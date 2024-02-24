Дюрант — девятый в списке величайших в НБА! Кей Ди скоро обойдёт ещё одного небожителя

По ходу матча регулярного чемпионата «Финикс Санз» с «Хьюстон Рокетс» форвард Кевин Дюрант набрал 28 очков, но что намного важнее — обогнал легендарного игрока Кармело Энтони в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. На каком месте сейчас Кей Ди и кто является его следующей целью? Разбираемся на «Чемпионате».

В то время как «Финикс» боролся с «Хьюстоном» за победу, Дюрант обогнал Кармело в таблице величайших бомбардиров в истории НБА. Кевин сейчас занимает девятую строчку с 28 296 очками за карьеру. Знаменитый игрок «Денвера» и «Нью-Йорка» Энтони ушёл на заслуженную пенсию с 28 289 очками в активе.

Теперь на пути Дюранта стоит ещё один небожитель НБА — Шакил О’Нил. Дизель занимает восьмую строчку с 28 596 очками за карьеру. Дюрант может побить это достижение уже в этом сезоне и взойти на ещё одну ступень выше в списке величайших скореров в истории НБА. Потому что Кевин в среднем набирает 28,1 очка по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024, а до Шака ему остаётся забросить ровно 300 очков. Тем самым если Кей Ди избежит травм, то к концу регулярного чемпионата точно обойдёт легендарного центрового лиги.

Большинство игроков НБА давно уже признали мастерство и выдающиеся навыки Дюранта, но подросло молодое поколение баскетболистов, которые буквально учились азам, наблюдая за играми 35-го номера. Одним из них является 22-летний Энтони Эдвардс из «Миннесоты Тимбервулвз».

Энтони Эдвардс защитник «Миннесоты Тимбервулвз» «Мой GOAT [величайший игрок всех времён]… прозвучит безумно, но это Кевин Дюрант. Я всегда был его поклонником, смотрел за его игрой, когда был маленьким. Он был первым увиденным мной семифутером, который мог так управляться с мячом, вести его… Всегда был большим его поклонником».

Дюрант уже точно навсегда вписал своё имя в историю НБА. Регалии Кевина в лиге и за её пределами можно перечислять очень долго. За всё время существования НБА было не так много игроков, подобных Кей Ди, которые умели бы выполнить бросок любой сложности, отработать в защите, при этом обладать настолько выдающимися навыками владения мяча с таким ростом (211 см). 35-летний баскетболист довольно интересная личность со своими плюсами и минусами за пределами паркета, но в НБА он сияет. Пусть Дюрант продолжает нас радовать как можно дольше.