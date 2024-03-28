Проклятие снято, но уже поздно. «Минск» одержал первую за 367 дней победу в Единой лиге

27 марта случилось, как казалось, немыслимое: «Минск» одержал первую победу в сезоне в рамках Единой лиги ВТБ. Команда из Беларуси на своём паркете переиграла «Астану» — 60:58. Теперь на счету минского коллектива одна победа при 34 поражениях. «Чемпионат» подготовил материал о матче, который спас «драконов» от «вечного» антирекорда.

«Минск» проводит свой 14-й сезон в Единой лиге, и он с запасом худший для клуба. Хотя предыдущие если и были лучше, то ненамного, ведь минчане ни разу в своей истории не выходили в плей-офф Лиги ВТБ. В сезонах-2017/2018 и 2021/2022 столичная команда была в шаге от выхода в постсезон, занимая по результатам регулярного чемпионата девятое место в турнирной таблице.

Григорий Мотовилов Фото: Пресс-служба БК «Минск»

Если раньше команда худо-бедно набирала несколько побед за сезон, то в нынешнем чемпионате с каждым днём всё более чётко закрадывалась мысль, что «Минск» может пройти сезон без побед. Команде не помогали ни тренерские перестановки, ни подписания новых игроков: 14 декабря клуб уволил Ростислава Вергуна с поста главного тренера — его сменил Алексей Суховецкий. Также ростер команды пополнили Зак Смит и Йован Шливанчанин. Однако это никак не приносило плоды — клуб терпел поражение за поражением. Не вытерпел и лидер команды Джарред Огунгбени-Джексон, который покинул «Минск» после 34-го подряд поражения.

Совпадение ли, но именно в следующем матче после ухода канадца минчане одержали долгожданную, первую за 367 дней победу. Да, это не шутка — «Минск» не побеждал в Лиге ВТБ больше года! В некотором роде даже символично, что и в марте 2023 года, и в марте 2024-го, командой, которая уступила «Минску», была «Астана». Как же была добыта эта долгожданная победа?

Видео доступно на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Это был первый матч без Огунгбени-Джексона, также во встрече не принимал участия и Зак Смит. В отсутствие привычных лидеров на первые роли вышли Якоб Чебашек и Григорий Мотовилов. Первая половина встречи прошла в равной борьбе с небольшим перевесом «Минска». Третья четверть оказалась не самой результативной для обеих команд. Однако у минчан нашёлся «джокер» — им стал Бенджамин-Павел Дуду, который попал два трёхочковых броска и позволил «Минску» заиметь двузначное преимущество на табло.

Однако «Астана» не собиралась отдавать матч хозяевам и стать первой и, возможно, единственной командой, которая в этом сезоне уступит «Минску». Лидер казахстанского клуба Маркелл Джонсон организовал камбэк, и ко второй половине четвертой четверти «Астане» удалось сравнять счёт. Однако на большее «Астаны» не хватило. У «Минска» было +2 за восемь секунд до конца четвертой десятиминутки, но решающее владение оставалось за казахстанским коллективом. На бросок вывели Карвела Андерсона, который пытался сравнять счёт со средней дистанции, но мяч не попал в цель. 60:58 — и «Минск» одерживает первую и долгожданную победу в нынешнем сезоне.

Маскот «Минска» Фото: Пресс-служба БК «Минск»

Если представить, что «Минск» даже и выиграет все оставшиеся пять матчей регулярного чемпионата, может ли это спасти команду от жёстких санкций после ужасного сезона? Вряд ли. По крайней мере нельзя допустить этого, допустить, чтобы махнули рукой и закрыли глаза на серию из 34 поражений. Единая лига — это международный турнир, и руководству лиги крайне важно сохранить этот статус и баланс, но ведь не на одном «Минске» свет клином сошёлся. Можно с уверенностью сказать, что за пределами России найдутся клубы, которые будут готовы заменить «драконов» в Единой лиге.

Кто знает, может это будет даже команда из Беларуси. Генеральный секретарь Белорусской федерации баскетбола Анастасия Маринина заявляла, что «Минск» перестал давать тот результат, на который рассчитывали. Она отметила, что команде либо нужно увеличивать бюджет в два раза, либо заявляться в лигу по силе ниже. Также могло показаться, что Маринина намекала на то, что «Минск» с олимпа белорусского баскетбола может подвинуть солигорский «Шахтёр», которого ещё пока не существует, но уже есть планы по его созданию. Она привела в пример удачные проекты в футболе и волейболе.

Да, в декабре 2023 года в «Минске» сменилось руководство: вместо Юрия Шаколы пост председателя клуба занял член исполкома БФБ и арбитр ФИБА Петр Ивашков. Похожая история была и с «Астаной»: у команды сменилось руководство, и дела пошли в гору. Кто знает, может, это произойдёт и с «Минском», но есть ощущение, что болельщикам Единой лиги ВТБ хочется чего-то нового и свежего.

Ещё больше мнений автора можно найти в его телеграм-канале — «Чёрным по Оранжевому».

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше