Леброн в следующем году будет играть с Эмбиидом? Сумасшедший сценарий грядущего лета

Регулярный сезон приближается к финалу, и внимание многих уже переключается на предстоящее межсезонье. «Филадельфия Сиксерс» обещает стать одной из самых примечательных команд этим летом благодаря свободе в выборе новых игроков. После текущего сезона НБА в составе «Сиксерс» останутся всего три игрока с действующими контрактами: Джоэл Эмбиид, Тайриз Макси и Пол Рид. Такие условия позволят «Филадельфии» пошуметь. Именно поэтому многие эксперты и журналисты думают о том, что же может сделать Дэрил Мори. В результате анализа ситуации появился такой сценарий, который сводит с ума.

Это не инсайд, это не слухи. Это лишь то, что может случиться, учитывая все факторы. О чём идёт речь? О Леброне Джеймсе. У прославленного форварда есть опция по действующему соглашению, где он по желанию может стать свободным агентом этим летом. Этот факт порождает множество обсуждений, учитывая популярность фигуры Джеймса.

Например, стало известно, что «Голден Стэйт Уорриорз» отправлял запрос в офис «Лейкерс» по поводу обмена Джеймса перед дедлайном. На фоне этого инсайда многие стали обсуждать возможность перехода Леброна в стан «Уорриорз» будущим летом. Эти обсуждения часто окрашены желтизной и стремлением увеличить количество кликов и просмотров. Ну уж совсем не верится в то, что Король может присоединиться к самому главному оппоненту в своей карьере. А вот переход в «Филадельфию» кажется куда более логичным для всех сторон.

Леброн Джеймс и Джоэл Эмбиид Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

«Филадельфия» активно хочет завоевать титул уже не первый год. В погоне за успехом «Сиксерс» многократно меняли тренерский состав, заключали крупные сделки и обновляли руководство. Всё это оказалось тщетно, команда в эпоху Эмбиида так и не смогла ни разу выйти даже в финал конференции. Начало текущего сезона было омрачено драмой с Джеймсом Харденом, а затем последовал обмен, который выглядел так, что и этот сезон окажется для команды неудачным.

У «Филы» были отрезки, где они выглядели симпатично, также нельзя забывать про шикарный прогресс Тайриза Макси, а Эмбиид шёл на второй MVP подряд, пока был здоров. Но затем случилась травма Джоэла, и команда без него докатилась до того состояния, что рискует опуститься в зону плей-ин. Чемпионством, откровенно говоря, не пахнет.

Дэрил Мори — управленец, который может и любит рисковать. Именно для этого он создал ситуацию, при которой этим летом у него будет карт-бланш. Первоочерёдная задача — найти третью звезду, чтобы создать трио с Эмбиидом и Макси. Если мы посмотрим на возможных свободных агентов (а там почти не будет звёзд), то Леброн является самым привлекательным вариантом.

Дэрил Мори Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Как же обстоят дела с Леброном? Судя по регулярному сезону, «Лейкерс» не сделали того шага вперёд, на который надеялись болельщики после, казалось бы, успешного лета 2023 года. Команда застряла внизу зоны плей-ин и до сих пор рискует даже не выйти в плей-офф. В любом случае возможность «озёрников» взять титул в нынешнем году кажется призрачной. А значит, уже четвёртый сезон подряд Джеймс не появится в финале.

Бронни Джеймс выступает на студенческом уровне куда ниже ожиданий и, кажется, если и заявится на драфт НБА, то уже в 2025 году. Это всё меняет в планах Джеймса, который изначально планировал в 2024 году перейти в ту команду, которая выберет его сына. Значит, планы на Бронни откладываются, а главной целью для Леброна останется титул. Каковы шансы Короля на пятое чемпионство, если он останется в «Лейкерс»? Загадывать невозможно, но есть вероятность, что у форварда просто лопнет терпение. Он выиграл 17-й титул для Лос-Анджелеса, так что если он покинет команду, то не вызовет большого гнева болельщиков.

Леброн Джеймc во время празднования чемпионства 2020 года Фото: David E. Klutho/Getty Images

Ходят слухи, что Леброн стремится подписать трёхлетний максимальный контракт. Во время последнего года желаемого соглашения Джеймсу будет уже 42 года. За весь этот период он может получить свыше $ 150 млн. Если «Лейкерс» не будут заинтересованы, то именно в этот момент «Филадельфия» сможет включиться. Мори известен своей готовностью заключать рискованные контракты для привлечения игроков. Он выдал трёхлетнее соглашение даже 37-летнему Пи Джей Такеру.

Нельзя забывать о факторе Восточной конференции. Она значительно менее конкурентная, чем Западная. Такое положение вещей должно оставаться ещё несколько лет. Это может привлечь Леброна так же, как и возможность «Филадельфии» собрать чемпионскую команду благодаря месту под «кепкой». «Сиксерс» обладают более широкими возможностями по сравнению с «Лейкерс».

Если вернёмся к мотивации «Филадельфии», то нужно понимать, что Эмбииду вот-вот исполнится 30 лет. Неясно, сколько лет прайма Джоэла осталось у «Сиксерс» для достижения их целей. Учитывая травмы центрового, а также ставку на атлетизм, стоит опасаться, что его уровень начнёт падать уже года через три. Таким образом, нужно спешить.

Леброн Джеймс Фото: Jason Miller/Getty Images

Филадельфия — крупный, исторический город США с большой базой фанатов. Говорю я об этом, потому, что, несомненно, у Леброна нет особого желания переходить в провинциальную команду. Если он сумеет выиграть чемпионство для «Сиксерс», то он сможет стать тем, кто брал титул в четырёх разных командах, а также стать героем для многих болельщиков. Никому в истории подобного не удавалось. Ещё один небольшой аргумент в извечном споре между Леброном и Джорданом.

Мы не утверждаем, что такой переход случится. Наоборот, я буду в шоке, если Леброн примет такое решение. Но если это произойдёт, то, на первый взгляд, это будет крайне выгодно для всех заинтересованных сторон. Поэтому предполагаемый переход и выглядит столь интригующе. А как кажется вам?