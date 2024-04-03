Йокич и Вембаньяма устроили шоу в НБА! А серб побил достижение легенды «Денвера»

«Сан-Антонио Спёрс» уже давно потерял шансы на выход в плей-офф в первый сезон Виктора Вембаньямы в команде. При этом клуб из Техаса в последнее время демонстрирует отличный уровень игры, на равных сражаясь с топовыми коллективами Западной конференции. На этот раз подопечные Грега Поповича на выезде встречались с действующими чемпионами НБА «Денвер Наггетс», которых ведёт ко второму титулу Никола Йокич. Что происходило в матче между одним из лидеров и аутсайдером Запада? Было много чего интересного.

До конца регулярного чемпионата осталось совсем мало времени, поэтому каждая встреча сейчас важна как никогда. Любая ошибка может стоить потери одной или даже двух позиций в турнирной таблице. «Денвер» на домашнем паркете «Болл-Арены» принимал «Сан-Антонио», «самородки» с ходу задали отличный темп в игре и по итогам стартовых 12 минут оказались сильнее соперника со счётом 30:23. Примечательный факт: Йокич в первой четверти оформил три слэм-данка, хотя сербский центровой предпочитает выполнять лэй-апы. Данный факт, видимо, разозлил «Сан-Антонио» и Вембаньяму в частности. Гости перехватили инициативу и практически сравняли счёт в матче — 54:55.

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Лидер «шпор» Вембаньяма всеми силами пытался остановить Йокича. Француз много раз блокировал броски серба и продолжал влиять на игру команды как в атаке, так и в защите. Противостояние накалилось до такой степени, что команды не выявили сильнейшего в третьей четверти — 31:31, и судьба матча решалась на заключительном игровом отрезке. «Денвер» за счёт поддержки трибун и просто умопомрачительного выступления Йокича — 42 очка, 16 подборов и шесть передач, в итоге довёл дело до победы — 110:105. Однако нельзя сказать, что она была простой. Игроки «Сан-Антонио» продемонстрировали характер и то, что даже на выезде могут бороться с действующим чемпионом лиги.

Вембаньяма — машина. Других слов просто нет. 23 очка, 15 подборов, девять блок-шотов и восемь передач! 20-летнему французу не хватило одного блока и двух передач, чтобы оформить квадрупл-дабл — и это в таком матче… Повторюсь, слов всё ещё нет. Его ждёт потрясающее будущее. Это отметил и тяжёлый форвард «Денвера» Аарон Гордон: «Он будет очень, очень, очень, очень хорош». При этом не мог не высказаться и тот, кто защищался против Вемби на протяжении всего матча — Йокич.

Никола Йокич Чемпион НБА, двукратный MVP лиги «Конечно, я сегодня не очень хорошо поработал. Он заблокировал шесть или семь моих бросков. Но он особенный игрок, и всегда нужно совершать особые действия, чтобы забросить через таких парней. Думаю, когда он научится всему и станет лучше понимать игру, то будет ещё большей проблемой».

После матча главный тренер «Сан-Антонио» Попович на пресс-конференции комплиментарно отозвался о центровых обеих команд. «Виктор завоевал большое уважение сегодня вечером, потому что Никола — лучший. То, что Виктор захотел защищаться против него и учиться, стало реальным свидетельством того, насколько хорошим он хочет быть. Как я уже сказал, противостояние с Николой о многом говорит. Виктор учится с каждой минутой».

Йокич в такой вечер не мог обойтись без какого-либо достижения. Чемпион НБА обошёл легендарного Кармело Энтони по количеству набранных очков в истории «Денвера». Теперь Никола занимает третье место с 13 978 набранными очками, а Кармело остановился на отметке в 13 970 очков. Лишь Дэн Иссл (16 589 очков) и Алекс Инглиш (21 654 очка) набрали больше сербского центрового в истории «Наггетс». Сумеет ли Никола до конца карьеры побить этот рекорд клуба? Кажется, всё к этому и идёт.

«Денвер» продолжает борьбу с «Миннесотой» и «Оклахомой» за первую строчку в Западной конференции. На данный момент «самородки» провели на одну игру больше, чем соперники, и возглавляют турнирную таблицу. Команде во главе с Йокичем осталось провести всего шесть матчей в регулярном чемпионате. Сумеют ли «Наггетс» сохранить первую строчку до старта плей-офф? Поживём — увидим.