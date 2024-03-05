«Енисей» примет «Локомотив-Кубань», а вечером — сочный топ-матч! Единая лига. LIVE

УНИКС постарается подтвердить первое место в игре с ЦСКА.

Сегодня, 5 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 15:30 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Енисей» — «Локомотив-Кубань» и ЦСКА — УНИКС.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК Енисей Красноярский край Не начался Локомотив-Кубань Краснодар Кто победит в основное время? П1 X П2

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК ЦСКА Москва Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

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