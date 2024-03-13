Какие ещё рекорды может побить Леброн Джеймс, чтобы укрепить своё величие?

Ещё до того, как начать профессиональную карьеру, Леброн был на слуху у всех. Возможно, никогда больше ни один ученик средней школы не обратит на себя такое пристальное внимание. В баскетбольном мире начала нулевых о Джеймсе говорили фактически все. С тех пор прошло больше 20 лет, но ситуация не изменилась. Ну, разве что о Броне стали говорить ещё чаще!

За 21 год Джеймс знатно потрудился в североамериканской лиге: четырёхкратный чемпион, четырёхкратный MVP, четырёхкратный MVP финала, рекордсмен по количеству участий в Матчах всех звёзд (20), лучший снайпер. По мере того как Джеймс штамповал чемпионство за чемпионством, споры о величайшем игроке НБА становились всё горячее.

Помимо уже перечисленных, у Леброна накопилось множество наград, титулов и статистических линеек, говорить о которых можно довольно долго. Но даже звезде «Лейкерс» ещё есть куда стремиться.

Какие же свершения пока не покорились Королю?

1. Леброн — единственный из ныне выступающих баскетболистов, кто входит в топ-30 по сыгранным матчам в рамках регулярных чемпионатов НБА. У Джеймса сейчас 1478 игр. Возглавляет рейтинг прославленный центровой Роберт Пэриш с 1611 играми. В случае если здоровье Короля не подведёт, обойти Пэриша он сможет к концу сезона-2025/2026.

2. Кроме того, Леброну осталось провести всего 38 игр, чтобы превзойти Карима Абдул-Джаббара и выйти в лидеры по количеству матчей в НБА, включая регулярные чемпионаты и плей-офф. В настоящий момент Джеймс занимает третье место с 1759 играми. За плечами Карима в общей сложности 1797 матчей.

3. Джеймс также близок к тому, чтобы повторить, а затем и превзойти рекорд Винса Картера по количеству проведённых в НБА сезонов. Примечательно, что североамериканская лига знает лишь 10 игроков, которые выступали в ней в течение 20 сезонов. И лишь один из них продолжает это делать до сих пор. Как нетрудно догадаться, речь о Леброне. У Картера накопилось 22 сезона. У Джеймса их, как известно, 21.

4. Всего семь игроков за всю историю НБА преодолевали отметку в 50 000 минут в рамках регулярных чемпионатов. И в настоящий момент Леброн располагается на втором месте. Чтобы обойти Абдул-Джаббара, занимающего первую строчку, Королю остаётся сыграть 1354 минуты.

Карим Абдул-Джаббар (слева) и Леброн Джеймс (справа), 2023 год Фото: Ronald Martinez/Getty Images

5. Леброн сейчас третий по количеству бросков со штрафной линии (11 310 попыток). Чтобы стать первым, обойти нужно Карла Мэлоуна, у которого таких бросков было 13 188. Что касается реализованных штрафных, то Джеймс на данный момент четвёртый (8317). Для выхода в лидеры оставить позади потребуется всё того же Мэлоуна (9787).

6. Джеймс — второй по реализованным с игры броскам — как в регулярках (14 697), так и в регулярках + плей-офф (17 569). Чтобы стать первым, в обоих случаях обойти нужно Абдул-Джаббара: в рамках регулярных чемпионатов Брону остаётся реализовать 1141 бросок, а если брать регулярки и матчи на вылет — 625.

7. В данный момент Леброн — первый по среднему количеству очков в НБА для 39-летних игроков (25,6). Лидером среди 40-летних является Майкл Джордан (22,4 очка). Если Джеймс будет выходить на площадку через год и делать примерно то же самое, что и сейчас, позади получится оставить и того, с кем его то и дело сравнивают в контексте «величайшего среди величайших».

Леброн Джеймс после того как набрал 40 000 очков за карьеру, сезон-2023/2024 Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Если обратиться всё к той же статистике, то будет заметно, что показатели Леброна (за исключением некоторых) почти не меняются. Джеймс всё (или фактически всё) делает так же, как делал 10 лет назад. Или 15 лет назад. Сравните — в этом сезоне в его активе 457 результативных передач в 57 играх; в сезоне-2013/2014 их было 488 в 77 встречах; в дебютном сезоне — 465 в 79 играх. Если взять блок-шоты, то в нынешнем сезоне их уже 33, в упомянутом сезоне-2013/2014 их было 26; те же 33 блок-шота Леброн оформил в сезоне-2018/2019 (в 55 матчах).

Можно с уверенностью сказать, что Джеймс закрепляет за собой (делая это на наших глазах) звание одного из лучших игроков, когда-либо выходивших на баскетбольную площадку. Поскольку звезда «Лейкерс» на элитном уровне выступает до сих пор, вполне вероятно, что своего последнего слова он ещё не сказал. Нам же лучше!