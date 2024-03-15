Ненад Димитриевич убеждён, что топ-клубы Единой лиги находятся на уровне Евролиги

Майк Джеймс дал прогноз на то, кто выйдет в «Финал четырёх», «Жальгирис» продлил контракт с Брэди Манеком.

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Майк Джеймс дал прогноз на то, кто выйдет в «Финал четырёх» Евролиги

Майк Джеймс Фото: euroleaguebasketball.net

Разыгрывающий баскетбольного клуба «Монако» Майк Джеймс сделал прогноз на то, какие команды выйдут в «Финал четырёх» Евролиги.

«Я знаю, что сейчас «Реал» играет плохо, и они проиграли три матча подряд. Но это всё ещё «Реал». Мы («Монако») играем отлично и в последнее время мы добились невероятного успеха, обыграв несколько шикарных команд.

Я видел, как «Барселона» играла с другими командами, и она выглядела потрясающе. «Барселона» может быть в топ-4 только потому, что у них много ветеранов. Они хорошо играют вместе, они демонстрируют хороший стиль баскетбола.

В принципе, «Панатинаикос» хорошо играют с тех пор, как туда попал Кендрик Нанн. Они играют в обороне, жёстко и вместе. Прямо сейчас они находятся в отличном ритме, бережно относятся к мячу, обыгрывают соперников, создают открытые броски и хорошо играют как единое целое», — приводит слова Джеймса Basket News.

Ненад Димитриевич: УНИКС, ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» — команды уровня Евролиги

Ненад Димитриевич Фото: БК «Парма»

Разыгрывающий казанского УНИКСа Ненад Димитриевич поделился мнением о конкуренции в Единой лиге ВТБ, затронув тему команд в чемпионате, которые способны выступать в Евролиге.

«Сейчас сосредоточен исключительно на защите титула в Лиге ВТБ. Но чемпионат стал ещё сильнее, чем в прошлом году. Много качественных игроков и высококлассных тренеров. Такие команды, как УНИКС, ЦСКА, «Локомотив-Кубань» и «Зенит», на мой взгляд, находятся на уровне Евролиги.

А другие команды, возможно, менее известные в Европе, невероятно активизировались. Теперь каждый матч интересный и сложный для нас, а болельщикам есть на что посмотреть», — приводит слова Димитриевича Mozzart Sport.

«Жальгирис» продлил контракт с Брэди Манеком

Брэди Манек Фото: Nikola Krstic/Getty Images

Каунасский «Жальгирис» продлевает контракт с дебютантом Евролиги Брэди Манеком. Об этом сообщает издание BasketNews.

Прошлым летом «Жальгирис» подписал контракт с Брэди Манеком по схеме 1+1. Сейчас литовская команда воспользовалась опцией соглашения и продлевает 25-летнего американца на год — как минимум до 2025-го. По ходу Евролиги сезона-2023/2024 Манек набирал в среднем 7,5 очков за игру, реализуя 42,9% попаданий из-за дуги.

Кроме того, он делал 3,3 подбора и имел рейтинг эффективности 7,1, играя в среднем 19 минут за матч. В одном из своих лучших матчей в этом сезоне — с «Басконией» на выезде — Манек набрал 17 очков, реализовав все пять трёхочковых попыток, и сделал 14 подборов.

«В Евролиге так принято». Эргин Атаман — о тренировке «Панатинаикоса» в Пирее

Эргин Атаман Фото: Getty Images

Главный тренер греческого «Панатинаикоса» Эргин Атаман объяснил, почему его команда провела тренировку перед греческим дерби в Пирее, на арене «Мир и Дружба».

«В Евролиге принято тренироваться на домашней площадке команды-соперника. Для меня нет разницы, дерби это или какая-то другая игра. Может быть, для других это странно, но для нас нормально.

Возможно, это первый раз за многовековое дерби, когда одна команда тренируется на площадке другой. Но я надеюсь, что эта практика продолжится. Когда я работал с «Анадолу Эфес», то делал так же перед дерби с «Фенербахче», — заявил 58-летний турецкий специалист.

«У нас сложный график, и встреча с «Олимпиакосом» — одна из самых сложных выездных игр не только потому, что это дерби, но и потому, что «Олимпиакос» — очень хорошая команда, которая играет в очень хороший баскетбол», — добавил он.

Чус Матео: Кампаццо сейчас не в форме, но я не переживаю из-за этого

Факундо Кампаццо Фото: Oscar J. Barroso/Getty Images

Главный тренер мадридского «Реала» Чус Матео накануне игр с «Виртус Болоньей» и «Малагой» рассказал о функциональном состоянии разыгрывающего команды Факундо Кампаццо.

«Я вижу, что Кампаццо сейчас играет не так хорошо, как раньше. Он и сам это осознаёт. Но я совершенно не переживаю из-за этого. Когда будет необходимо, он снова станет старым добрым Факу.

Мы уже сталкивались с такой ситуацией ранее и знаем, что он будет бороться и бороться, чтобы выбраться из этой ямы. Он, как и все, будет совершать ошибки, но когда ему нужно будет сделать всё правильно, он это сделает», — приводит слова Матео испанское издание As.

Аргентинский разыгрывающий мадридского «Реала» Факундо Кампаццо является одним из лидеров по результативным передачам в нынешнем сезоне Евролиги.