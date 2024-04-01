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ЦСКА — Локо, прямая онлайн-трансляция, Единая лига ВТБ, 1 апреля 2024: обзор матча, где смотреть, во сколько начало

Сможет ли ЦСКА догнать УНИКС? Для этого придётся добыть победу в матче с «Локо». ЕЛ — LIVE
Андрей Антсон
Центральный матч дня — ЦСКА сыграет с «Локо»
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Краснодарцы, в свою очередь, имеют шанс догнать «Зенит» на третьей строчке.

Сегодня, 1 апреля, будет сыграно в общей сложности два матча в рамках второго этапа регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи ЦСКА — «Локомотив-Кубань», которая стартует в 19:30 мск.

Единая лига. Календарь
Единая лига ВТБ . Группа А
01 апреля 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-я четверть
16 : 13
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Джекири, Тримбл, Ухов, Астапкович, Руженцев, Антонов, Жан-Шарль, Хэнлан, Карданахишвили, М'Бай, Клюев, Курбанов
Локомотив-Кубань: Бэрфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Ндур, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Уайт, Миллер, Ведищев, Емченко

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❗️ Матч начался 5️⃣ Стартовые пятёрки команд 🥳 Начало онлайна!
Live Андрей Антсон

⚡️ Хэнлан вышёл на паркет со скамейки и набрал быстрые четыре очка, что позволило ЦСКА выйти вперёд! 12:11.

19:42 Андрей Антсон

⚡️ ЦСКА сравнял счёт, после чего Акун-Пёрселл исполнил дааальню трёшку. 11:8, а у ДеВона уже восемь очков.

19:39 Андрей Антсон

Проблемы в атаке у ЦСКА на старте. Лишь четыре очка за четыре с половиной минуты. «Локо» ведёт со счётом 8:4.

19:37 Андрей Антсон

👌 А теперь своей трёшкой отметился Окаро Уайт. Гости очень точны на первых минутах.

19:35 Андрей Антсон

5️⃣ Уже пять очков на старте у ДеВона! Не сказать, что это удивительно. Игрок и после травмы находится в шикарной форме. 5:4.

19:34 Андрей Антсон

3️⃣ Акун-Пёрселл — триии! Ну теперь и «Локо» открыл счёт своим очкам.

19:34 Андрей Антсон

В матче сразу началась жёсткая борьба с обеих сторон. В таком ли ключе пройдёт вся встреча?

19:33 Андрей Антсон

👍 Тримбл открывает счёт встречи! Оказался он свободен в зоне среднего броска и легко его реализовал.

Фото: Кадр из трансляции

19:32 Андрей Антсон

❗️ Матч начался

Ну что, погнали! В первой же атаке «Локо» попытались соорудить аллей-уп, но не вышло.

19:29 Андрей Антсон

5️⃣ Стартовые пятёрки команд

А вот и те, кто начнёт матч с первых секунд.

19:27 Андрей Антсон

🥳 Начало онлайна!

Добрый вечер! Уже через считанные минуты начнётся главный матч дня — ЦСКА — «Локо».

Если у вас нет возможности смотреть матч, то сможете следить за всеми событиями игры прямо здесь! Оставайтесь с нами.

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