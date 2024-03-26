Экс-игрок НБА получил жуткую травму в Европе. Стон отчаяния слышала вся арена

Центровому Вернону Кэри всего 23 года, но игрок уже аккумулировал немало опыта. Выдающиеся выступления в NCAA, НБА, G-лига, снова НБА. В прошлом году Кэри решил попробовать что-то новое и перебрался в Турцию, подписав контракт с клубом «Каршияка». Американец довольно быстро стал лидером команды и одной из её главных опций.

После непростого периода в родной Америке Кэри нашёл что-то действительно своё. 14,1 очка и 6,4 подбора в среднем за матч в чемпионате Турции; 17,8 очка и 7,7 подбора — в еврокубках. После 0,5 очка и 1,0 подбора в среднем за встречу в последнем сезоне в НБА (2022/2023) прогресс был очевиден. В конце концов, Вернон уехал не куда-нибудь, а в конкурентную турецкую лигу. Казалось, дела шли в гору, но в недавнем матче случилось ужасное — 23-летний центровой получил жуткую травму, оправиться от которой сможет не скоро.

Инцидент произошёл в матче чемпионата Турции с одним из местных грандов — «Бешикташем», занимающим сейчас третье место. Получив мяч на периметре в начале второй четверти, стоя спиной к кольцу, Кэри резко развернулся влево, оставив соперника не у дел. Остановить проход под кольцо разогнавшегося центрового игроки «Бешикташа» сумели лишь вдвоём.

В результате борьбы Вернон оказался на паркете, неудачно приземлившись на правую ногу. Американец мгновенно схватился за неё обеими руками, дав понять, что случилось что-то страшное, а истошный крик, прозвучавший едва ли не на всю арену, говорил, что не верить Кэри просто нельзя. После довольно продолжительного пребывания на паркете покинуть арену центровой смог только при помощи персонала команды. На правую ногу он не наступал.

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«Каршияка» в итоге разгромно проиграла «Бешикташу» (66:115). Но едва ли это огорчило болельщиков клуба из Измира больше всего. Как сообщило турецкое агентство DHA вскоре после матча, американский легионер получил разрыв связки и мениска коленного сустава. Восстановление в таких случаях может продолжаться до девяти месяцев. Таким образом, игрок пропустит не только нынешний сезон, но и часть следующего.

Хочется надеяться, что карьера Вернона будет такой же яркой, какой она была на старте. Лучшая результативность в «Дьюке», признание новичком года в конференции ACC, решение выставить свою кандидатуру на драфт и подписание контракта с клубом «Шарлотт Хорнетс». Кэри всего 23, и отчаиваться ему не нужно. В нынешнем сезоне он доказал, что списывать его со счетов точно не стоит.