетс», кстати, обыграли «Мэджик» Шакила О’Нила в финале. Но для Хакима всё это выпадает за пределы установленных в нашем материале временных рамок.

Хаким Оладжьювон (слева) и Шакил О'Нил (справа), финал НБА 1995 года Фото: Allsport/Getty Images

А вот Шаку финал-1995 всё же пошёл в зачёт. Правда, свой первый трофей он взял не с «Орландо», а уже с «Лейкерс» в 2000 году. Карим с «Лос-Анджелесом» завоевал пять титулов, но ещё один всё-таки пришёлся на его заход в «Милуоки».

Йокич же выводил «Денвер» в финал конференции в 2020-м и завоевал свой первый трофей в прошлом году. Пока это остаётся единственным его попаданием в финал НБА — но только пока.

Индивидуальные награды

Карим Абдул-Джаббар: пятикратный MVP регулярного сезона, MVP финала, новичок года, двукратный лидер сезона по результативности.

Шакил О'Нил: MVP регулярного сезона, MVP финала, новичок года, двукратный лидер сезона по результативности.

Никола Йокич: двукратный MVP регулярного сезона, MVP финала.

Хаким Оладжьювон: двукратный лидер сезона по подборам.

По количеству индивидуальных наград на старте карьеры с Абдул-Джаббаром не сравнится, наверное, никто. Он получил приз лучшему новичку года в 1970-м, а затем — пять статуэток MVP в промежутке по 1977-й (с перерывом на 1973 и 1975 годы).

Карим Абдул-Джаббар (справа), 1987 год Фото: Mike Powell/Getty Images

Шак, в свою очередь, оставался в тени до перехода в «Лейкерс» и триумфального сезона-1999/2000. Хаким также не получил должного признания, пока не завоевал трофей с «Рокетс». Ему не повезло прийти в НБА в один год с Джорданом, которому он уступил в гонке за награду ROY. После этого Оладжьювон дважды оставался вторым в голосовании за DPOY.

Ну а Йокич в прошлом году мог стать четвёртым в истории НБА игроком, которому удалось завоевать три статуэтки MVP подряд, однако всё же финишировал вторым после Джоэла Эмбиида. И раз уж в этом году центровой «Филадельфии» выбыл из борьбы за награду из-за травмы, Никола остаётся главным претендентом на победу.

Попадания в символические пятёрки НБА

Карим Абдул-Джаббар: семь (шесть раз в первую, единожды во вторую).

Шакил О'Нил: семь (дважды в первую, дважды во вторую, трижды в третью).

Хаким Оладжьювон: шесть (трижды в первую, дважды во вторую, единожды в третью).

Никола Йокич: пять (трижды в первую, дважды во вторую).

Вплоть до этого года попадание в символическую пятёрку было большим достижением для центровых. В то время как во все три сборные включались по два защитника и два форварда, в составе мог присутствовать всего один пятый номер, из-за чего конкуренция между «большими» в лиге была довольно серьёзной.

Так что количество номинаций для каждого, о ком идёт речь в этой статье, только подтверждает их исключительный статус. И Карим, и Шак попадали в «олл-НБА» семь раз за первые восемь лет. Для Абдул-Джаббара это было особо впечатляющим результатом, так как третья символическая сборная была представлена только за год до того, как он завершил карьеру.

А вот для идущего четвёртым Йокича ситуацию должно облегчить новое коллективное соглашение. Начиная с нынешнего сезона, участники всех трёх пятёрок будут выбираться вне зависимости от позиции: номинации будут выдаваться по итогам единого для всех голосования.

Попадания в защитные пятёрки

В этом небольшом списке только Абдул-Джаббар и Оладжьювон с самого начала отличались своими защитными навыками. И хотя Карим шесть раз включался в защитные пятёрки, он так и не завоевал награду DPOY — просто потому, что она была представлена в сезоне-1982/1983, когда центровому было уже 35 лет. Хаким, как уже было упомянуто, дважды оставался вторым в голосовании, но всё же взял своё в 1993 и 1994 годах. С прошлого сезона статуэтка, вручаемая лучшему игроку защиты, называется в его честь.

Йокич, в свою очередь, никогда не славился качественной игрой в обороне. И хотя со временем он всё-таки прибавил в этом компоненте, в обозримом будущем Никола вряд ли будет претендентом на место в защитной пятёрке — и уж тем более на награду DPOY.

Поездки на Матч всех звёзд

В этом подпункте преимущество Карима Абдул-Джаббара объясняется тем, что с самого первого дня в НБА он был суперзвездой. За первые восемь лет легендарный центровой не пропустил ни одного МВЗ, а всего в его карьере было 19 поездок на Звёздный уикенд.

Шак и Хаким остановились в шаге от этого впечатляющего результата — у них по семь номинаций за восемь сезонов. О’Нил лишился одной из них, когда в 1999 году мероприятие было отменено из-за локаута в НБА. Ну а Оладжьювон не поехал на Матч звёзд в 1991-м, когда пропустил 26 матчей из-за травмы.

При этом все вышеупомянутые игроки были выбраны под первым номером на драфте и были в центре внимания, начиная с дебютного сезона. Ну а скромный Йокич, как уже было сказано, ушёл на церемонии только 41-м. Поэтому на то, чтобы заслужить приглашение на Матч звёзд, ему потребовалось три с половиной года.

Win shares

Win Shares — продвинутый статистический показатель, который измеряет вклад игрока в победу в зависимости от времени, проведённого им на площадке, и его выступления в нападении и обороне. Одна «доля победы» приравнивается к одной трети командной победы. То есть если команда выиграет 60 матчей за сезон, то между её игроками будут распределены 180 Win Shares.

Сложная статистическая метрика Win Shares используется для того, чтобы оценить вклад того или иного игрока в общий успех его команды. Тут Карим снова является безоговорочным лидером: с первого по восьмой сезон в НБА он шесть раз становился лидером лиги по этому показателю и в каждом из них имел как минимум по 17,0 WS.

Зато второе место в четвёрке центровых занимает именно Йокич, опередивший О’Нила всего на четыре десятых «доли побед». С 2021 по 2023 год серб занимал первое место в лиге по Win Shares, набирая в районе 15,0 доли, что неудивительно для двукратного MVP и действующего чемпиона НБА.

Итог

Йокичу потребовалось несколько лет на то, чтобы войти в число ведущих игроков НБА, и из-за довольного медленного старта карьеры он всё же остаётся позади других признанных центровых. Но вчера, 19 февраля, Николе исполнилось только 29 лет. То есть в запасе у сербского пятого номера есть как минимум несколько лет на то, чтобы наверстать упущенное.

Сейчас его «Денвер» идёт четвёртым на Западе с балансом 36-19 (65,5%), всего в трёх победах от первого места. Но даже если «Наггетс» уступят одну-другую позицию в конференции, в отсутствие Джоэла Эмбиида Йокич останется главным претендентом на награду MVP регулярного сезона — третью в своей карьере.

Никола имеет всё для того, чтобы войти в число величайших центровых, когда-либо ступавших на площадку в НБА. Вот только он, как известно, не «горит» баскетболом. Поэтому остаётся только один вопрос: а хватит ли ему желания и мотивации на это? Будем надеяться, что ответ положительный.