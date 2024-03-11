«Россия и Казахстан для меня не отличаются». Интервью с центровым «Астаны» Ройсом Хэммом

Одним из открытий этого сезона Единой лиги ВТБ стала казахстанская «Астана». Клуб в межсезонье «попал» в новичков и сейчас всё ещё борется за плей-офф. Это стало возможным в том числе и благодаря подписанию американского центрового Ройса Хэмма. В прошлом сезоне легионер выступал за «Зенит», но вряд ли может занести себе в актив период в Санкт-Петербурге. В составе сине-бело-голубых он провёл 12 матчей, в которых набирал менее шести очков и четырёх подборов в среднем за игру.

В этом же чемпионате Хэмм раскрылся и стал одним из лидеров «Астаны», а его яркая и эффективная игра была награждена вызовом на Матч всех звёзд лиги. В 30 матчах из 32 он выходил в стартовом составе, в которых набирал 16,7 очка и 8,2 подбора в среднем за встречу. Американец ответил на несколько вопросов «Чемпионата».

Ройс Хэмм Фото: БК «Минск»

— В прошлом сезоне ты играл за «Зенит», но покинул команду. Однако в межсезонье вернулся в Единую лигу ВТБ — в «Астану». Как так вообще получилось?

— Мне нравилось в «Зените» в прошлом году, была отличная команда с отличным тренером. К сожалению, они нуждались в других опциях, что привело меня в «Астану».

Почему не получилось в «Зените»? Я только начинал профессиональную карьеру, разбирался со всем, пытался сделать всё возможное, чтобы помочь команде победить, но, к сожалению, мы потерпели неудачу. Хави Паскуаль — великий тренер с большим количеством знаний, мне нравилось работать и играть под его руководством.

— Какие у тебя вообще были предложения летом, помимо «Астаны»?

— У меня были другие предложения, в Греции и в Турции, но, если честно, возвращение в Единую лигу ВТБ стало для меня более комфортным вариантом, потому что эта лига была мне уже знакома, плюс я чувствовал, что ещё не показал этому турниру лучшую версию Ройса Хэмма. Поэтому для меня было важно достичь успеха здесь, в «Астане».

— Ты поиграл в Санкт-Петербурге, теперь — в Астане. Одна лига, но разные страны. Что вообще можешь сказать о странах?

— Россия и Казахстан для меня не так сильно отличаются. Я родом из Техаса, большого, отличного города. Поэтому обе страны для меня воспринимаются холодными и непохожими на мою родину.

— «Астана» очень преобразилась по сравнению с прошлым сезоном. В чём залог успеха, если можно так сказать, этой команды?

— «Астана» сильно изменилась за последний год, мы выиграли много матчей, но это не главная задача для нас, ведь мы хотим побороться за место в плей-офф. Мне нравилось работать с Олегом Киселёвым, он каждый день усердно работал над нами, подталкивал нас к тому, чтобы претендовать на плей-офф, чтобы стать лучшей версией себя и чтобы «Астана» достигла успеха.

— В университете «Техаса» ты играл с Мо Бамбой. Каким он тебе запомнился? В команде шутили над ним из-за песни, которую исполнил Sheck Wes?

— Мне нравилось играть с Мо Бамбой, мы по-прежнему близкие друзья. На самом деле, я был одним из первых, кто услышал ту самую песню, и да, команда всегда смеялась. Да, я близок с многими товарищами по университетской команде. В колледже вы строите братство, и мы поддерживаем его на протяжении всех этих лет.