Сможет ли ЦСКА догнать УНИКС? Для этого придётся добыть победу в матче с «Локо». ЕЛ — LIVE

Сегодня, 1 апреля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Локомотив-Кубань», которая стартует в 19:30 мск.
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⚡️ Хэнлан вышёл на паркет со скамейки и набрал быстрые четыре очка, что позволило ЦСКА выйти вперёд! 12:11.
⚡️ ЦСКА сравнял счёт, после чего Акун-Пёрселл исполнил дааальню трёшку. 11:8, а у ДеВона уже восемь очков.
Проблемы в атаке у ЦСКА на старте. Лишь четыре очка за четыре с половиной минуты. «Локо» ведёт со счётом 8:4.
👌 А теперь своей трёшкой отметился Окаро Уайт. Гости очень точны на первых минутах.
5️⃣ Уже пять очков на старте у ДеВона! Не сказать, что это удивительно. Игрок и после травмы находится в шикарной форме. 5:4.
3️⃣ Акун-Пёрселл — триии! Ну теперь и «Локо» открыл счёт своим очкам.
В матче сразу началась жёсткая борьба с обеих сторон. В таком ли ключе пройдёт вся встреча?
👍 Тримбл открывает счёт встречи! Оказался он свободен в зоне среднего броска и легко его реализовал.
Фото: Кадр из трансляции
❗️ Матч начался
Ну что, погнали! В первой же атаке «Локо» попытались соорудить аллей-уп, но не вышло.
5️⃣ Стартовые пятёрки команд
А вот и те, кто начнёт матч с первых секунд.
🥳 Начало онлайна!
Добрый вечер! Уже через считанные минуты начнётся главный матч дня — ЦСКА — «Локо».
Если у вас нет возможности смотреть матч, то сможете следить за всеми событиями игры прямо здесь! Оставайтесь с нами.