Драматичная концовка в матче НБА, в которой сами судьи признали, что облажались

Сегодня, 27 февраля, завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором команда большого рынка «Нью-Йорк Никс» принимала «Детройт Пистонс» — один из худших коллективов нынешнего сезона, который возглавляет вполне себе богатенький Монти Уильямс. По правде говоря, довести дело до клатча на своей площадке против такой команды — это нужно умудриться, но кем мы будем, если пройдём мимо события, о котором расскажем, учитывая, что главная баскетбольная лига мира порадовала лишь четырьмя матчами.

Наверняка, прочитывая утренние новости, вы встретились с таким заголовком, как «Харт принёс победу «Нью-Йорку» благодаря успешному попаданию за 2 сек до конца». Там атакующий защитник хозяев Джош Харт стал автором ключевого момента, попав при счёте 111:110 в пользу «Детройта» сложный лэй-ап с нарушением на себе правил за две секунды до конца основного времени встречи. Затем тот же Харт исполнил штрафной бросок из двух попыток (после промаха и подбора на чужом щите), установив окончательный счёт игры — 113:111. Но важнее куда следующее в данном случае.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Когда за девять–десять секунд до конца основного времени хозяева совершили потерю, визуально показалось, что атакующий защитник Донте Дивинченцо нарушил правила на новичке Осаре Томпсоне в центре площадки. Но всё же судьи приняли решение не останавливать встречу и позволить «Нью-Йорку» в быстром отрыве попытаться выйти вперёд, чем и справился уже упомянутый Харт. Примечательно, что после самого мероприятия у судейского корпуса спросили про этот момент. Работавший на матче судья Джеймс Уильямс признал, что Томпсон первым делом получил мяч в руки, а затем Дивинченцо нарушил на нём правила.

При таких обстоятельствах, как утверждает Уильямс, владение должно было остаться в пользу «Детройта» — обычный ввод мяча, так как «бонусных» штрафных у «поршней» не было. Нетрудно догадаться, что с высокой степенью вероятности гости сделали бы всё возможное, чтобы заработать на себе фол для исполнения штрафных на 113:110 в свою пользу. А там как повезёт — сравнял бы «Нью-Йорк» счёт или нет после тайм-аута. Сценариев предостаточно, но очевидно, что шансы «Пистонс» одержать по итогам победу были ой как высоки. «Хватит. Мы всё сделали правильно: позвонили в лигу, прислали видео. Нам надоело слышать одно и то же снова и снова. У нас был шанс выиграть игру, и парень нырнул Осару в ноги. Реакции не последовало. Это мерзость», — резюмировал работу судей Монти Уильямс после встречи.

Уильямс без проблем штраф оплатит со своими $ 13,05 в среднем за сезон.