Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Кевин Дюрант стал девятым в списке лучших бомбардиров в истории НБА, Кармело Энтони, Шакил О’Нил, лучшие по очкам в НБА

Дюрант — девятый в списке величайших в НБА! Кей Ди скоро обойдёт ещё одного небожителя
Никита Бирюков
Дюрант — девятый в списке величайших в НБА
Аудио-версия:
Комментарии
Один из лидеров «Финикса» творит историю на наших глазах.

По ходу матча регулярного чемпионата «Финикс Санз» с «Хьюстон Рокетс» форвард Кевин Дюрант набрал 28 очков, но что намного важнее — обогнал легендарного игрока Кармело Энтони в списке самых результативных баскетболистов в истории НБА. На каком месте сейчас Кей Ди и кто является его следующей целью? Разбираемся на «Чемпионате».

НБА - регулярный чемпионат
24 февраля 2024, суббота. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
114 : 110
Финикс Санз
Финикс
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 23, Смит II - 22, Шенгюн - 17, Томпсон - 15, Уитмор - 15, Грин - 14, Холидей - 3, Грин - 3, Брукс - 2, Ландейл, Тэйт, Баллок, Марьянович
Финикс Санз: Дюрант - 28, Букер - 25, Бол - 25, Аллен - 15, Ойбанкс - 9, Гордон - 5, Янг - 2, О'Нил - 1, Окоги, Маледон, Родди, Литтл, Азубуике, Ли

В то время как «Финикс» боролся с «Хьюстоном» за победу, Дюрант обогнал Кармело в таблице величайших бомбардиров в истории НБА. Кевин сейчас занимает девятую строчку с 28 296 очками за карьеру. Знаменитый игрок «Денвера» и «Нью-Йорка» Энтони ушёл на заслуженную пенсию с 28 289 очками в активе.

Теперь на пути Дюранта стоит ещё один небожитель НБА — Шакил О’Нил. Дизель занимает восьмую строчку с 28 596 очками за карьеру. Дюрант может побить это достижение уже в этом сезоне и взойти на ещё одну ступень выше в списке величайших скореров в истории НБА. Потому что Кевин в среднем набирает 28,1 очка по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024, а до Шака ему остаётся забросить ровно 300 очков. Тем самым если Кей Ди избежит травм, то к концу регулярного чемпионата точно обойдёт легендарного центрового лиги.

На каком месте Дюрант?
Леброн хоть в чём-то превзошёл Джордана? Топ лучших бомбардиров в истории Матчей звёзд НБА
Леброн хоть в чём-то превзошёл Джордана? Топ лучших бомбардиров в истории Матчей звёзд НБА

Большинство игроков НБА давно уже признали мастерство и выдающиеся навыки Дюранта, но подросло молодое поколение баскетболистов, которые буквально учились азам, наблюдая за играми 35-го номера. Одним из них является 22-летний Энтони Эдвардс из «Миннесоты Тимбервулвз».

Энтони Эдвардс
Энтони Эдвардс
защитник «Миннесоты Тимбервулвз»

«Мой GOAT [величайший игрок всех времён]… прозвучит безумно, но это Кевин Дюрант. Я всегда был его поклонником, смотрел за его игрой, когда был маленьким. Он был первым увиденным мной семифутером, который мог так управляться с мячом, вести его… Всегда был большим его поклонником».

Дюрант уже точно навсегда вписал своё имя в историю НБА. Регалии Кевина в лиге и за её пределами можно перечислять очень долго. За всё время существования НБА было не так много игроков, подобных Кей Ди, которые умели бы выполнить бросок любой сложности, отработать в защите, при этом обладать настолько выдающимися навыками владения мяча с таким ростом (211 см). 35-летний баскетболист довольно интересная личность со своими плюсами и минусами за пределами паркета, но в НБА он сияет. Пусть Дюрант продолжает нас радовать как можно дольше.

Кто займёт место легенд нашего времени?
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Карри, Дюранту и Леброну скоро на покой. Король назвал преемника в НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android