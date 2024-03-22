Легендарного Джордана хотел засудить двойник. Водитель автобуса верил в идеальное сходство

Без преувеличения величайший баскетболист на планете Земля Майкл Джордан завершил профессиональную карьеру в далёком 2003 году. В свою очередь, очень интересные истории, связанные с легендарным игроком «Чикаго Буллз» происходили и после того, как баскетболист ушёл на пенсию. Некий Аллен Хекард — житель Портленда подал иск против Джордана и основателя, а затем генерального директора Nike Фила Найта, потребовав от каждого из них немыслимую сумму.

Дело было в 2006 году, когда Хекард подал в суд на двух влиятельных американцев, призывая выплатить ему $ 832 млн. «За что?» — спросите вы. Аллен считал, что Джордан нанёс вред ему и его здоровью, потому что Хекард был похож на легенду НБА. В своём заявлении житель Портленда написал, что образ Майкла Джордана, получивший широкую известность благодаря содействию Фила Найта, нанёс ущерб его образу жизни, который, скорее всего, сохранится до конца его жизни.

Хекард утверждал, что, куда бы он ни пошёл, люди домогались до него из-за схожести с Джорданом. Причём этот факт его беспокоил более 15 лет. Аллен требовал $ 416 млн от игрока «Чикаго», а от Найта — $ 52 млн в качестве возмещения реального ущерба и $ 364 млн в качестве штрафных санкций. «Я играю в мяч, и люди постоянно останавливаются и смотрят на меня. Меня постоянно преследуют. Я должен был наслаждаться собственной жизнью, но, куда бы я ни пошел, люди говорят мне, что я в точности похож на него», — утверждал Хекард.

Так насколько были схожи Джордан и Хекард? Они оба — афроамериканцы с бритыми головами, при этом оба носили по одной серьге в ухе. На этом некая идентичность между ними заканчивается. Майкл был на 15 см выше и на 13,5 кг тяжелее, а что самое главное, — на восемь лет моложе. Но, даже несмотря на это, ничего не остановило Хекарда от подачи заявления в суд. Однако менее через месяц он объявил о том, что забрал заявление. Истинные причины не разглашаются, но один из представителей Nike сказал, что он наконец-то понял, что в итоге ему придётся оплатить наши судебные издержки, если иск дойдёт до суда.

В то время «двойник» Джордана работал водителем автобуса и был не в состоянии покрыть расходы юристов Nike. Хекард хотел откреститься от того, что его ассоциируют с Майклом в повседневной жизни, однако после подачи иска навсегда гарантировал себе, что отныне он будет навсегда связан с легендой «Чикаго Буллз». Хотя бы в этой истории.

В общем, быть одним из самых популярных спортсменов в мире далеко не просто — приходится сталкиваться с подобными дикими моментами. Вот такие «проблемы» может принести слава. Майкл всегда был и останется синонимом упорства и труда, а кто-то хочет откусить часть от большого пирога, который ему попросту не принадлежит.