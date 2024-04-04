Битва в «Молоте». «Парма» примет «Локомотив-Кубань» в матче второго этапа Единой лиги

Сегодня, 4 апреля, в Перми в рамках второго этапа Единой лиги ВТБ местная «Парма» примет на своём паркете краснодарский «Локомотив-Кубань». Обе команды попали в топ-6 по итогам первого этапа, тем самым автоматически гарантировав себе участие в плей-офф, однако продолжают бороться за выгодное положение в турнирной таблице. «Чемпионат» подготовил анонс предстоящей встречи.

«Парма» — «Локомотив-Кубань» Фото: ПБК «Локомотив-Кубань»

Предстоящая встреча между командами станет юбилейной в их противостоянии в рамках Единой лиги — двадцатой. В предыдущих 19 играх «Локомотив» 16 раз становился победителем, «Парма» — лишь трижды, но куда важнее, что две победы команда Евгения Пашутина одержала в рамках именно действующего чемпионата, и сейчас ведёт в сезонной серии со счётом 2-1.

Последняя встреча между «Пармой» и «Локо» состоялась две недели назад — 20 марта в Краснодаре. На самом деле и тогда пермяки были близки к победе: команда Пашутина на протяжении всего матча вела в счёте, и ещё в начале четвертой четверти имела преимущество в девять очков. Однако два важнейших трёхочковых Девона Акун-Перселла позволили краснодарцам догнать соперника. В концовке матча удачливее оказались «железнодорожники», которые и одержали тяжелейшую победу.

После той встречи пермяки провели одну игру — против УНИКСа, в которой одержали победу. У «Локо» было на один матч больше: также был обыгран УНИКС, однако в гостевой встрече с ЦСКА команда Александра Секулича потерпела поражение.

В предстоящем матче болельщиков традиционно ждёт сразу несколько интереснейших очных противостояний, в первую очередь — тренерская. Александр Секулич и Евгений Пашутин уже достаточное количество раз оппонировали друг другу, чтобы досконально изучить. Интересно будет понаблюдать за матчапом лидеров команд: Девона Акун-Пёрселла («Локомотив-Кубань) и Би Джея Джонсона («Парма»). Оба баскетболиста становились MVP разных месяцев и также участвовали в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ.

Как и в предыдущих встречах, невозможно выделить явного фаворита. Оба коллектива будут показывать свой максимум и бороться за нужную победу, которая может впоследствии обеспечить преимущество своей площадки в плей-офф. «Локомотив» в случае триумфа сравняется с «Зенитом» по количеству побед. Если выиграет «Парма», то для коллектива Пашутина эта победа станет восьмой в этом сезоне над командой из топ-4.

Главный тренер «Локо» Александр Секулич заявил, что команда держит в голове два поражения от пермяков. Также словенский специалист сказал, что ждёт интересной игры. Он отметил, что «Парма» очень хорошая команда, знающая свои сильные стороны и использующая их. При этом Секулич отметил, что кубанцы сами сделают всё, чтобы показать свою лучшую игру. Тренер признался, что поражение от ЦСКА стало уроком для «Локо». Он подметил, что его подопечным нужно улучшить командную игру: больше делиться мячом, двигать его. Также специалист подчеркнул — краснодарцы не должны зависеть от одного игрока.

Потенциальные стартовые пятерки

«Локомотив-Кубань»:



Девон Акун-Пёрселл

Окаро Уайт

Морис Ндур

Андрей Мартюк

Владислав Емченко

«Парма»:



Би Джей Джонсон

Ричард Соломон

Айзея Риз

Руслан Абдулбасиров

Александр Платунов

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