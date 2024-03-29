Защитник «Атланты» без главной суперзвезды в команде разобрался с лучшим клубом НБА

Атакующий защитник Деджонте Мюррей представляет «Атланту Хоукс», которая стабильно держится на 10-м месте Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на протяжении долгого времени, уже как 144 матча. За этот период Мюррей помог «ястребам» одержать 70 побед при 74 поражениях — не самый убедительный баланс, но всё же одна из побед была одержана сегодня, 29 марта. И это победа прежде всего примечательна тем, что «Атлантой» практически вторым составом была обыграна лучшая команда лиги — «Бостон Селтикс».

«Хоукс» имели относительно скромный состав, поскольку ряд ключевых игроков по тем или иным причинам не принимали участия во встрече — Трей Янг, главная звезда команды, Эй Джей Гриффин, Джейлен Джонсон и Оньека Оконгву. Тем не менее в стартовой пятёрке «ястребов» были ребята, способные решить исход встречи — Деджонте Мюррей, Деандре Хантер и Богдан Богданович. Мюррей особенно выделился, став автором победного попадания в дополнительном времени за 0,1 секунды! И именно Деджонте набрал больше всего очков в этой игре — 44. Правда, ранее в основном времени идеальную возможность принести победу «Бостону» имел Джейсон Тейтум, но он промахнулся под сирену.

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Эта победа для «Атланты» примечательна тем, что «Селтикс» были почти в полном составе, за исключением центрового Эла Хорфорда, пропускавшего матч из-за травмы пальца ноги. «Кельты» в любом случае находятся в более выгодном положении, так как такие поражения никак не повлияют на их расклады. Однако в «Бостоне» решили, что игра на щите и в защите — необязательное условие, чтобы разобраться, казалось бы, с такой простенькой командой, как «Атланта». Не в этом случае. Для многих болельщиков «Селтикс» это поражение может навести на тревожные мысли — и это будет справедливо. Большие ожидания — больше требований и вопросов.

Что касаемо Деджонте Мюррея, то он не забыл упомянуть легендарного Коби Брайанта, заявив в послематчевом интервью следующее: «Я бы не хотел совершать так много бросков [с игры], но я знаю, что Коби [Брайант] обязательно гордился бы мной». Коби Брайант славился большим количеством бросков во время матчей, где часто имел относительно низкий процент реализации. При 44 бросках и 40,9% реализации — не так уж и плохо. Забавно, что Тейтум подражает Коби Брайанту, но оправдать его ожиданий в основное время он так и не смог.

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