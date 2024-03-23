Джимми Батлер уже не тот? Клуб НБА достойно ответил лидеру «Майами» после его высказываний

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации постепенно движется к своему логическому концу, а страсти на паркетах не утихают. «Майами Хит» принимал «Нью-Орлеан Пеликанс». В прошлом матче между командами случилась потасовка между Джимми Батлером и Наджи Маршаллом, также не обошлось без рукоприкладства от Томаса Брайанта в адрес Хосе Альварадо. В общем, было очень жарко. Лидер «Майами» Батлер ранее обещал соперникам «тёплый приём» во Флориде. Получилось ли ответить за свои слова?

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Сперва в точности вспомним слова Джимми, который сказал: «Мы обыграем их и в следующий раз. Мы просто лучшая команда… Когда они выйдут на нашу домашнюю площадку, это будет совсем другая игра. Надеюсь, они здоровы. Результат будет тот же». Именно с таким настроем подходил «Майами» к нынешней домашней игре. Первая половина матча проходила в равной борьбе, и «Нью-Орлеан» вёл с преимуществом в четыре очка — 46:42. Однако после большого перерыва «пеликаны» стали стремительно наращивать преимущество.

В третьей четверти гости обыграли соперника со счётом 30:24, а в четвёртой и вовсе разгромили хозяев — 35:22. «Майами» выглядел сломленным и беспомощным даже с учётом запредельной мотивации обыграть соперника. При этом в составе «Нью-Орлеана» были игроки, для которых матч с «Хит» был не менее принципиальным. Речь о Хосе Альварадо и Наджи Маршалле, которые были одними из основных лиц прошлого конфликта. Альварадо записал на свой счёт 17 очков, семь подборов и шесть результативных передач, а Маршалл отметился 13 очками и семью подборами. Самым же результативным стал Си Джей Макколлум, сбросивший на «Майами» 30 очков.

Даже несмотря на то, что один из лидеров «Пеликанс» Зайон Уильямсон провёл ужасную игру — четыре очка за 25 минут на паркете, гостям всё равно удалось одержать важную для себя победу прежде всего с психологической точки зрения. Именно в таких играх закаляется характер, когда тебе нужно доказать правоту своих действий или неправоту соперника. Мы не будем рассуждать, кто был прав или неправ в прошлом конфликте, но лишь отметим то, что «Нью-Орлеан» понемногу становится грозной силой на Западе, которая в плей-офф может дать бой.

111:88 — с таким счётом победил «Нью-Орлеан». После матча официальный аккаунт «Пеликанс» в социальной сети X (ранее Twitter) подколол «Майами» и написал следующее: «Мы просто лучшая команда». При этом не остался без слов и Альварадо, дважды получивший удар по голове от Томаса Брайанта в прошлом матче: «Сегодня это обернулось для них неприятными последствиями».

Сразу видно, что каждого игрока «Нью-Орлеана» задели слова Батлера. Лидер «Майами» бахвалился «разобраться» с соперником на домашней площадке, а на деле набрал лишь 17 очков за 37 минут на паркете, при этом показав не лучший процент реализации с игры — 41,6% (5 из 12). Раньше Джимми если что-то говорил, то практически всегда отвечал за свои слова, на этот раз «пеликаны» поставили его на место.

Посмотрим, что выйдет у «Майами» в плей-офф, где команда Эрика Споэльстры всегда возрождается, как птица Феникс. Однако остаётся всё меньше времени, чтобы наладить взаимодействие на паркете в концовке регулярного чемпионата. «Пеликанс» и «Хит» подарили нам отличный блокбастер, в котором одного из главных альфа-самцов всей НБА — Батлера — выставили не в лучшем свете. Ждём заветного плей-офф, который расставит все команды на свои законные места.