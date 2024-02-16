ЦСКА — кузница талантов! Сразу два экс-армейца переписывают историю Евролиги

С сезона-2000/2001 Евролига носит своё нынешнее название. Раньше турнир назывался Кубок европейских чемпионов, и первый его розыгрыш состоялся в далёком 1958 году. За уже более чем 50-летнюю историю турнира было немало чемпионов и различных команд-династий. Но кто же является самым результативным игроком в истории Евролиги и как тут замешаны баскетболисты российского гранда ЦСКА? Окунёмся в историю вместе с «Чемпионатом».

5-е место. Серхио Льюль

Серхио Льюль Фото: Giuseppe Cottini/Getty Images

Испанский разыгрывающий Серхио Льюль начинал в команде «Манреса», но затем с 2007 года и до сих пор выступает за один из грандов европейского баскетбола мадридский «Реал». Льюль провёл огромное количество матчей в Евролиге и по праву занимает своё место в числе лучших бомбардиров турнира. На данный момент у Серхио 3872 набранных очка, но испанец продолжает отлично выступать и помогать «сливочным» в регулярном чемпионате Евролиги. Именно бросок Льюля на последних секундах финального матча с «Олимпиакосом» принёс «Реалу» победу в Евролиге сезона-2022/2023.

4-е место. Хуан Карлос Наварро

Хуан Карлос Наварро Фото: Rodolfo Molina/Getty Images

Настоящая легенда «Барселоны» и сборной Испании по баскетболу Хуан Карлос Наварро за исключением одного сезона провёл всю карьеру в каталонском клубе. Разыгрывающий отправился в НБА и провёл сезон в «Мемфис Гриззлиз», но надолго там не задержался. Испанец вернулся в родную «Барселону», с которой трижды выигрывал Евролигу. Наварро уже завершил карьеру, набрав 4152 очка в европейском баскетбольном турнире.

3-е место. Нандо Де Коло

Нандо Де Коло Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Первую часть своей карьеры Нандо Де Коло провёл во французском «Шоле» и испанской «Валенсии», затем разыгрывающий отправился в НБА, где успел поиграть за «Сан-Антонио Спёрс» и «Торонто Рэпторс». Закрепиться в лиге у Де Коло не получилось, и француз перебрался в московский ЦСКА. За армейцев Нандо выступал с 2014 по 2019 год, став самым ценным игроком Евролиги в сезоне-2015/2016 и сумев помочь ЦСКА взять два титула. Сейчас француз выступает за местный АСВЕЛ, с которым у него дела идут не очень. Но при этом Нандо является третьим бомбардиром в истории Евролиги с 4383 очками. Бывшего разыгрывающего ЦСКА опережают лишь двое.

2-е место. Майк Джеймс

Майк Джеймс Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Американец Майк Джеймс уже давно известен всем любителям НБА, Евролиги и Единой лиги. Разыгрывающий успел поиграть за очень известные клубы в разных уголках мира, но в Евролиге проявлял себя лучше всего. Нашим же любителям баскетбола Джеймс запомнился по выступлениям за московский ЦСКА, откуда в дальнейшем со скандалом и ушёл. Однако это не должно отвлекать нас от достижений Майка. На данный момент американский баскетболист набрал 4427 очков и если избежит серьёзной травмы, то в ближайшее время станет самым результативным игроком в истории Евролиги, обойдя ещё одного небожителя в нашем списке.

1-е место. Вассилис Спанулис

Вассилис Спанулис Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Знаменитый разыгрывающий Вассилис Спанулис стал одной из икон Евролиги ещё в те времена, когда играл в турнире. Греческий баскетболист побил уйму рекордов, но главным его достижением является звание самого результативного игрока в истории Евролиги. За свою продолжительную карьеру Спанулису покорилась планка в 4455 очков. У Вассилиса невероятно огромный послужной список наград и регалий, но в скором времени Де Коло и Джеймс должны обойти легендарного игрока по количеству очков в истории Евролиги.