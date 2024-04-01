Краснодарцы, в свою очередь, имеют шанс догнать «Зенит» на третьей строчке.

Сможет ли ЦСКА догнать УНИКС? Для этого придётся добыть победу в матче с «Локо». ЕЛ — LIVE

Сегодня, 1 апреля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Локомотив-Кубань», которая стартует в 19:30 мск.

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