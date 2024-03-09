Матч может стать украшением игрового дня. «Парма» примет УНИКС в «Молоте»

9 марта в Перми в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ местная «Парма» примет на своём паркете действующего чемпиона — казанский УНИКС. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф, однако продолжают бороться за выгодное положение в турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

Ненад Димитриевич (с мячом) Фото: БК «Парма»

В рамках Единой лиги ВТБ УНИКС и «Парма» встречались 18 раз, в 14 матчах победителем становился казанский клуб. На первом этапе регулярного чемпионата этого сезона клубы одержали по победе. Примечательно, что оба триумфа были одержаны в гостях.

В ноябрьском матче в Перми была достаточно равная игра с минимальным перевесом казанцев. Во второй половине УНИКСу удалось совершить 10-очковый рывок, который и позволил довести встречу до победы. В том противостоянии 80% набранных очков «Пармы» пришлись на четырех человек, что не позволило коллективу Евгения Пашутина на протяжении 40 минут конкурировать с действующими чемпионами. В ответной игре в январе сценарий был схож с первым матчем, однако небольшое преимущество было уже на стороне пермяков. Игра зашла в полноценный клатч, в котором последняя атака осталась за УНИКСом при -2. В ней Димитриевич и Исмаэль Бако не поняли друг друга — проход и скидка Ненада на своего бигмена обернулись потерей. Оставшихся полутора секунд не хватило хозяевам даже для того, чтобы сфолить. В целом потери стали икс-фактором исхода этой встречи. УНИКС совершил 16 потерь против 11 у гостей.

Известно, что в предстоящей игре у казанцев не выйдут на паркет Дмитрий Кулагин и Артём Комолов. Однако это ровным счётом никак не влияет на расклад сил. Да, УНИКС располагается на первой строчке в турнирной таблице и де-факто идёт в роли фаворита, но это не значит, что «Парма» легко сдастся. Коллектив Евгения Пашутина является грозой фаворитов: в этом сезоне пермяки помимо УНИКСа по два раза обыгрывали «Локомотив-Кубань» и ЦСКА. Лишь «Зенит» пока остаётся неприступной крепостью из топ-4, над которой «Парма» не брала вверх. Даже в Казани отмечают успехи пермяков.

«Парма» — очень хорошая и высококлассная команда, не раз доказавшая в этом сезоне, что с ними необходимо считаться. Они обыграли таких грандов, как ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и УНИКС. Поэтому планируем биться, следовать тренерским установкам в защите и нападении, а также контролировать подбор. Наша задача — вернуться в Казань с победой и закрепиться на вершине турнирной таблицы», — заявил баскетболист УНИКСа Александр Стуленков.

В предстоящем матче между «Пармой» и УНИКСом очень интересно будет понаблюдать за противостоянием как задней линии, так и передней. У защитников это будет баталия Айзеи Риза и Ненада Димитриевича, у форвардов — противостояние Би Джея Джонсона и Джалена Рейнолдса/Луи Лабери. К матчу команды подходят в оптимальных составах, если не считать отсутствие у УНИКСа Дмитрия Кулагина. Это означает, что болельщики могут ожидать обоюдоострой игры на встречных курсах, в которой нет явного фаворита. У этой встречи есть всё, чтобы стать самым настоящим украшением как минимум игрового дня.

Предполагаемые стартовые пятёрки: