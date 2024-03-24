Аутсайдер может стать чемпионом в НБЛ? Бросок с логотипа решил исход матча плей-офф

Близится плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации, Евролиги и Единой лиги ВТБ, а в некоторых странах команды уже знают победителей чемпионатов. Вот, например, в австралийской Национальной баскетбольной лиге уже решается судьба чемпионства. Фаворит может упустить титул?

Небольшой экскурс в историю: Национальная баскетбольная лига была основана в 1979 году, 45 лет назад. На данный момент лигу представляют 10 команд: девять австралийских и одна — из Новой Зеландии. Нынешний регулярный чемпионат выиграла команда «Мельбурн Юнайтед», которая победила в 20 матчах при восьми поражениях. На втором месте расположился «Перт Уайлдкэтс» (17-11) — самый титулованный клуб в истории чемпионата Австралии (10 чемпионств), а на третьем месте финишировала «Тасмания Джекджамперс» (16-12).

Именно эти команды претендовали на чемпионство в этом сезоне. Судьба свела «Перт» и «Тасманию» уже в полуфинале плей-офф. Несмотря на то что «Уайлдкэтс» считались фаворитом и имели преимущество домашней площадки в двух матчах из трёх, «Джекджамперс» удалось пройти в финал. Отметим, в НБЛ полуфиналы играются до двух побед, а финал — до трёх.

В финале плей-офф «Тасмании» предстояло встретиться с победителем регулярного чемпионата «Мельбурном», который ведёт за собой Мэттью Деллаведова — австралийский баскетболист, чемпион НБА в составе «Кливленд Кавальерс» в 2016 году. Первый матч серии закономерно ушёл в актив фаворита — 104:81. Однако на домашней площадке команда, названная в честь муравья-прыгуна, вообще не проигрывала по ходу плей-офф, поэтому уверенно забрала победу со счётом 82:77, переведя противостояние в третью игру.

В Мельбурне проходил третий матч серии за звание лучшей команды сезона. На протяжении всей игры команды шли вровень, и никто не мог сделать себе преимущество в счёте. При этом каждый из соперников хотел победить, дело дошло до плотной концовки, где «Мельбурн» вёл со счётом 91:90 за восемь секунд до конца. Команда Деллаведовы вводила мяч из-за боковой, но плохо с этим справилась — «тасманцы» каким-то образом оставили мяч в игре, а затем последовало это.

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Джек Маквей забросил умопомрачительный бросок с логотипа, выиграв для своей команды очень важный матч на выезде — 93:91. Австралийский игрок стал самым результативным в составе клуба — 17 очков, а 21 очко Деллаведовы не помогло его коллективу одержать победу. Примечателен тот факт, что клуб «Тасмания Джекджамперс» был основан в 2020 году. Команде всего четыре года, но уже в следующем матче она может стать чемпионом Австралии по баскетболу.