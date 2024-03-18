«Дразнили и придирались ко мне». Известный тёзка Майкла Джордана жил в тени легенды НБА

Майкл Джордан — глыба и легенда не только баскетбола, но и всего мирового спорта. Эм Джей добился успеха благодаря своему невероятному трудолюбию, таланту и, само собой, шикарной игре. Как думаете, наверное, тяжело расти в 90-х в США и при этом иметь такие же имя и фамилию, как у легенды «Чикаго Буллз»? Майкл Б. Джордан, который впоследствии стал знаменитым актёром, точно знает ответ на этот вопрос.

Актёр родился в Санта-Ане (Калифорния) в 1987 году. Причём у родителей сразу появилась идея назвать сына в честь Майкла Джордана, даже при том, что его отца тоже звали Майкл. Его второе имя, Бакари, на суахили означает «благая весть». Маленький парень, вероятно, как и многие в то время, мечтал стать баскетболистом, но одинаковое с величайшим игроком в НБА имя давало повод сверстникам задирать Джордана.

Майкл Б. Джордан американский актёр «Это то, что я всегда чувствовал, с тех пор как меня назвали Майклом Джорданом и я понял, что есть ещё один парень по имени Майкл Джордан, который был лучшим из всех, кто когда-либо что-то делал. Из-за того что меня дразнили и придирались ко мне по этому поводу, я не хотел заниматься спортом. Но потом стал говорить: «Нет, я действительно буду соревноваться».

Как видим, дети порой бывают жестоки. Особенно к тем, кого зовут Майкл Джордан. Наш герой с детства любил баскетбол, но такое поведение со стороны сверстников не дало ему возможности стать профессиональным спортсменом. Однако это помогло Майклу с самых ранних лет закалить свой характер и в итоге добиться успеха, став довольно узнаваемым актёром, который успел поработать во множестве фильмов.

Он старался сделать себе имя, чтобы люди его знали не просто как тёзку легенды НБА. Майкл Б. Джордан перенял черту легендарного баскетболиста — никогда не сдаваться и делать своё дело, несмотря на то что говорят или думают другие о тебе.

При этом актёру лишь раз в жизни выпала честь встретиться с «оригинальным» Джорданом. Произошло это на одном из Матчей всех звёзд НБА. Майкл Б. Джордан пожал руку Эм Джею, но один из самых известных спортсменов в мире понятия не имел, кто перед ним стоит.

Можно сниматься в «Чёрной пантере», в трёх частях «Крида» и «Фантастической четвёрке», но являться никем для Майкла Джордана. Быть тёзкой настолько великого человека непросто. И никогда нельзя останавливаться на достигнутом, продолжая идти к поставленным целям как в жизни, так и в спорте.