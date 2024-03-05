«Сейчас наше время». «Бостон» бьёт рекорды и громит всех подряд перед началом плей-офф НБА

Буквально в феврале мы говорили о том, что «Бостон Селтикс» будет трудно удержать весь звёздный состав под своим крылом в следующем сезоне. В этом плане ничего не поменялось: лидеру Восточной конференции и вообще лучшей команде НБА в этом сезоне предстоит невероятная задача по сохранению ключевых баскетболистов. Однако это не мешает здесь и сейчас «кельтам» полностью разрывать лигу и переписывать историю на наших глазах.

В последнем матче регулярного чемпионата сезона-2023/2024 «Бостон» на домашнем паркете принимал разогнавшийся «Голден Стэйт Уорриорз». «Воины» во главе со Стефеном Карри до матча с «кельтами» победили в 11 из 13 последних игр сезона, при этом находясь в отменной игровой форме. Нельзя забывать о том, что вернулся Крис Пол, который добавил второму юниту «Уорриорз» вариативности в атаке. И вы думаете, это помогло «Голден Стэйт» победить? «Бостон» вообще не почувствовал соперника на своём пути. Уже в первой четверти разница в счёте составляла 22 очка! А к большому перерыву Карри и компания уступали с разницей в 44 очка.

«Бостон» просто деклассировал «Голден Стэйт» и, можно сказать, отомстил «воинам» за поражение в финале 2022 года. В итоге «кельты» одержали победу со счётом 140:88. Клубу из Сан-Франциско удалось выиграть лишь последнюю четверть с перевесом в одно очко — 26:25, остальные же они с треском проиграли. Пока ни у кого не получается остановить «Бостон», — команда во главе с Джейсоном Тейтумом и Джейленом Брауном победила в 11 матчах кряду в регулярном чемпионате и по праву лидирует не только в конференции, но и во всей НБА по результатам.

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В нынешнем сезоне «Бостон» выиграл третий матч с разницей как минимум в 50 очков, установив исторический рекорд в НБА. Ранее лишь «Милуоки Бакс» и «Сакраменто Кингз» удавалось дважды победить кого-то с настолько весомым преимуществом по ходу сезона. «Кельтам» удалось сделать это трижды! В матче с «Индианой Пэйсерс» — 155:104, с «Бруклин Нетс» — 136:86, а теперь — с «Голден Стэйт».

Шикарный перформанс от каждого в составе «кельтов» породил множество вопросов о матче со стороны различных СМИ. Абсолютно правильные вещи сказал один из лидеров «Бостона», атакующий защитник Браун: «Мы очень уважаем «Голден Стэйт Уорриорз». Но мы чувствуем, что сейчас наше время». И ведь с ним трудно не согласиться, эпоха «воинов» понемногу уходит в анналы истории, а у «Селтикс» сейчас есть наилучший шанс, чтобы наконец-то стать чемпионом. После игры также высказался один из самых популярных спортсменов в США и лидер «Голден Стэйт» Карри.

Стефен Карри четырёхкратный чемпион НБА, лидер по забитым трёхочковым броскам в истории НБА «Раньше мы так поступали с командами. Игра шла под их диктовку — абсолютно каждый розыгрыш. Посмотришь вверх [на счёт] и видишь, что вы уже проигрываете с 50-очковой разницей или около того».

Наверное, невероятно грустно осознавать, что буквально несколько лет назад «Голден Стэйт» действительно делал с многими командами буквально всё, что хотел, и разделывался со всеми довольно играючи. Теперь же реальность такова, что «Бостон» — лидер и вершитель судеб. Само собой, команде необходимо будет доказать свою состоятельность в плей-офф и под огромным давлением, с которым в предыдущие сезоны лидеры иногда не справлялись. Но повторимся, что сейчас для чемпионства просто наилучшие шансы. Ждём плей-офф, который расставит всё на свои места! Любите баскетбол вместе с «Чемпионатом».