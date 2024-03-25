«Хьюстон» перевернул игру и рвётся в плей-офф! Секрет успеха «Рокетс» — 22-летний талант

Времена праймового Джеймса Хардена в «Хьюстон Рокетс» давно позади. С 2020 года команда из Техаса не может пробиться в плей-офф, буквально прописавшись на последних строчках Западной конференции. Однако сейчас бывший главный тренер «Бостон Селтикс» Име Удока ведёт за собой молодые дарования НБА — Джейлена Грина, Алперена Шенгюна, Амена Томпсона и Джабари Смита II.

Перед стартом регулярного чемпионата руководство «Хьюстона» решило пригласить на тренерский мостик Удоку, который со скандалом покинул «Селтикс». Из-за чего, спросите вы? Тренера обвинили в интимных отношениях с менеджером команды Кэтлин Линч. Несмотря на то что всё было по обоюдному согласию, в «Бостоне» посчитали такие действия неэтичными и нарушающими кодекс клуба.

После года простоя Удока взялся за дело. Первые три матча регулярного чемпионата «Хьюстон» проиграл, но затем выдал серию из шести побед, сразу показав настрой на борьбу в этом сезоне. Затем команда бóльшую часть чемпионата обитала в районе зоны плей-ин. Например, в феврале команда победила лишь в 3 из 12 матчей, а в марте ситуация в корне поменялась.

«Хьюстон» выиграл восемь последних матчей, при этом за весь мартовский отрезок уступил лишь дважды — 12-2. Команда на ходу и находится в одной победе от 10-го места, на котором располагается «Голден Стэйт Уорриорз». Примечательно, что по ходу этого отрезка из-за травмы выбыл один из лидеров «Рокетс» Алперен Шенгюн. Турецкий центровой не появлялся на паркете в шести последних матчах регулярного чемпионата, но в «Хьюстоне» нашёлся новый герой, который тащит за собой всю команду.

Его имя — Джейлен Грин. 22-летний атакующий защитник и раньше всплесками демонстрировал отличную результативность, однако сейчас молодая звезда «Рокетс» разыгрался не на шутку. Грин поочерёдно набрал против соперников 37, 26, 42, 26 и 41 очко. В отсутствие Шенгюна парень взвалил на себя всю ответственность за результаты команды и не подвёл.

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После матча с «Ютой Джаз», в котором Грин набрал 41 очко, баскетболист заявил следующее: «На самом деле, это ничего не будет значить, если мы не попадём в плей-офф. Это задача, которая стоит перед нами. Я просто пытаюсь выйти на паркет и быть лучшей версией себя для своих товарищей по команде». Правильные мысли и слова от 22-летнего баскетболиста. В свою очередь, Грина похвалил Удока, который на пресс-конференции сказал следующее: «Я тренировал множество выдающихся скореров. Этот парень точно находится в моём списке».

Впереди остаётся лишь 12 матчей, которые решат судьбу сезона для «Хьюстона». Однако уже сейчас можно смело говорить о впечатляющем преображении команды, выигравшей всего лишь 22 матча из 82 в прошлом сезоне, а в этом уже победившей 35 раз, при условии, что остались ещё матчи. Удока делает свою работу, а баскетболисты — свою. Попадут ли «Рокетс» в плей-офф или всё же нет? Чтобы узнать, осталось подождать всего ничего.