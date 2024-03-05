«Енисей» примет «Локомотив-Кубань», а вечером — сочный топ-матч! Единая лига. LIVE
Поделиться
УНИКС постарается подтвердить первое место в игре с ЦСКА.
Сегодня, 5 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 15:30 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Енисей» — «Локомотив-Кубань» и ЦСКА — УНИКС.
Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.
Комментарии
- 5 марта 2024
-
10:45
-
10:29
-
10:10
-
09:57
-
09:53
-
09:33
-
09:22
-
09:18
-
09:17
-
09:00
-
08:00
-
06:46
-
06:34
-
06:17
-
05:49
-
03:57
-
00:59
-
00:09
- 4 марта 2024
-
23:46
-
22:15
-
21:41
-
21:09
-
19:11
-
18:44
-
18:15
-
16:42
-
16:21
-
16:03
-
15:45
-
15:45
-
15:40
-
15:24
-
15:18
-
14:57
-
14:52