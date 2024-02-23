Йокич — самый уникальный игрок в НБА. Джокер порвал шаблоны и «наказал» все команды лиги

«Денвер Наггетс» во главе с сербским центровым Николой Йокичем в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации стал чемпионом. Джокер помог клубу из Колорадо выиграть первый титул за свою многолетнюю историю. Но на этом «Денвер» и Йокич не останавливаются, продолжая удивлять любителей баскетбола в нынешнем регулярном чемпионате. Какое влияние сербский долговязый центровой оказывает на НБА и что Никола вытворил в последнем матче? Разбираемся на «Чемпионате».



То, что Йокич давно стал звездой в ассоциации — вовсе не секрет. Так как простые смертные не получают две награды MVP подряд и не претендуют на третью статуэтку за четыре последних сезона. Но самое интересное, что Никола не сбавляет оборотов и продолжает удивлять всех любителей баскетбола практически каждый день. В последнем матче регулярного чемпионата с «Вашингтон Уизардс» Йокич оформил феноменальное достижение, которое покорялось лишь двум баскетболистам в истории НБА!

Джокер набрал 21 очко, 19 подборов и 15 результативных передач, тем самым оформив трипл-дабл в матче с каждой командой НБА, с которой он встречался в карьере. Ранее такое удавалось лишь Леброну Джеймсу и Расселлу Уэстбруку. Нельзя просто говорить о Йокиче и не восторгаться его достижениями. Кажется, что этот большой сербский мужчина вообще не вовлечён в игру, но это лишь кажется. Потому что его просто очень сложно вывести из себя. Он как робот — продолжает делать свою работу, не отвлекаясь на всё вокруг.

На самом деле в «Денвере» Никола делает буквально всё и даже больше. При этом Джокер может пожертвовать какой-либо функцией в угоду другой. Если команде нужно будет набрать уйму очков — он это сделает, если на него будут переключены все силы соперника, то он спокойно возьмёт на себя роль плеймейкера и будет искать открытых партнёров. У Йокича нет определённого паттерна, по которому он играет каждый раз. Никола — максимально нестандартный игрок, особенно если сравнивать с классическим центровым, который уже изменил и продолжает менять НБА.

Лидер «Денвера» побил уже немало исторических и не только рекордов в лиге. Чаще всего вспоминаются трипл-даблы, которые Джокер клепает один за другим. Сейчас же он уже находится на четвёртом месте в истории по количеству за карьеру. Йокич набрал 121 трипл-дабл в 650 матчах в НБА. Те, кто выше Николы в списке, провели намного больше матчей для того, чтобы оформить свои достижения — Мэджик Джонсон — 138 трипл-даблов в 906 матчах, Оскар Робертсон — 181 трипл-дабл в 1040 матчах, Расселл Уэстбрук — 198 трипл-даблов в 1148 матчах.

По окончании карьеры Йокич, вероятно, станет первым в этом списке, если продолжит в таком же духе. Но ещё удивительно то, что сербу особо не нужны регалии. Он практически не говорит о своих достижениях на пресс-конференциях или в интервью. Его особо не беспокоит всё внимание, прикованное к себе. Джокер после завоевания чемпионства просто рад отправиться в родную деревню в Сербии, где проводит время со своей любимой семьёй и не менее любимыми лошадьми. Главный тренер «Денвера» неоднократно восторгался Йокичем, а недавно сказал вот это.

Майк Мэлоун главный тренер «Денвер Наггетс» «Я думаю, что это самая высокая честь для игрока, когда ты можешь повести за собой свою команду… В этой лиге много талантливых игроков, но, если вы не любите Николу Йокича, я не знаю, что вам ещё нужно от баскетбола».

С этим суждением очень трудно поспорить. Наблюдать за игрой Йокича истинное удовольствие — он стабилен, эффективен и при этом производит впечатление простого парня со двора, если не учитывать его рост, конечно. Серб выполняет всё с невиданной простотой, так, что всё им сделанное начинает казаться обыденным. Но это далеко не так, попробуйте в лучшей лиге мира оформить трипл-дабл или играть настолько хорошо каждый вечер. Это непосильная ноша, с которой справляются единицы. Джокер здесь и сейчас меняет парадигму в лиге.

Начинают появляться похожие на него центровые, такие как Алперен Шенгюн из «Хьюстон Рокетс». Да и вообще лига больше стала ориентироваться на баскетболистов-универсалов, которые умеют делать многое на площадке. История Йокича и «Денвера» продолжается. Будет невероятно интересно посмотреть за тем, как игроки «Наггетс» станут отстаивать своё чемпионство в предстоящем плей-офф. Но кажется, что со здоровым Николой у них есть все шансы на повторение прошлогоднего успеха. Смотрим и наслаждаемся величием Николы Йокича в НБА.