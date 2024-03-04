Замена Касперу Уэйру? ЦСКА подписал контракт со звездой итальянского чемпионата

Дела у столичного клуба складываются не лучшим образом. ЦСКА впервые в истории Единой лиги проиграл три матча подряд в регулярном сезоне. Один из лидеров команды Каспер Уэйр получил серьёзную травму и перенёс операцию на стопе. Из недавнего заявления клуба стало известно, что игрок пропустит ещё много времени. Отсутствие ключевого атакующего элемента сильно сказалось в недавнем матче с «Зенитом», где подопечные Паскуаля отлично сдержали игроков московского клуба.

Для того чтобы попытаться заменить такого важного игрока, ЦСКА подписал контракт с главным снайпером итальянского чемпионата Оливье Хэнланом. За «Варезе», который не занимает высоких позиций в таблице, Оливье набирает в среднем 18,7 очка. Он является истинным комбо-гардом, может закрывать позиции разыгрывающего и атакующего защитника. Вскоре мы увидим его в деле, поэтому давайте познакомимся с ним поближе и поговорим о его биографии. А она у него крайне интересная и разнообразная!

Оливье Хэнлан во время выступлений за Бостонский колледж Фото: Michael Hickey/Getty Images

Уроженец Квебека провёл свою студенческую карьеру в Бостонском колледже. С самого начала он стал демонстрировать свои таланты в атаке. Вместе с Райаном Андерсоном он стал лидером команды, которая пыталась вернуться в «Мартовское безумие» спустя три года. Добиться заветной цели не удалось, но Хэнлан стал лучшим новичком конференции, где выступали «Орлы».

Следующий сезон команда провела ужасно, а последующая смена тренера хоть и улучшила результаты коллектива, но не помогла им сделать большой шаг вперёд. За три года в колледже Оливье оставался местной звездой, но без особой национальной известности. В 2015 году он решил заявиться на драфт и был выбран «Ютой Джаз» под 47-м номером во втором раунде.

Он сыграл за «Юту» в Летней лиге 2015 года, но выступил удручающе — 4,1 очка в среднем за восемь игр. Команда не считала его готовым для НБА, поэтому для набора опыта он отправился в Европу, где присоединился к «Жальгирису».

Оливьер Хэнлан и Ник Калатес Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

Несмотря на возраст, Хэнлан получал стабильное игровое время, достигая в среднем 7-8 очков за матч, играя по 20 минут. «Жальгирис» в том сезоне доберётся до топ-16 Евролиги, но Оливье продолжил грезить об НБА. Следующим летом он вновь участвовал в Летней лиге, на этот раз представляя «Сан-Антонио Спёрс», так как летом 2016 года «Юта» обменяла права на игрока в техасскую команду.

Выступление было схоже с тем, что было годом ранее, поэтому Оливье снова уехал в Европу, но решил перейти в команду, которая даст ему больше времени и бросков. Он оказался во французском «Ле-Мане». Эта команда не участвовала в Евролиге, но играла в Лиге чемпионов ФИБА, где смогла добраться до 1/8 финала, уступив лишь итальянскому «Сассари». В чемпионате же Франции команда не смогла выйти в плей-офф, заняв 11-е место из 18.

Тем не менее Оливье был одним из ведущих игроков команды, к чему он привык ещё со школьных лет. Он в среднем превысил порог в 10 очков, выступая по 28-30 минут за матч.

Оливье Хэнлан во время выступлений за «Баскетс» Фото: TF-Images/Getty Images

Что же произошло потом? Очередной заход в Летнюю лигу летом 2017 года. И здесь уже случился прорыв. Оливье находился на паркете около 24,5 минуты и набирал в среднем 10 очков. Это заинтересовало «Сан-Антонио», и те отправили его в свою фарм-команду в G-лиге «Остин Спёрс», где он и провёл сезон-2017/2018.

