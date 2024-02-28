Ушёл со скандалом из ЦСКА. А теперь навсегда впишет своё имя в историю Евролиги

Баскетбольный клуб «Монако» в нынешнем сезоне Евролиги демонстрирует шикарную игру вкупе с великолепными результатами. Этому способствует отлично проделанная работа главного тренера Саши Обрадовича по тому, как он выстроил структуру игры, а также незабываемая игра разыгрывающего команды Майка Джеймса, который ранее выступал за московский ЦСКА и другие знаменитые клубы Евролиги. При этом американец находится на пути к рекорду всех времён в европейском чемпионате.

Что же отличает Джеймса от других игроков? Во-первых, умопомрачительный арсенал набора навыков в атаке. Майк умеет бросать с любой дистанции и с сопротивлением лучших оборонительных игроков. Во-вторых, отличный уровень в заигрывании партнёров. Список можно перечислять очень долго, но не отметить скорость и уверенность в себе просто нельзя. Так к какому рекорду Евролиги близок баскетболист «Монако»?

Майк Джеймс — второй в списке лучших бомбардиров в истории Евролиги. До рекорда знаменитого разыгрывающего «Олимпиакоса» Вассилиса Спанулиса экс-игроку ЦСКА остаётся забросить 29 очков. Примечателен тот факт, что Майк принял участие в 269 играх европейского турнира, когда легендарному греку понадобилось 358 матчей, чтобы забросить 4555 очков за карьеру в Евролиге. В скором времени Джеймс станет самым результативным игроком в истории Евролиги. В среднем по сезону европейского баскетбольного турнира американец забрасывает 19,3 очка.

В следующем матче Евролиги «Монако» на выезде сыграет с каталонской «Барселоной», сумеет ли Майк побить рекорд в этой игре? Даже если нет, то сделает это очень-очень скоро. Нам остаётся только ждать… Майк довольно непростой в плане характера персонаж, который со скандалом покинул ЦСКА. Однако к индивидуальному уровню игры Джеймса хоть в составе армейцев, хоть в любом другом коллективе вопросов не было и вряд ли будут.

Майку посчастливилось поиграть за «Басконию», «Панатинаикос», «Олимпию Милан», ЦСКА и «Монако» — знаменитые клубы Евролиги. При этом Джеймсу выпал шанс попробовать свои силы в НБА, где он провёл 49 матчей за «Финикс Санз» и «Бруклин Нетс», набирая в среднем 8,9 очка, отдавая 3,7 передачи и делая 2,5 подбора за 18,8 минуты на паркете. Закрепиться в североамериканской лиге разыгрывающему не удалось, но он уже вписал своё имя в историю Евролиги, а в скором времени станет самым результативным игроком европейского чемпионата. Ждём падения рекорда Спанулиса.