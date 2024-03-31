Йокича обидел легенда Евролиги и НБА. Сербский чемпион уже всем и всё доказал

После чемпионства «Денвер Наггетс» в прошлом году многие эксперты и просто любители баскетбола моментально присвоили статус легенды Николе Йокичу. Сербский центровой является двукратным MVP лиги, а после завоевания первого в истории «Денвера» титула и награды самому ценному игроку финала и вовсе стал в глазах фанатов неким идолом. Однако один из членов Зала славы баскетбола с этим не согласен.

Многих может ввести в ступор тот факт, что кто-то не считает Йокича легендарным. Так как, по сути, прошлый плей-офф должен был поставить всё на свои места в умах людей. Никола был максимально стабилен на протяжении всего прошедшего сезона, а в плей-офф ещё сильнее доказал своё превосходство над всеми в лиге – 30,0 очка, 13,5 подбора и 9,5 передачи в среднем за игру – выдающиеся цифры. При этом сербский баскетболист демонстрировал шикарную эффективность – 46% трёхочковых бросков достигали цели, а общая реализация достигла 55%.

Так у кого ещё есть сомнения по поводу легендарности Йокича? У ещё одного небожителя – Тони Кукоча. Югославский баскетболист, который является легендой не только НБА, но и всего европейского баскетбола, сравнил Йокича с Владе Дивацем и Дино Раджей. Последние тоже были прославленными югославскими баскетболистами, которые удостоились чести стать членами Зала славы баскетбола.

Тони Кукоч трёхкратный чемпион НБА, трёхкратный чемпион Евролиги, член Зала славы баскетбола «Несмотря на статистику, Йокич не находится на одном уровне с Владе Дивацем и Дино Раджей. 30 лет назад Дивац удивил Америку тем, как он со своим ростом контролировал мяч. Раджа мог подобрать мяч под своим кольцом, добраться до другой стороны площадки и забить. Любой, кто помнит Сабониса, знает, как он доминировал в центре. Жаль, что его так беспокоили ахилловы сухожилия. Йокичу ещё есть куда расти. Но пусть он двигается не так быстро, однако у него есть невероятная способность вести игру в том ритме, который ему нужен. Он забивает, отдаёт, подбирает — всё в своем режиме. Когда он переводит игру в свой ритм, то может делать всё, что хочет».

С Кукочем сложно не согласиться в плане того, что в 90-х, когда Дивац и Раджа попали в НБА, лига была совершенно другой и для неё появление настолько уникальных на тот момент европейских баскетболистов было сродни некой вспышке. Однако появление Йокича в ассоциации и становление его в, не побоюсь этого слова, лучшего пасующего бигмена в лиге за всё время её существования тоже уже говорит о многом. При этом Никола – это и есть «Денвер». Без него нынешняя команда не была бы той, которая есть сейчас.

Дивац и Раджа – космического уровня игроки, но, на мой взгляд, Йокич превосходит обоих. Влияние, которое оказывает Йокич на «Денвер», несоизмеримо тому уровню воздействия Диваца на «Лейкерс» или «Сакраменто» или Раджи – на тот же «Бостон». Понятное дело, сейчас набирать цифры в НБА легче, чем было раньше. Но даже если учитывать индивидуальные награды, то список Йокича в 29 лет выглядит монструозным – двукратный MVP, самый ценный игрок финала НБА, чемпион НБА, шестикратный участник Матча всех звёзд, трёхкратный участник первой сборной всех звёзд НБА. При этом в скором времени Йокич с огромной долей вероятности возьмёт третью статуэтку MVP в карьере.

Кукоч прав, что место в пантеоне великих нужно заслужить, но Йокич уже сделал немало для «Денвера» и для всей НБА в частности. При этом Никола уже перешёл в ту стадию, когда на максимум включается лишь в нужное время – в плей-офф. Все мы видели его преобразование в прошлом году из состояния «мне безразличен регулярный чемпионат, но я стал лучшим на Западе» до терминатора на площадке, делающего буквально всё и даже больше в ключевые моменты игры.

Старое поколение игроков всегда будет отстаивать своих героев, которые, безусловно, достойны внимания и почестей. Однако нападки в сторону одного из лучших в истории НБА европейских игроков от легенды Евролиги и «Чикаго Буллз» Кукоча выглядят довольно странно. Тони вроде бы немного и похвалил Йокича, но при этом поставил на место. Думаем, что центровому «Денвера» совершенно безразличны слова даже такой известной личности в его адрес. Для Джокера важнее сделать своё дело, а затем, само собой, поехать в Сомбор (деревня в Сербии), где можно провести время со своими любимыми лошадьми. В этом весь Йокич!