Вембаньяма — лучший новичок НБА? Один парень из «Оклахомы» с этим не согласен

Сезон-2023/2024 Национальной баскетбольной ассоциации понемногу движется к своему логическому завершению. Уже можно делать небольшие выводы в битве за звание лучшего новичка сезона. На эту награду претендуют два бигмена — Виктор Вембаньяма из «Сан-Антонио Спёрс» и Чет Холмгрен из «Оклахома-Сити Тандер». Молодые баскетболисты не по годам развиты и уже вовсю удивляют лигу. В нашем материале хотим поподробнее поговорить о Чете, который, несмотря на серьёзную травму перед стартом карьеры в НБА, закрепился в лиге и является одним из факторов подъёма «Оклахомы» на новый уровень.

Но сперва несколько слов о Вембаньяме. На французского центрового легла огромная ответственность ещё перед приходом в лигу. Со всех углов и не только трубили о том, что Вемби — талант поколения и один из самых доминирующих игроков на годы вперёд. Сейчас становится понятно, что все эти тезисы понемногу начинают становиться явью. Грег Попович учит уму-разуму молодого баскетболиста, которому ещё предстоит пройти долгий путь в НБА. Но уже видно, задатки стать чуть ли не главным лицом ассоциации у Виктора точно есть.

Так что из себя представляет Холмгрен на фоне настолько уже яркого игрока, как Вембаняьма? Чет — бигмен нового поколения, который может быть полезным как под кольцом, так и на трёхочковой дуге. Игрок «Оклахомы» всесторонне развит и умеет действовать на обеих сторонах площадки. Естественно, у парня есть свои минусы — нехватка мышечной массы для игрока четвёртой и пятой позиций, принятие необдуманных решений на площадке, нехватка опыта. Но у новичка есть время, чтобы поработать над собой.

21-летний игрок полностью пропустил свой первый сезон в лиге в связи с травмой стопы. В выставочном матче перед началом сезона-2022/2023 Чет оборонялся против Леброна Джеймса и получил травму, из-за которой не смог дебютировать в лиге. Только в сезоне-2023/2024 Холмгрен провёл свой первый матч за «Оклахому» и вместе с великолепным составом «Тандер» ведёт клуб к новым высотам.

Сейчас же «громобойцы» идут вторыми на очень грозном Западе, где очень много соперников претендует на выход в плей-офф. «Оклахома» занимает первое место по блокам в среднем за игру — 6,8. При этом Холмгрен идёт четвёртым в списке лучших блокирующих, уступая только Бруку Лопесу («Милуоки Бакс»), Уокеру Кесслеру («Юта Джаз») и самому Вембаньяме. «Тандер» являются второй командой НБА по разнице в очках между нападением и защитой — «+8», уступая лишь «Бостону» («+10,2») по этому показателю.

Этими статистическими показателями мы хотели показать, что Холмгрен уже в настолько юном возрасте влияет на результаты «Оклахомы». Помимо этого, Чет в среднем по сезону набирает 16,9 очка, делает 7,7 подбора и отдаёт 2,6 результативной передачи. Баскетболист мало того, что демонстрирует впечатляющую реализацию бросков — 54%, так ещё при этом и с трёхочковой дуги представляет собой реальную угрозу — 39,6%. В сравнении с Вембаньямой личная статистика Холмгрена немного блекнет, но центровой одного из лидеров Западной конференции с лихвой компенсирует это командными результатами, чем точно не может похвастаться «Сан-Антонио» с французом во главе.

На данный момент главным претендентом на награду лучшему новичку сезона является Вемби, но Чет изо дня в день доказывает, что в 21 год потихоньку превращается в игрока высочайшего класса. В свою очередь, в «Сан-Антонио» Вембаньяма — главная звезда команды, на которого играют все и каждый в составе. Холмгрен же третья или даже четвёртая опция в нападении «Оклахомы». Поэтому шикарная игра и форма новой молодой звезды в лиге ещё раз подтверждают то, что будущее у НБА будет великолепным. Вембаньяма и Холмгрен нам его обеспечат.