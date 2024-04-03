Два месяца ожиданий! Чем удивил лишённый MVP Джоэл Эмбиид после долгого отсутствия

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид — официально вне гонки MVP уже как два месяца, а, если быть точнее, 64 дня. Именно столько дней «Филадельфия» проводила матчи без своего звёздного лидера, где за этот период подопечные Ника Нёрса одержали всего 12 побед при 18 поражениях. Примечательно, что без Эмбиида «Сиксерс» опустились с пятого места Восточной конференции вплоть до восьмого. Сегодня, 3 апреля, Джоэл вернулся в строй и помог своей команде одержать важную победу против «Оклахома-Сити Тандер», которая была без главного лидера в лице разыгрывающего Шея Гилджес-Александера.

Ник Нёрс не стал сразу заигрывать звёздного игрока, позволив ему провести на паркете первые четыре минуты — Эмбиид предложил болельщикам промах из-за дуги, после — уверенное попадание со средней дистанции с сопротивлением двух оппонентов. К большому перерыву центровой набрал больше всех очков (12), а за первые 36 минут встречи Джоэл Эмбиид имел в своём активе 14 очков, семь результативных передач, четыре подбора и столько же потерь, однако «Оклахома» лидировала с разницей семь очков. В заключительной 12-минутке Эмбиид оформил солидные 10 очков, где восемь из них были набраны со штрафной линии.

Так или иначе, именно штрафные вывели «Филадельфию» вперёд на последней минуте игры. «Он выглядел весьма неплохо для того, кто отсутствовал на протяжении двух месяцев», — кратко резюмировал выступление Джоэла главный тренер «Сиксерс» Ник Нёрс. Интересно, но до этого клуб из Пенсильвании без своего лидера набирал в среднем 108,6 очка за матч, с ним — 121,4. Разница, конечно, существенная. Net Rating (разница между количеством очков на 100 владений, которая забивает атака и пропускает защита. — Прим. «Чемпионата») и вовсе кардинально отличается — «+9,4» с Эмбиидом и «-4,3» без него.

Да, Джоэл Эмбиид точно не получит награду MVP, несмотря на внушительную индивидуальную статистику из 35 очков, 11,1 подбора и 5,7 передачи, но обновлённые правила НБА гласят: «Играй как минимум 65 матчей, будут тебе все награды!» Джоэл провёл лишь 35 игр, тем временем до конца регулярного чемпионата центровому предстоит шесть раз выйти на площадку, если, конечно, ему не предоставят так называемый «профилактический отдых». А это было бы крайне нежелательно, учитывая, что «Сиксерс» находятся в зоне плей-ин, а разница с шестым местом («Индиана Пэйсерс») составляет две победы.

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