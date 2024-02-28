Ну наконец-то! НБА думает о том, чтобы остановить атакующее безумие в лиге

Сегодняшнее заявление дало понять, что НБА скоро изменится. Вице-президент лиги, а также чемпион НБА 1989 и 1990 гг., Джо Думарс заявил, что специальный комитет рассмотрит способы сбалансировать игру, которую мы все любим.

«Это тема, за который мы следим. Сейчас мы погрузились в анализ того, чтобы понять, что мы находимся на правильном пути», — заявил Думарс в эфире телеканала ESPN.

О чём идёт речь? О текущем состоянии лиги. Начиная с трёхочковой революции, начатой «Голден Стэйт Уорриорз» в середине минувшей декады, баскетбол в лиге кардинальным образом изменился. У этих перемен были свои плюсы, но в последние годы мы наблюдаем дисбаланс между нападением и защитой. Игра с каждым годом по всем метрикам становится всё более атакующей. С одной стороны, это даже неплохо, особенно учитывая интерес казуальных болельщиков к такому стилю игры. Но уже несколько лет мы находимся за гранью веселья и шоу, а присутствуем посреди какого-то бессмысленного, однообразного действа.

Джо Думарс Фото: AP/TASS

Продвинутая аналитика, принятая всеми командами, оставила мало места для разнообразия. Все поняли и разобрали баскетбол на части до того состояния, что остался только один вариант игры, который действительно выгоден, а именно трёхочковый баскетбол. Каждый сезон мы видим, как уменьшается количество бросков со средней дистанции, которые наряду с работой бигменов в лоу-посте стали атавизмами. Ещё 10 лет назад лига была пёстрой, где было представлено множество разных философий, которые соревновались между друг другом. В живых осталась только одна.

Сами матчи стали куда более однообразными, молодые игроки похожи между собой и обладают примерно одними и теми же навыками. Во всяком случае, стремятся к ним, вне зависимости от их антропометрии.

В этом сезоне мы увидели множество выдающихся индивидуальных перформансов. Мы стали свидетелями трёх игроков, достигших отметки в 70 и более очков. 10 лет назад такое было немыслимо. При таких темпах скоро кто-то побьёт рекорд Коби. Это обязательно случится в ближайшее время. Но будет ли это восприниматься в современном баскетболе как что-то выдающееся и историческое? Наверное, да, но далеко не в той степени, в какой мы воображали ранее, когда задумывались о том, как эти вечные рекорды будут побиты.

Шей Гилжес-Александер и Джейсон Тейтум Фото: Stacy Revere/Getty Images

Мы все восхищались нападением тех «Голден Стэйт» середины 2010-х гг. Нам казалось, что это неостановимая машина. Но если мы сравним цифры атакующего рейтинга, то в нынешнем сезоне около половины команд НБА показывают куда более впечатляющие цифры, чем калифорнийские династии. Так сильно изменилась игра. Количество трёхочковых растёт. Мы видим всё меньше сложных комбинаций, всё чаще видим бездумные броски с логотипа. И это срабатывает! Это эффективнее, чем вся эта ваша возня в лоу-посте, никому не нужная.

Матч всех звёзд в Индиане символизирует направление, в котором движется лига. Никакой борьбы, бесчисленное количество трёхочковых и сюрреалистические числа на табло. Дело не только в том, что сам концепт игры имеет проблемы, но и в том, каков современный баскетбол.

Кто-то ответит, что во время плей-офф мы всё ещё видим тот самый настоящий баскетбол. Бесспорно, качество игр «постсезона» всё ещё продолжает радовать, но победителем становится команда, соответствующая требованиям современных тенденций. Может ли в теории зацепиться за что-то «Миннесота»? Думаю, в это почти никто не верит. А ведь именно она удивляет тем, что имеет некоторый успех альтернативным путём, путём оборонительным. Говорит ли это о всё ещё существующем разнообразии в лиге? Отнюдь. «Тимбервулвз» выигрывают за счёт игнорирования большинством команд оборонительной игры.

Серхио Льюль Фото: Imago/TASS

Лука Дончич заявлял, что в Евролиге набирать очки куда сложнее, чем в НБА. С ним сложно не согласиться. Происходит это потому, что в Европе нет «правила трёх секунд». С какой целью оно вообще появилось в НБА? Его придумали в тот момент, когда проблема была совершенно противоположной сегодняшней. Игра была слишком защитной, очки набирались очень вяло и тягуче. Новое правило помогло игре раскрыться, в ней появились пространство и скорость, что в своё время очень сильно помогло североамериканскому баскетболу. Сейчас же надобности в этом правиле никак не осталось.

С работой в баскетбольном разделе я стал чаще смотреть матчи Евролиги. Я всегда был фанатом НБА и ко всему остальному баскетболу относился с высокомерием. Думаю, похожие чувства разделяют многие люди, читающие сейчас статью. Но сейчас же я готов заявить, что европейский баскетбол смотрится во многих моментах куда живее и разнообразнее, чем в Северной Америке. Тренеры демонстрируют тактическое мастерство, представляя интересные комбинации на каждом владении, нет этого индивидуального соревнования в том, кто лучше «наплюёт» дальних трёшек друг другу.

Благодаря отмене «правила трёх секунд» мы сможем увидеть ренессанс среднего броска, одного из самых красивых и техничных элементов баскетбола. Именно им славились множество величайших баскетболистов в истории. Надеюсь, лига придёт к этому решению и это станет первым шагом по решению существующих проблем. Баскетбол должен оставаться разнообразным, объединяя игроков с различными навыками и талантами.