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21:30 Мск
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ЦСКА — УНИКС, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 5 марта 2024 года: обзор матча, где смотреть, статистика, видео

«Енисей» примет «Локомотив-Кубань», а вечером — сочный топ-матч! Единая лига. LIVE
Андрей Антсон
Единая лига — LIVE
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УНИКС постарается подтвердить первое место в игре с ЦСКА.

Сегодня, 5 марта, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ. Первая игра начнётся в 15:30 мск, заключительная — в 20:00. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встреч «Енисей» — «Локомотив-Кубань» и ЦСКА — УНИКС.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 15:30 МСК
Енисей
Красноярский край
Не начался
Локомотив-Кубань
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единая лига ВТБ . Группа А
05 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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