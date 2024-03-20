Лиллард решает в «Милуоки». Присутствие греческих богов необязательно

Баскетбольный клуб «Милуоки» Бакс» на днях вернулся на вторую строчку Восточной конференции, хотя в определённое время у команды были проблемы с игрой и добычей результатов. При этом в последнем матче регулярного чемпионата с «Финикс Санз» на паркете не появлялся лидер команды Яннис Адетокунбо. Однако в стане «оленей» нашёлся герой или герои, которые смогли добыть уверенную победу без Грик Фрика.

Приход Дэмьена Лилларда в «Милуоки» ознаменовал новую эру в команде. Ставка была сделана на двух звёзд — Янниса и Дэйма, а остальной состав укомплектован крепкими игроками, из которых выделяются Крис Миддлтон, Бобби Портис и Брук Лопес. При этом у «Милуоки» не может быть другой цели в чемпионате, кроме как чемпионства с настолько впечатляющими звёздами. По ходу большей части сезона «олени» шли вторыми, и лишь после того, как клуб возглавил Док Риверс, коллектив немного просел по результатам и упал на третье-четвёртое место в таблице.

Затем у команды дела пошли в гору, при этом Лиллард играет всё более значимую роль в команде, чем было на первых порах. Команда уже адаптировалась к стилю игры звёздного разыгрывающего и, в свою очередь, проиграла все пять матчей в чемпионате, когда Дэмьена не было на паркете, а вот в отсутствие Янниса лидерские качества Лилларда включаются на максимум. Адетокунбо пропустил всего четыре матча в нынешнем сезоне, а в трёх из них «Милуоки» во главе с Дэймом победил.

Уже матёрый Лиллард выкручивает свой тумблер на максимум и всеми силами тащит «оленей». В матче с «Финиксом» Дэйм набрал 31 очко и отдал 16 результативных передач. Разыгрывающий стал первым игроком в истории «Милуоки», которому удалось набрать как минимум 30 очков с 15 передачами. Не обошлось без великолепной игры Бобби Портиса, который набрал аналогичное количество очков — 31. Но всё же влияние на структуру игры Лилларда и в целом на команду несопоставимо с Портисом, который просто попал всё, что можно.

Лиллард недолго привыкал к игре с более сильными напарниками по команде, чем у него были в «Портленде». Понятное дело, разыгрывающий не демонстрирует настолько впечатляющих статистических показателей, потому что ему приходится делить огромное количество владений с Яннисом. Однако 24,4 очка, 7,0 результативной передачи и лучшая реализация штрафных бросков в карьере — 92,6% — говорят сами за себя.

Кажется, Лилларду и Адетокунбо вообще неважно, кто будет первой скрипкой команды в нападении и кто из них будет обладать статусом главной звезды клуба. Повторюсь, у этих парней одна цель — титул. Дэйм ждал этого слишком долго в «Портленде» и к плей-офф подходит в шикарной форме. Главное – то, чтобы «Милуоки» не допустил ошибок предыдущего плей-офф.