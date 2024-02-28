Худшую команду НБА «топят» судьи? Кажется, Монти Уильямс зря критиковал всех и вся

Буквально вчера завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации между «Нью-Йорк Никс» и «Детройт Пистонс». Концовка встречи получилась весьма неоднозначной из-за спорного судейского решения. Так что же произошло — кто прав, а кто виноват и как «Детройт» в итоге повлиял на НБА?

Матч между «Никс» и «Пистонс» запомнится всем судейской ошибкой в концовке матча. «Детройт» вёл со счётом 111:110 и сдержал атаку соперника. Новичок гостей Осар Томпсон перехватил мяч, но атакующий защитник хозяев паркета Донте Дивинченцо решил телом преградить путь игроку «поршней». Судьи никак не отреагировали на эпизод, и игра продолжилась. «Нью-Йорк» воспользовался удобным моментом перехода из защиты в атаку, и Джош Харт реализовал двухочковый бросок с фолом.

На этом история для «Пистонс» уже была окончена. Главный тренер «Пистонс» Монти Уильямс тут же обрушился с критикой на судей.

Монти Уильямс главный тренер «Детройт Пистонс», на данный момент самый высокооплачиваемый тренер в НБА «Абсолютно худшее судейское решение в сезоне. Мы всё делали правильно — звонили в лигу, присылали видео. Нам надоело слышать одно и то же снова и снова. У нас был шанс выиграть матч. Был нырок в ноги Осару. И это мерзость — оставлять его без свистка. Такое нельзя пропускать. Точка. Я устал об этом говорить, устал давать объяснения нашим парням, которые меня спрашивают: «Что ещё мы можем сделать, тренер?» Эта ситуация является примером того, с чем мы сталкивались на протяжении всего сезона».

Судейская бригада, работавшая на этом матче, затем призналась, что совершила ошибку. По их мнению, Томпсон первым получил контроль над мячом, а затем Дивинченцо нарушил правила. Но в чём же всё-таки в итоге загвоздка? Дело в том, что НБА после такого скандального и наделавшего много шума матча сразу же обозначила нововведение. Теперь в каждой встрече лиги будет опубликован отчёт о последних двух минутах игры. Чтобы избежать каких-либо неправильных трактовок моментов и вообще таких инцидентов в будущем. В отчёте матча «Никс» с «Пистонс» оказалось много чего скрытого от внимания.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Во-первых, за 58 секунд до конца встречи бигмен «Пистонс» Джейлен Дюрен нарушил правила, схватив за запястье игрока «Никс» Айзею Хартенштайна. «Детройт» после этого завладел мячом — ошибка в пользу «поршней». После этого за 25 секунд до финальной сирены судьи снова пропустили свисток на Дюрене. На этот раз баскетболист «Пистонс» нарушил правило трёх секунд в «краске», так как активно не защищался против соперника. Ещё одна ошибка в пользу гостевой команды. Таким образом, «Нью-Йорк» мог воспользоваться этими моментами, и счёт, вероятно, мог быть совсем другим, и не было бы спорного эпизода с Томпсоном и Дивинченцо.

«Детройт» подал официальную жалобу руководству НБА с требованием переигровки матча с «Нью-Йорком». Протест на работу судей может подать любая команда лиги, и для этого нужно заплатить $ 10 тыс. При этом за последние 40 с лишним лет в НБА лишь одной команде удалось добиться переигровки, так что шансы «Пистонс» на повторный матч с «Никс» крайне малы.

Пострадал не только «Детройт», но и довольно известный в мире ставок Марко Пьемонте, который любит тратить большие деньги. На этот раз американец поставил $ 90 тыс. на победу «Пистонс» в матче с «Никс» и мог выиграть $ 810 тыс., но судьба распорядилась иначе. Наверное, очень обидно проигрывать такие суммы из-за неверного судейского решения, не так ли?

Ставка Марко Пьемонте Фото: Скриншот

«Детройт» вкупе с главным тренером Уильямсом обвиняли лигу и всех вокруг в вопиющем отношении к себе, но в их пользу тоже было пропущено множество свистков, которые могли дать «Нью-Йорку» преимущество в несколько очков. Работа судей — крайне тяжёлая ноша, с которой справляются единицы. Критиковать в этом случае есть за что, и двухминутный отчёт показал, насколько много ошибок люди в черно-белой форме совершили. НБА необходимо будет сделать выводы и улучшить качество работы судей, так как от них так же, как и от игроков, зависит результат.