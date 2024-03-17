Просто зверь! Новичок ЦСКА Хэнлан доказал делом, за что его взяли в команду

16 марта в Москве состоялся матч второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, которого многие болельщики ЦСКА ждали с некоторой опаской. В гости к армейцам пожаловала пермская «Парма», дела с которой у москвичей в нынешнем сезоне не сказать чтобы шли особенно гладко. Одна тяжелейшая победа (77:76), за которой последовали два поражения. Про четырёхматчевую безвыигрышную серию, прервавшуюся лишь в последней встрече, тоже никто не забыл. Как и про потерю Каспера Уэйра. Команда Эмила Райковича нуждалась в новых героях. И они нашлись. В матче с «Локомотивом-Кубань» здорово себя проявил Никита Курбанов.

А в игре с гостями из Перми очередь блеснуть настала для новичка красно-синих Оливье Хэнлана. О том, что творил на площадке канадский снайпер, речь пойдёт в материале «Чемпионата». Для Хэнлана эта была только третья игра в новой лиге. Ранее на паркет он выходил в матчах с УНИКСом и «Локомотивом-Кубань». Суммарно в двух первых играх атакующий защитник набрал всего девять очков, проводя на площадке вполне приличные для новичка 18:30 и 14:05 минут соответственно. Едва ли от лучшего снайпера конкурентного чемпионата Италии ждали именно этого. Как показал матч с «Пармой», ожидания того стоили.

Оливье прогнозируемо остался в запасе и встречу начинал со скамейки. На площадке канадец появился в заключительной трёхминутке стартового отрезка и уже очень скоро открыл счёт своим очкам, увеличив преимущество армейцев до «+12» (20:8). Заканчивали первую четверть команды при счёте 21:12. Переломной для пермяков могла стать вторая 10-минутка. Гости сделали всё, чтобы так и было. Конкретно этот отрезок ЦСКА проиграл «-7».

Пермяки сократили отставание всего до двух очков (35:37). И как знать, каким был бы счёт перед большим перерывом, если бы не Оливье. Во второй четверти канадец провёл на площадке лишь первые три с половиной минуты и до перерыва на ней больше не появлялся. Но и этого ему хватило — причём с запасом. Новобранец армейцев дважды наказал гостей попаданиями с периметра, затратив на это всего 40 секунд. Преимущество красно-синих стало самым крупным на тот момент, увеличившись до «+13». Именно этот разрыв не без успеха и старались нивелировать гости: включился Би Джей Джонсон, был неудержим Александр Платунов. Разница в счёте стала последовательно сокращаться. Но задела армейцев хватило.

Примечательно, что у красно-синих, имеющих в сезоне лучший процент реализации трёхочковых бросков, в первых двух четвертях матча с «Пармой» почти ничего не летело. До перерыва армейцы бросали 20 раз из-за дуги, из которых 16 промахнулись. Представьте статистику подопечных Райковича, если бы не Оливье, реализовавший половину всех трёшек команды.

Оливье Хэнлан и Эмил Райкович, сезон-2023/2024 Фото: cskabasket.ru

В третьей 10-минутке стало понятно… что борьбы не будет. ЦСКА взвинтил темп в атаке и начал жёстче отрабатывать в обороне. Будто вдохновившись дальними бросками Хэнлана, последовательно класть трёшки стали и другие армейцы. Едва началась третья четверть, как с периметра отличились Иван Ухов и Ливио Жан-Шарль, а чуть позже – Антон Астапкович. Но самого Оливье было не переплюнуть – почти половину всех трёхочковых бросков армейцев в матче положил лично он (6 из 13). Менее чем за 20 минут на паркете канадский защитник набрал 22 очка, став самым результативным игроком команды и всего матча.

Комплиментарной оценки после игры Хэнлан удостоился не только от фанатов красно-синих, но и от Сергея Елевича. В интервью «Матч ТВ» заслуженный тренер России отметил канадца, подчеркнув, что он и есть тот игрок, в котором ЦСКА так нуждался: «Пошли у армейцев трёхочковые после перерыва, которые сделали своё дело. У армейцев было несколько атак, не позволивших «Парме» прийти в себя. Было очень хорошее передвижение мяча, на это было трудно среагировать. Гостей это где-то надломило психологически. Может быть, это связано и с перелётом. Всё-таки непростой выезд. Также ЦСКА сделал очень хорошее приобретение в лице (Оливье) Хэнлана. Он очень прилично выглядит на площадке. Это как раз то, что нужно команде».

Выступление Оливье получилось таким ярким, что Единая лига даже подготовила отдельный ролик, посвящённый его игре. Как знать, быть может, в следующем матче ЦСКА Хэнлан выйдет уже в стартовом составе.

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