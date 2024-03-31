Йокича обидел легенда Евролиги и НБА. Сербский чемпион уже всем и всё доказал

После чемпионства «Денвер Наггетс» в прошлом году многие эксперты и просто любители баскетбола моментально присвоили статус легенды Николе Йокичу. Сербский центровой является двукратным MVP лиги, а после завоевания первого в истории «Денвера» титула и награды самому ценному игроку финала и вовсе стал в глазах фанатов неким идолом. Однако один из членов Зала славы баскетбола с этим не согласен.
Многих может ввести в ступор тот факт, что кто-то не считает Йокича легендарным. Так как, по сути, прошлый плей-офф должен был поставить всё на свои места в умах людей. Никола был максимально стабилен на протяжении всего прошедшего сезона, а в плей-офф ещё сильнее доказал своё превосходство над всеми в лиге – 30,0 очка, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру – выдающиеся цифры. При этом сербский баскетболист демонстрировал шикарную эффективность – 46% трёхочковых бросков достигали цели, а общая реализация достигла 55%.
Так у кого ещё есть сомнения по поводу легендарности Йокича? У ещё одного небожителя – Тони Кукоча. Югославский баскетболист, который является легендой не только НБА, но и всего европейского баскетбола, сравнил Йокича с Владе Дивацем и Дино Раджей. Последние тоже были прославленными югославскими баскетболистами, которые удостоились чести стать членами Зала славы баскетбола.
«Несмотря на статистику, Йокич не находится на одном уровне с Владе Дивацем и Дино Раджей. 30 лет назад Дивац удивил Америку тем, как он со своим ростом контролировал мяч. Раджа мог подобрать мяч под своим кольцом, добраться до другой стороны площадки и забить. Любой, кто помнит Сабониса, знает, как он доминировал в центре. Жаль, что его так беспокоили ахилловы сухожилия. Йокичу ещё есть куда расти. Но пусть он двигается не так быстро, однако у него есть невероятная способность вести игру в том ритме, который ему нужен. Он забивает, отдаёт, подбирает — всё в своем режиме. Когда он переводит игру в свой ритм, то может делать всё, что хочет».
С Кукочем сложно не согласиться в плане того, что в 90-х, когда Дивац и Раджа попали в НБА, лига была совершенно другой и для неё появление настолько уникальных на тот момент европейских баскетболистов было сродни некой вспышке. Однако появление Йокича в ассоциации и становление его в, не побоюсь этого слова, лучшего пасующего бигмена в лиге за всё время её существования тоже уже говорит о многом. При этом Никола – это и есть «Денвер». Без него нынешняя команда не была бы той, которая есть сейчас.
Дивац и Раджа – космического уровня игроки, но, на мой взгляд, Йокич превосходит обоих. Влияние, которое оказывает Йокич на «Денвер», несоизмеримо тому уровню воздействия Диваца на «Лейкерс» или «Сакраменто» или Раджи – на тот же «Бостон». Понятное дело, сейчас набирать цифры в НБА легче, чем было раньше. Но даже если учитывать индивидуальные награды, то список Йокича в 29 лет выглядит монструозным – двукратный MVP, самый ценный игрок финала НБА, чемпион НБА, шестикратный участник Матча всех звёзд, трёхкратный участник первой сборной всех звёзд НБА. При этом в скором времени Йокич с огромной долей вероятности возьмёт третью статуэтку MVP в карьере.
Кукоч прав, что место в пантеоне великих нужно заслужить, но Йокич уже сделал немало для «Денвера» и для всей НБА в частности. При этом Никола уже перешёл в ту стадию, когда на максимум включается лишь в нужное время – в плей-офф. Все мы видели его преобразование в прошлом году из состояния «мне безразличен регулярный чемпионат, но я стал лучшим на Западе» до терминатора на площадке, делающего буквально всё и даже больше в ключевые моменты игры.
Старое поколение игроков всегда будет отстаивать своих героев, которые, безусловно, достойны внимания и почестей. Однако нападки в сторону одного из лучших в истории НБА европейских игроков от легенды Евролиги и «Чикаго Буллз» Кукоча выглядят довольно странно. Тони вроде бы немного и похвалил Йокича, но при этом поставил на место. Думаем, что центровому «Денвера» совершенно безразличны слова даже такой известной личности в его адрес. Для Джокера важнее сделать своё дело, а затем, само собой, поехать в Сомбор (деревня в Сербии), где можно провести время со своими любимыми лошадьми. В этом весь Йокич!