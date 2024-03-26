Сегодня в Краснодаре обещают ливни, но вечером точно будет жарко! «Локо» — УНИКС. LIVE

Сегодня, 26 марта, будет сыгран в общей сложности один матч в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи «Локомотив-Кубань» — УНИКС, которая начнётся в 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

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