Год оказался очень успешным. Он играл в среднем 30 минут и набирал около 15 очков, а «Остин» стал чемпионом лиги в том сезоне. Это побудило «Сан-Антонио» подписать с Оливье контракт 20 сентября 2018 года. Но уже спустя три дня он был отчислен, ещё до того, как начался тренировочный лагерь. На этом карьера в США для Хэнлана закончилась.

Он продолжил расширять географию своей карьеры и отправился в немецкий «Баскетс» из Бонна. Там он не смог стать лидером команды и получал менее 20 минут за матч, набирая около восьми очков. Немецкий клуб смог добраться до четвертьфинала национального чемпионата, а в Лиге чемпионов постсезон оказался недостижим для представителей бывшей столицы ФРГ.

Ольвье Хэнлан во время выступлений за «Баскетс» Фото: Bert van Berkum/BSR Agency/Getty Images

Уже можно было заметить, что Хэнлану наиболее комфортно в тех местах, где ему доверяют много времени и воспринимают его как одну из важнейших атакующих опций. По своей природе он тот, кто набирает очки. Таким игрокам сложно быть не в центре внимания. Именно поэтому он пустился в поиски команды, которая ему подойдёт. Он перешёл в греческий «Ираклис», где стал местной звездой, набирая порядка 16 очков за матч. Там он впервые в своей профессиональной карьере проведёт два сезона подряд в одном коллективе.

Летом 2020 года он, как и многие, для поддержания формы подписал краткосрочный контракт с «Оттавой» на время плей-офф, а затем отправился обратно в Грецию. Второй сезон прошёл уже не так удачно — 13 очков в среднем, а команда из крепкого середняка превратилась в аутсайдера. В том сезоне особенно были заметны проблемы Оливье в эффективности — лишь 39% попаданий. Но он успел заслужить уважение внутри команды и провёл сезон-2020/2021 в качестве капитана.

Его лидерские качества подтвердились и в следующем клубе — «Арис». Там он провёл, возможно, свой пиковый год, набирая более 20 очков за матч. Тем не менее Хэнлану всё так же не доставало командных успехов — «Арис» занял седьмое место в чемпионате.

Оливье Хэнлан во время выступлений за «Варезе» Фото: Fabrizio Carabelli/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Оливье не доиграл с «Арисом» сезон-2021/2022 и перешёл в апреле в «Валенсию» на замену травмированному Клемену Препеличу. Этот переход обозначал то, что баскетболист завоевал уважение среди самых элитных клубов Европы. Испанский клуб занял третье место в национальном чемпионате и рассчитывал на серьёзный поход в плей-офф. Поход не удался, клуб был повержен в четвертьфинале «Басконией». А Хэнлан снова оказался на вторых ролях, играя по 15 минут и набирая семь очков за матч.

Что же дальше? Турецкий «Газиантеп». Провал в чемпионате Турции — 15-е место и менее восьми очков за матч. Отличный Кубок Европы ФИБА — четвертьфинал и около 17 очков за матч. Это подчёркивает разницу престижа и силы турниров.

И вот Оливье оказался в «Варезе». Один из самых удачных сезонов в карьере, великолепное выступление и в национальном чемпионате (в индивидуальном плане), и в Кубке Европы. И снова, как в 2022 году, он отправляется весной в топ-клуб Европы на замену травмированному игроку.

Оливье Хэнлан Фото: cskabasket.ru

Повторится ли с Оливье ситуация 2022 года в Испании? Какова мотивация игрока? Пока Уэйр будет травмирован, он будет находиться в комфортных условиях и получать много времени и возможностей. В этом режиме он сияет наиболее ярко. Однако интересно, что будет, когда Уэйр вернётся и наступит время плей-офф? Насколько эффективным окажется канадец? Ответы на эти вопросы предстанут перед нами в ближайшие месяцы. Болельщики московского клуба имеют причины как для оптимизма, так и для осторожности. Хэнлан обладает широким атакующим арсеналом, но имеет проблемы с эффективностью и игрой на команду.