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Баскетболист Майкл Джордан, актёр Майкл Джордан: что общего, связи родственники, Чикаго Буллз НБА, известный актёр

«Дразнили и придирались ко мне». Известный тёзка Майкла Джордана жил в тени легенды НБА
Никита Бирюков
Тёзка Майкла Джордана жил в тени легенды НБА
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Американский актёр пережил трудное детство из-за сравнений с величайшим баскетболистом.

Майкл Джордан — глыба и легенда не только баскетбола, но и всего мирового спорта. Эм Джей добился успеха благодаря своему невероятному трудолюбию, таланту и, само собой, шикарной игре. Как думаете, наверное, тяжело расти в 90-х в США и при этом иметь такие же имя и фамилию, как у легенды «Чикаго Буллз»? Майкл Б. Джордан, который впоследствии стал знаменитым актёром, точно знает ответ на этот вопрос.

Актёр родился в Санта-Ане (Калифорния) в 1987 году. Причём у родителей сразу появилась идея назвать сына в честь Майкла Джордана, даже при том, что его отца тоже звали Майкл. Его второе имя, Бакари, на суахили означает «благая весть». Маленький парень, вероятно, как и многие в то время, мечтал стать баскетболистом, но одинаковое с величайшим игроком в НБА имя давало повод сверстникам задирать Джордана.

Майкл Б. Джордан
Майкл Б. Джордан
американский актёр

«Это то, что я всегда чувствовал, с тех пор как меня назвали Майклом Джорданом и я понял, что есть ещё один парень по имени Майкл Джордан, который был лучшим из всех, кто когда-либо что-то делал. Из-за того что меня дразнили и придирались ко мне по этому поводу, я не хотел заниматься спортом. Но потом стал говорить: «Нет, я действительно буду соревноваться».

Как видим, дети порой бывают жестоки. Особенно к тем, кого зовут Майкл Джордан. Наш герой с детства любил баскетбол, но такое поведение со стороны сверстников не дало ему возможности стать профессиональным спортсменом. Однако это помогло Майклу с самых ранних лет закалить свой характер и в итоге добиться успеха, став довольно узнаваемым актёром, который успел поработать во множестве фильмов.

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Он старался сделать себе имя, чтобы люди его знали не просто как тёзку легенды НБА. Майкл Б. Джордан перенял черту легендарного баскетболиста — никогда не сдаваться и делать своё дело, несмотря на то что говорят или думают другие о тебе.

При этом актёру лишь раз в жизни выпала честь встретиться с «оригинальным» Джорданом. Произошло это на одном из Матчей всех звёзд НБА. Майкл Б. Джордан пожал руку Эм Джею, но один из самых известных спортсменов в мире понятия не имел, кто перед ним стоит.

Можно сниматься в «Чёрной пантере», в трёх частях «Крида» и «Фантастической четвёрке», но являться никем для Майкла Джордана. Быть тёзкой настолько великого человека непросто. И никогда нельзя останавливаться на достигнутом, продолжая идти к поставленным целям как в жизни, так и в спорте.

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