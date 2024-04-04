«Я никогда раньше такого не видел». Концовка матча НБА превратилась в цирк

Под конец регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации страсти кипят как на паркетах, так и вне их. В одном из матчей у игроков и вовсе сдали нервы. Так что же происходило в матче между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Орландо Мэджик»? