Топ величайших баскетболистов, которые не попадали в первую символическую сборную НБА

Каждый регулярный сезон Национальной баскетбольной ассоциации не обходится без составления символических пятёрок лучших игроков. Попасть в любую из них — уже огромное достижение, не говоря уже про первую, в которую попадают лишь элитные и легендарные игроки НБА. Так кто же из величайших баскетболистов в истории лиги так и не удостоился чести попасть в первую пятёрку лучших по итогам хотя бы одного сезона в карьере? Вспоминаем историю на «Чемпионате».

Винс Картер

Винс Картер Фото: Getty Images

Награды за карьеру: «Новичок года» (1999), восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА, два попадания во вторую символическую пятёрку НБА, чемпион конкурса по броскам сверху (2000), попадание в первую символическую пятёрку лучших новичков (1999).

Один из лучших игроков своего поколения Винс Картер так и не смог по ходу своей карьеры попасть в пятёрку сильнейших игроков по итогам хотя бы одного сезона. Свой прайм Винсэнити провёл в «Торонто Рэпторс» и «Нью-Джерси Нетс». По ходу своей 22-летней продолжительной карьеры Винс в среднем забрасывал 16,7 очка, делал 4,3 подбора и отдавал 3,1 результативной передачи. Картер в свои лучшие годы отличался невероятными физическими данными, которые позволяли ему вскрывать любую оборону своими пронзительными проходами. Больше всего лёгкий форвард запомнился своими умопомрачительными слэм-данками, которые, можно сказать, и сделали его звездой в НБА.

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Алекс Инглиш

Алекс Инглиш Фото: Rick Stewart/Getty Images

Награды за карьеру: лучший в НБА по результативности (сезон-1982/1983, 1983/1984), восьмикратный участник Матча всех звёзд НБА, три попадания во вторую символическую пятёрку НБА, попадание во вторую символическую пятёрку лучших новичков (1977), член Зала славы НБА.

Алекс Инглиш — выдающийся баскетболист, который был лучшим по общему количеству набранных очков в 1980-х — 21 814. Однако он мало кому в целом известен в большинстве своём из-за выступления за довольно провинциальный в те годы «Денвер Наггетс». Инглишу практически невозможно было конкурировать за попадание в первую символическую пятёрку лучших игроков НБА из-за того, что Ларри Бёрд, Джулиус Ирвинг и Бернард Кинг с Домиником Уилкинсом играли с ним на одной позиции. Даже настолько выдающиеся навыки в атаке так и не помогли легендарному баскетболисту войти в пятёрку лучших, лидеру «Денвера» удалось лишь дважды оказаться во второй символической пятёрке.

Рэй Аллен

Рэй Аллен Фото: Mike Ehrmann/Getty Images

Награды за карьеру: двукратный чемпион НБА, 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА, два попадания во вторую символическую пятёрку НБА, чемпион конкурса трёхочковых бросков (2001), участник сборной 75 лучших игроков в истории НБА, член Зала славы НБА.

Лучшим специалистом по трёхочковым броскам до появления Стефена Карри в НБА был именно Рэй Аллен. Атакующий защитник в первые годы карьеры всеми силами тащил «Милуоки Бакс». Команда во главе с Алленом дошла до финала Восточной конференции в сезоне-2000/2001, но уступила «Филадельфии», ведомой Алленом Айверсоном. Далее был особо невзрачный в плане результатов, но не результативности промежуток в «Сиэтле», а вот затем Рэй вместе с Полом Пирсом и Кевином Гарнетом принесли долгожданное чемпионство «Бостону» в 2008 году.

«Кельты» пытались противостоять «Лос-Анджелес Лейкерс» с Коби Брайантом во главе, но больше взять титул у них не получилось. Тогда Аллен решил перейти в стан сильнейшей команды того времени — «Майами Хит», в которую перебрались Леброн Джеймс и Крис Бош, создавшие знаменитое трио с Дуэйном Уэйдом.

Уже ветеран Рэй на высоком уровне выполнял свои функции ментора молодёжи и попал свой знаменитый трёхочковый бросок в финале плей-офф с «Сан-Антонио Спёрс». В пятой игре серии счёт был 95:92 в пользу «шпор», а Аллен реализовал бросок за 5,2 секунды до конца и спас «Майами» от поражения. В итоге клуб из Флориды одержал победу в шестом матче, а затем завершил дело в седьмой игре. Поговаривают, что Рэй Аллен спас наследие Леброна Джеймса. Задумайтесь над тем, насколько великим был этот игрок, который не попал ни в одну первую символическую пятёрку.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Пол Пирс

Пол Пирс Фото: Elsa/Getty Images

Награды за карьеру: чемпион НБА (2008), самый ценный игрок финала НБА (2008), 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА, три попадания во вторую символическую пятёрку НБА, попадание в первую символическую пятёрку лучших новичков (1999), участник сборной 75 лучших игроков в истории НБА, член Зала славы НБА.

Ещё один выдающийся игрок в истории Национальной баскетбольной ассоциации. Пол Пирс на рубеже веков был задрафтован «Бостон Селтикс» и провёл значительную часть своей карьеры в стане «кельтов». Баскетболист является вторым самым результативным игроком в истории «Бостона», уступая лишь Джону Хавличеку. При этом Пирс вместе с Алленом и Гарнетом добыли чемпионство «Бостону», которое команда ждала с 1986 года. В свою очередь, лёгкий форвард был лидером и лучшим игроком в финале с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кармело Энтони

Кармело Энтони Фото: Michael Reaves/Getty Images

Награды за карьеру: 10-кратный участник Матча всех звёзд НБА, четыре попадания в третью символическую пятёрку НБА, два попадания во вторую символическую пятёрку НБА, лучший в НБА по результативности (сезон-2012/2013), участник сборной 75 лучших игроков в истории НБА.

Кармело с первых лет в лиге выделялся выдающимися атакующими навыками. Энтони попал в НБА вместе с Леброном Джеймсом и бо́льшую часть карьеры старался принести «Денвер Наггетс» первое чемпионство в истории ассоциации. Но, несмотря на неудачи в плей-офф, Кармело всё равно оставил свой след в лиге. Мело так и не удалось попасть в первую символическую пятёрку, даже несмотря на умопомрачительную игру в «Нью-Йорк Никс», так как ему всегда мешали другие легенды — Леброн Джеймс и Кевин Дюрант. Однако ошеломляющие 22,5 очка за карьеру в среднем говорят сами за себя. При этом Кармело является 10-м в списке самых результативных игроков в истории НБА.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.