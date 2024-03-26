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Локомотив-Кубань — УНИКС, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 26 марта 2024: обзор матча, где смотреть

Сегодня в Краснодаре обещают ливни, но вечером точно будет жарко! «Локо» — УНИКС. LIVE
Андрей Антсон
Локомотив — УНИКС. LIVE
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Топовый матч в Единой лиге.

Сегодня, 26 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которая начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ. Календарь
Единая лига ВТБ. Турнирная таблица
Единая лига ВТБ . Группа А
26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

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