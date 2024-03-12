Вембаньяма — терминатор! Француз учится у великих в «Спёрс» и ни о чём не переживает

Первый номер драфта 2023 года Виктор Вембаньяма проводит свой дебютный сезон в Национальной баскетбольной ассоциации. «Сан-Антонио Спёрс» с французом во главе занимает последнее, 15-е место в турнирной таблице Западной конференции и уже давно потерял шансы на выход в плей-офф. Однако это не мешает центровому продолжать развиваться и становиться сильнее с каждым матчем. Как Вембаньяма относится к баскетболу в целом и задевают ли его, например, слэм-данки через него? Разбираемся вместе с нами.

Во-первых, до переезда в НБА из Франции Вемби провёл четыре полноценных сезона во взрослом баскетболе. При этом Виктор вырос в семье профессиональных спортсменов. Отец занимался лёгкой атлетикой, а мать, сестра, дедушка и бабушка — баскетболисты. То есть с самых юных лет парень рос на ценностях, которые прививает спорт: трудолюбии, развитии, достижении целей и так далее.

Но даже так не у всех получается сохранить себя и то, что в тебя вложили родители, когда на тебя сваливаются огромная слава и успех в НБА. У Вембаньямы с этим пока вообще нет проблем. В последнем матче регулярного чемпионата с «Голден Стэйт Уорриорз» через него исполнил слэм-данк Трэйс Джексон-Дэвис, и для некоторых это может послужить своего рода унижением.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Только не для Виктора, который уже после матча сообщил: «Получить слэм-данк через себя — это ничего. Это часть игры. Я поставил через многих людей и также получил от многих. Но думаю, что у меня чаще получается блокировать, чем получать слэм-данки, так что всё нормально». Вембаньяму вообще заботит не всё вокруг, а лишь развитие и результат. Об этом ранее говорил великий тренер «Сан-Антонио» Грег Попович, сравнив француза с легендарными баскетболистами «Спёрс».

Грег Попович пятикратный чемпион НБА, трёхкратный обладатель награды «Тренер года» «Вембаньяма похож на Тима (Данкана) и Дэвида (Робинсона), потому что их больше волнует процесс и то, как всё делается, иначе вы не сможете достичь своих конечных целей. Вы не можете пропустить ни один из этих шагов. Виктор усердно работает над базовыми принципами».

Если настолько великий человек, как Поп, говорит, что Вембаньяма усердно работает и похож на одних из лучших игроков в истории НБА, то тогда француза точно ждёт светлое будущее в лиге. Первый год в новой лиге всегда сложен. Тем более если тебе пришлось переехать из родной Франции в неизвестную до этого страну. Виктор продолжает развиваться и не останавливаться на достигнутом, даже несмотря на плохие результаты «Сан-Антонио» в сезоне.

В нынешнем регулярном чемпионате Вембаньяма провёл 57 матчей и в среднем за игру набирает 20,8 очка, 10,3 подбора, 3,4 результативной передачи и 3,4 блок-шота. Просто феноменальные цифры для парня в первый год. Вемби заслуженно лидирует в списке на «Лучшего новичка сезона». При этом трудовую этику 20-летнего француза отмечают и партнёры по команде. Дуг Макдермотт заявил следующее: «Его потенциал безграничен. Очень целеустремлённый, он работает не покладая рук, и именно такой у него склад ума. Никогда не видел, чтобы кто-то из новичков был настолько уверен в себе и своей трудовой этике. Просто замечательно, что он у нас в команде, потому что это идеальное место для того, чтобы он мог проявить себя».

В общем, пока ни у нас, ни у кого-то из мира баскетбола не получается упрекнуть Вембаньяму хоть в чём-то. Парень в свой первый сезон в лиге удивляет умопомрачительными блок-шотами и просто выглядит как игрок, у которого есть потенциал стать одним из величайших. При этом центровой находится в максимально правильной команде, где ему могут подсказать и помочь. Попович всегда умел развивать таланты, а Данкан с Робинсоном хоть и не были многословными по ходу своих карьер, но точно способны помочь молодому пареньку всем, чем могут. Продолжаем следить за НБА и великолепными талантами в лиге.