«Любой большой клуб — это сложный клуб». Откровенный Ясикявичюс — о бывшем работодателе

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Форвард «Партизана» вернулся в США по личным причинам

Зак Ледей Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

Форвард «Партизана» Зак Ледей получил разрешение на поездку на родину, в США. Об этом информирует пресс-служба сербской команды.

«Зак Ледей получил разрешение отправиться в США. После сегодняшнего матча с «Барселоной» Зак по семейным обстоятельствам уехал в Америку. Зак отправился в путь по предварительному разрешению клуба. «Партизан» желает семье Ледея и лично Заку всего наилучшего», — говорится в сообщении сербского клуба.

В нынешнем сезоне Евролиги Ледей к настоящему моменту принял участие в 27 матчах, в которых в среднем набирал 10,3 очка, совершал 4,3 подбора и отдавал 1,6 передачи, проводя на площадке 30,3 минуты. В последнем матче «Партизан» проиграл «Барселоне» со счётом 76:94.

«Фенербахче» побил рекорд Евролиги по количеству трёхочковых

Рекорд «Фенербахче» Фото: Tolga Adanali/Getty Images

На днях в Евролиге произошёл исторический вечер: «Фенербахче» Стамбул забил в кольцо испанской «Валенсии» 24 трёхочковых броска за один матч, побив рекорд лиги по этому показателю.

В этом матче, состоявшемся на арене «Улкер», хозяева площадки доминировали от начала до конца и в итоге разгромили соперника со счётом 118:88. Также команда «Фенербахче» продемонстрировала высокую эффективность дальних бросков — из 38 попыток 24 оказались результативными — это 63,2%.

Лучшим снайпером стал Тайлер Дорси, забивший восемь из девяти трёхочковых бросков за игру. У Скотти Уилбекина 6 из 10, у Найджела Хэйс-Дэвиса четыре из семи результативных трёхочковых. Тарик Биберович, Амин Нуа, Марко Гудурич и Нейт Сестина добавили ещё 6 из 11 бросков.

Предыдущий рекорд принадлежал «Анадолу Эфес» из Стамбула, который забил 22 трёхочковых «Маккаби Тель-Авив» в феврале 2022 года. Еще ранее рекорд принадлежал «Будучности Подгорица» — 21 трёхочковый в матче с «Басконией» в ноябре 2018 года.

«Я был разочарован своим начальством». Ясикявичюс — о своём увольнении из «Барселоны»

Шарунас Ясикявичюс Фото: Adam Pretty/Getty Images

Главный тренер стамбульского баскетбольного клуба «Фенербахче» Шарунас Ясикявичюс рассказал о своём увольнении из Барселоны, раскритиковав руководство каталонского клуба.

«В спортивном плане это были три замечательных года. Но мы не выиграли Евролигу, о чём мечтают все. Тем не менее мы должны гордиться этими тремя годами. Я очень горжусь. Что касается увольнения… Любой большой клуб — это сложный клуб.

Я был очень разочарован своим начальством, тем, как со мной обращались эти три года. Я много страдал от этого. Одна из вещей, которая ранила меня больше всего, это то, что люди, с которыми я работал в течение многих лет, вели закулисные встречи с журналистами, публиковали всякое. И были разногласия по контракту.

Первое предложение я отверг, а второе они уже не сделали. Думаю, они всё поняли. Спасибо и всего хорошего. Вернуться туда снова? Я уже дважды уходил оттуда и оба раза не при приятных обстоятельствах. Я никогда не говорю никогда, но сейчас…» — приводит слова Ясикявичуса издание As.

Мустафа Фалль продлил контракт с «Олимпиакосом» до 2027 года

Мустафа Фалль Фото: euroleaguebasketball.net

Французский центровой Мустафа Фалль продлил контракт с «Олимпиакосом» ещё на два сезона. Таким образом, Крокодил, как его прозвали в команде, останется в «Олимпиакосе» ещё на три сезона — до 2027 года, поскольку срок его предыдущего контракта истекал летом 2025 года.

Официальное объявление о новом соглашении между «Олимпиакосом» и Мустафой Фаллем было опубликовано 15 марта. Согласно новому контракту зарплата Фалля на следующие три сезона превысит отметку в € 1 млн в год.

«С гордостью сообщаю, что буду играть в этой команде ещё три года. С тех пор как я пришёл в этот клуб, я почувствовал, что это мой дом. Хочу поблагодарить всех людей, которые являются частью этого великого клуба», — написал Фалль в своей соцсети.

Фалль играет за «Олимпиакос» с 2021 года и на данный момент является одним из ключевых игроков команды. Он выиграл два чемпионских титула Греции и дважды участвовал в «Финале четырёх» Евролиги. В составе сборной Франции он завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх.

Найджел Хэйс-Дэвис рассказал о пользе тренировок в темноте

Найджел Хэйс-Дэвис Фото: Euroleague Basketball via Getty Images

29-летний форвард «Фенербахче» Найджел Хэйс-Дэвис рассказал о том, почему, по его мнению, полезно тренироваться в темноте.

«После основной тренировки мы с моим тренером остались на площадке, выключили свет и поработали ещё минут 15 в темноте. Мы хорошо потренировались. Думаю, именно поэтому я чувствовал себя так хорошо (в игре против «Валенсии». — Прим. «Чемпионата»).

Это полезно для мышечной памяти. Я узнал об этом вчера вечером. Мышечная память реальна. Я бегаю и просто ловлю мяч, как бы чувствуя его, и думаю: «Вот там должно быть кольцо», и мяч попадает в цель», — приводит слова Хэйс-Дэвиса Eurohoops.

В четверг Найджел Хэйс-Дэвис набрал 21 очко после 7/11 бросков с игры, включая четыре из-за дуги. В этом сезоне Евролиги он набирает в среднем 13,3 очка за игру.