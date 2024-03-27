Друг Леброна стал тренером и добился исторического достижения на студенческом уровне

«Мартовское безумие» идёт полным ходом. Этот период года всегда дарит нам множество уникальных спортивных историй. Немудрено, ведь в плей-офф участвуют аж 64 команды, а система студенческого баскетбола США включает сотни команд. Турнир NCAA славится тем, что тут всегда происходят сюжеты с сумасшедшими андердогами, которые в итоге добиваются того или иного успеха. Взаимодействие многих франшиз раскрывает нам истории личностей из разных мест и времён, объединённых общим прошлым.

Одной из таких историй является колледж Duquesne из города Питтсбург в штате Пенсильвания. Эта программа уже десятилетиями находится в упадке. Самые славные годы университета прошли в 1950-х гг. Если мы взглянем на баскетболистов, которые прошли этот колледж, то не найдём там звёзд НБА. Разве что старым болельщикам может вспомниться Норм Никсон, который играл вместе с Мэджиком Джонсоном в «Лос-Анджелес Лейкерс» начала 1980-х гг.

Так вот, эта команда не только смогла выйти в «Мартовское безумие», но и одержала победу в первом раунде. Это произошло с Duquesne впервые за 55 лет. Во втором раунде, правда, коллектив разгромно проиграл Иллинойсу, считающемуся одним из фаворитов всего турнира.

Кит Дамброт Фото: Jamie Squire/Getty Images

Но нас здесь будет волновать даже не само это достижение, а те, кто за него ответственен. Кто возглавляет эту команду? Кит Дамброт. Фанатам Леброна Джеймса, которые углублялись в его биографию, это имя наверняка вспомнится. Это специалист, который тренировал Джеймса в школе Сейнт-Винсент — Сент-Мэри. Учебное заведение находится в родном городе Леброна Акроне из штата Огайо.

Леброн под руководством Дамброта смог добиться двух чемпионств штата, а также вывести школу в национальные рейтинги. Отношения тренера и игрока всегда были уважительными. Примером этому служит то, как Джеймс защитил специалиста в своей книге. Дело в том, что уже в 1990-х гг. происходили скандалы с репутацией тех или иных публичных людей в США. Через это прошёл и Кит, которого обвинили в расистских высказываниях, совершённых им якобы во времена работы в университете центрального Мичигана с 1991 по 1993 год.

Леброн же в своей книге описал, что он знал, какие слухи есть про Дамброта, и специально виделся с ним ещё до того, как поступить в школу Сейнт-Винсент — Сейнт-Мэри. Джеймс пришёл к выводу, что специалист не является расистом, это подтвердилось и за годы работы с ним. Звёздный баскетболист помог Киту защитить свой имидж, что позволило специалисту выстроить многолетнюю карьеру.

Дрю Джойс III Фото: Alberto E. Rodriguez/Getty Images

Второй человек, которого стоит поздравить с успехом Duquesne, это Дрю Джойс III. Его наверняка вспомнят любители европейского баскетбола за его длинную карьеру в чемпионате Германии, а также отечественные фанаты за его участие в Единой лиге ВТБ, когда он был игроком «Минска». Джойс являлся партнёром по команде Леброна в Сейнт-Винсент — Сейнт-Мэри, но у него не получилось попасть в НБА, из-за чего он решил построить свою карьеру в Европе. Ему это удалось — он стал рекордсменом Бундеслиги по общему количеству результативных передач.

Несколько лет назад он завершил игровую карьеру и стал тренером. В 2022 году Дрю возглавил Duquesne в ассоциации с Китом. Такую систему дуумвирата можно периодически встретить на студенческом и школьном уровне в США. Таким образом, Джойс воссоединился со своим школьным тренером. И Дамброт, и Дрю являются уроженцами Акрона. Город находится довольно близко к Питтсбургу, так что условия для них довольно комфортные.

Дрю Джойс (слева) и Леброн Джеймс (посередине) на премьере фильма Shooting Stars Фото: Getty Images

Помимо того, что Дрю играл вместе с Леброном, он остался его другом и по сей день. Отец Дрю — Дрю Джойс II — тоже является тренером, и в 2021 году возглавил школу Сейнт-Винсент — Сейнт-Мэри. Вот так всё оказалось переплетено, а жизнь показала в очередной раз, что проходит циклами.

С учётом того, что Леброн планирует стать владельцем команды НБА после того, как закончит играть, может быть, он пригласит своего старого друга поработать в своей франшизе. Во всяком случае, старт тренерской карьеры Джойса проходит крайне успешно.

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