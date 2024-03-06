«Леброн выступает за тех, кто даёт ему деньги». Главный хейтер Короля снова в деле

Буквально на днях Леброн Джеймс первым в истории покорил планку в 40 000 набранных очков в Национальной баскетбольной ассоциации. Было множество постов с радостными поздравлениями, но нашлось место и негативным. Неудивительно, но в дело вступил один из главных ненавистников Короля бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом. Это лишь разовая акция ненависти к Брону или их история тянется уже слишком давно? Разбираемся на «Чемпионате».

Сразу дадим ответ на главный вопрос о длительности их, так скажем, «бифа». Кантер уже давно упрекает Леброна за множество всяких вещей, связанных с его влиянием как в США, так и на весь мировой спорт. Давайте разбираться по порядку. Началось всё с того, что Джеймс всегда поднимает важные и социальные вопросы либо в своих социальных сетях, либо через крупные СМИ, но ни слова не сказал об отношении правительства КНР (Китайской Народной Республики), которое, по мнению Энеса и некоторых других, было связано с нападением на Тибет и Гонконг, а также с притеснением уйгуров.

Как всем известно, Леброн имеет пожизненный контракт с мировым обувным гигантом Nike, который изготавливает свою продукцию в Китае. Кантер тогда в своих социальных сетях не смог сдержаться и сделал очень серьёзный укол в сторону Джеймса.

«Деньги важнее морали для Короля. Печально и отвратительно, как эти спортсмены притворяются, что их волнует социальная справедливость. Они действительно «затыкаются и ведут мяч», когда так говорит Большой китайский босс. Вы узнали о рабском труде, с помощью которого изготавливают вашу обувь, или это не часть вашего исследования?»

Видео можно посмотреть на канале Bleacher Report в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

При этом Леброн всячески открещивался от вопросов о Кантере и лишь заявил, что Энес определённо не тот, кому он отдаст свою энергию. Однако турок по происхождению не успокаивался и лишь подливал масла в огонь, вспомнив ситуацию с тем, что во время исполнения национального гимна перед началом матча студенческой команды Университета Южной Калифорнии (USC), где выступает Бронни Джеймс — сын Короля, сам Леброн даже не встал со стула.

«Леброн Джеймс выступает за тех, кто даёт ему деньги! Он бы стоял, положа руку на сердце, если бы это был государственный гимн Китая! У него нет уважения к мужчинам и женщинам, которые защищают нашу страну, чтобы он мог свободно жить своей жизнью».

В свою очередь, даже некоторые политики поддерживали и симпатизировали открытости и уверенности Кантера в его действиях. Американский сенатор-республиканец Тед Круз высказался об их конфликте с Леброном следующим образом.

«Серьёзный вопрос: сколько денег будет достаточно? Леброн Джеймс заработал больше $ 100 млн. Но он хочет больше настолько сильно, что боится сказать что-нибудь плохое о злобных коммунистических диктаторах в Китае. Энес Кантер проявляет больше храбрости, чем вся НБА».

После этого словесный поток от бывшего баскетболиста НБА немного поутих, и Кантер взял некоторую паузу. Однако после того, как Леброн впервые в истории лиги набрал 40 000 очков, Энес не сумел просто смолчать и ещё раз уколол Короля. «Честность > 40 000 очков», — заявил Кантер.

В общем, история конфликта между Леброном Джеймсом и Энесом Кантером больше походит на ворчание одного и тотальное игнорирование от другого. Однако это не мешает обоим сосуществовать и делать своё дело. Король переписывает историю в НБА на наших глазах, а «свободный» (поменял фамилию на Freedom. — Прим. «Чемпионата») Кантер продолжает быть главным хейтером Леброна в мире и до сих пор не может смириться с тем, что некоторые вопросы в нашем мире далеко несправедливы и очень неоднозначные.