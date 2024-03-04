Стоп! Почему даже игроки «Лейкерс» заявили, что Леброн должен прекратить ставить рекорды?

У Джеймса достижение за достижением, но радость в эти моменты его одноклубники разделяют не всегда?

Ранним утром 3 марта по Москве Никола Йокич обратится к Леброну: «Мы тебя остановим, ты наберёшь только восемь». «Не, не, не», — со смехом ответит Джеймс, предвкушая скорую охоту. Королю оставалось набрать девять очков, чтобы добраться до знаковой отметки. Этого ждали все, и это случилось. Лидер «Лейкерс» в матче с «Денвером» достиг отметки в 40 000 очков за карьеру и сделал это первым среди всех игроков, которых когда-либо знала Национальная баскетбольная ассоциация. Выдающееся достижение, которое в ближайшие годы, если не десятилетия, повторить не сможет никто. «Это будет невероятно тяжело. Не представляю, чтобы кто-то мог подобраться к этим цифрам», — скажет после матча центровой «Лос-Анджелеса» Энтони Дэвис.

Многими болельщиками и экспертами Джеймс воспринимается как величайший игрок всех времён. Но есть немало и тех, для кого он ассоциируется исключительно с блеском и гламуром. Достижения же Короля отходят на второй план. Напрасно, ведь он всегда считал баскетбол делом жизни. У Леброна уже есть всё, чтобы отойти от дел и вести размеренный образ жизни в кругу семьи. Однако Джеймс продолжает пахать. Даже в 39 лет его не остановить. «Здорово, что молодое поколение может следить за таким игроком, как Леброн. Он заслужил всё, что в конечном итоге получил, потому что он поступает правильно», — по делу выскажется Кайл Кузма.

Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон после исторического достижения Леброна поздравит его и выразит надежду, что калифорнийская команда одолеет «Денвер», чтобы сделать вечер ещё приятнее. К сожалению для Джеймса и болельщиков «озёрников», «Лос-Анджелес» проиграл. Казалось бы, проиграл и проиграл — со всеми бывает. Однако в случае с Леброном прослеживается определённая закономерность. Внимание на неё обратил всё тот же Дэвис: «Леброну придётся прекратить бить рекорды, потому что всегда, когда он их бьёт, мы проигрываем». Справедливости ради проигрывают команды Леброна при его рекордах всё-таки не всегда… но такое случается.

1. Джеймс является самым молодым игроком в истории НБА, достигшим отметки в 10 000 очков за карьеру. Сделал он это 27 февраля 2008 года в матче с «Бостоном». Ту встречу его «Кливленд» проиграл (87:92).

2. Джеймс также является самым молодым игроком, сумевшим набрать 30 000 очков за карьеру. Сделано это было 23 января 2018-го в матче с «Сан-Антонио». «Кавальерс», куда он вернулся после «Майами», тогда уступили (102:114).

3. В прошлом сезоне Брон превзошёл легендарного Карима Абдул-Джаббара и стал самым результативным игроком в истории НБА. Это знаковое событие случилось 7 февраля в матче с «Оклахомой-Сити Тандер». «Лейкерс» проиграли со счётом 130:133.

4. 28 ноября 2023-го Джеймс вновь оставил позади Абдул-Джаббара. На этот раз по количеству сыгранных минут в НБА, включая регулярные чемпионаты и плей-офф. «Лейкерс» тогда уступили «Филадельфии» с разгромным счётом 94:138.

5. Наконец, свежее достижение 40 000 очков — и очередное поражение команды Короля. «Денвер» Йокича оказался просто неудержим — 124:114, хотя надежды у «озёрников» сохранялись до самого конца.

И всё же штамповка рекордов проклятием Леброна назвать никак нельзя. Джеймс не раз становился автором чего-то уникального и при этом помогал своим командам добиваться результата.

1. 21 января 2006 года Леброн стал самым юным игроком в истории североамериканской лиги, набравшим 5000 очков. Это произошло во время матча «Кливленда» с «Ютой Джаз». Соперники с Джеймсом в тот день поделать не могли абсолютно ничего. В графе набранных очков у Брона была солидная цифра 51, а «Кавальерс», хоть и скромнее, но всё же победили — 108:90.

2. 16 января 2013-го Джеймс вышел в лидеры в списке самых молодых баскетболистов, достигавших отметки в 20 000 очков за карьеру. «Хит» тогда победили «Голден Стэйт» со счётом 92:75.

3. 9 мая 2023 года не устоял ещё один рекорд Карима. В четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф НБА Западной конференции «Лейкерс» встречались с «Уорриорз». Джеймс в тот майский день был действительно хорош — лидер «озёрников» набрал 27 очков и вышел на первое место в лиге по количеству реализованных двухочковых бросков в плей-офф НБА. «Лос-Анджелес» победил со счётом 104:101.

4. Кроме того, Леброн трижды получал награду MVP Матча всех звёзд НБА: в 2006, в 2008 и в 2018 годах. Всякий раз команды, которые представлял Джеймс, соперников побеждали.

Забавно, но после того, как Дэвис скажет о необходимости заканчивать с рекордами, Джеймс ему ответит, что «придерживается того же мнения». Хочется надеяться, что оба вспомнят, что в этом вопросе не всегда всё так однозначно, и Леброн по-прежнему будет покорять новые вершины. А стремиться ещё есть куда!