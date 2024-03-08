Были лузерами в колледже, но стали суперзвёздами в НБА. Шансы есть даже у сына Леброна

Сезон Национальной баскетбольной ассоциации понемногу движется к логическому завершению. Юные баскетболисты из различных студенческих лиг и не только продолжают развиваться и пытаются зарекомендовать себя с лучшей стороны. Практически всё внимание драфта 2024 года приковал к себе Бронни Джеймс — сын легендарного Леброна Джеймса. До сих пор остаётся непонятным, выберет ли кто-то молодого игрока. Так у кого же были не лучшие показатели в колледжах, но они затем стали суперзвёздами в НБА?

Кайл Лоури

Мистер большая пятая точка Лоури в NCAA выступал за Вилланову. За два сезона в команде разыгрывающий набирал 9,5 очка, 3,8 подбора, 3,0 передачи и 1,9 перехвата. Далеко не самые выдающиеся цифры, учитывая тот факт, что играл Кайл по 26,7 минуты в среднем и был одним из ключевых игроков того состава. При этом мало кто ожидал от парня большой карьеры в НБА, так как его рост составлял всего лишь 183 см, что было крайне низким показателем для НБА, когда в ней «решали» гиганты.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В 2006 году Лоури был выбран «Мемфис Гриззлиз» под 24-м пиком. С каждым сезоном разыгрывающий прогрессировал и в итоге стал одним из самых знаменитых игроков в истории «Торонто Рэпторс», выиграв с командой из Канады первый в истории НБА титул чемпионов в 2019 году. При этом за 1121 игру в НБА Лоури в среднем набирал 14,4 очка, 2,7 подбора, 6,2 передачи, 1,3 перехвата.

Марк Итон

Здоровяк в прямом (рост — 224 см) смысле этого слова Итон провёл два года за Калифорнийский университет (UCLA). При этом был явно не на первых ролях в команде, так как в среднем за два сезона в NCAA играл по 6,5 минуты за матч. Итон больше интересовался водным поло, а не баскетболом. Поэтому за своё время на площадке набирал в среднем 1,8 очка, 2,4 подбора, 0,1 передачи, 0,9 блок-шота.

Видео можно посмотреть на официальном канале Utah Jazz в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но даже несмотря на такие, откровенно говоря, плохие цифры в NCAA, в него поверила «Юта Джаз», которая выбрала парня под 72-м общим пиком на драфте 1982 года. Центрового буквально с нуля обучили всему в команде НБА. После чего он стал краеугольным камнем защиты тех «джазменов». Итон за свою 11-летнюю карьеру в лучшей баскетбольной лиге мира набирал в среднем 6,0 очка, 7,9 подбора, 1,0 передачи, 3,5 блок-шота, взяв при этом две награды лучшему оборонительному игроку сезона в 1985 и 1989 годах.

Зак Лавин

Многие эксперты пророчили Лавину выбор в топ-5 драфта 2014 года, но смазанная концовка NCAA и довольно неудачные последние выступления за Калифорнийский университет (UCLA) откинули Зака за топ-10. В итоге атакующего защитника выбрала «Миннесота Тимбервулвз» под общим 13-м номером. Американец особо не выделялся своими показателями в колледже — в среднем 9,4 очка, 2,5 подбора, 1,8 передачи, 0,9 перехвата.

Видео можно посмотреть в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Однако в НБА с первых сезонов Лавин был невероятно атлетичен и запомнился многим своими умопомрачительными слэм-данками, которые сделали его двукратным чемпионом конкурса по броскам сверху (2015, 2016). Особых командных успехов хоть Зак и не добился, но дважды был участником Матча всех звёзд НБА. При этом став одним из ведущих игроков «Миннесоты» и «Чикаго», в среднем набирая 20,5 очка, 4,1 подбора, 3,9 передачи, 0,9 перехвата.

Девин Букер

Атакующий защитник родился в семье профессионального баскетболиста Мелвина Букера, поэтому вряд ли у малыша Девина когда-либо вставал вопрос: «А кем же мне стать, когда я вырасту»? Букер провёл в Кентукки всего лишь один сезон-2014/2015. В составе той команды выступали Карл Энтони-Таунс, Уилли Коли-Стайн и Трей Лайлз — все будущие игроки НБА. В Кентукки Девин в среднем набирал 9,0 очка, 5,7 подбора, 0,8 передачи и 0,6 перехвата. При этом смотрелся довольно неплохо среди игроков команды, которая обладала настолько талантливым составом.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

«Финикс Санз» выбрал Букера под 13-м пиком на драфте 2015 года. При этом клуб из Аризоны тогда особо не был в почёте и находился в перестройке. Команда решила строиться вокруг Девина и не прогадала. На протяжении следующих сезонов американец доказал, что является игроком высочайшего уровня и в среднем в НБА набирает 24,3 очка, 4,0 подбора, 4,9 передачи, 0,9 перехвата. Выдающиеся показатели!

Джимми Батлер

Джимбо первый сезон студенческой карьеры выступал за университет Тайлера, а оттуда перевёлся в Маркетт, где провёл три сезона за баскетбольную команду «Маркетт Голден Иглз». Мало кто мог тогда представить, что в их составе играет будущий альфа-самец НБА, которого в плей-офф боятся практически все. Хоть чемпионства Батлеру до сих пор завоевать не удалось, но его сверхзаметный скачок в развитии виден невооружённым взглядом. В колледже Джимми в среднем набирал 12,0 очка, 5,5 подбора, 1,7 передачи, 1,1 перехвата.

Видео можно посмотреть на канале March Madness в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

В НБА игрок был выбран «Чикаго Буллз» на драфте 2011 года под общим 30-м номером. После этого игрок с каждым годом превращался во всё более грозную силу в лиге и в составе «Майами Хит» дважды выходил в финал НБА. В лиге Батлер в среднем набирает 18,4 очка, 5,4 подбора, 4,2 передачи, 1,6 перехвата, при этом являясь одним из самых ключевых игроков в обороне в любой из своих команд.

Совершенно непонятно, как развернётся карьера Бронни в НБА и будет ли она вообще. Однако есть множество примеров игроков, которые сделали себя сами, даже будучи не самыми успешными игроками в колледже. Мы рассказали лишь о части из них, а на самом деле их куда больше. Главное — продолжать совершенствоваться, и тогда у сына Леброна всё получится. И у каждого из нас, конечно же!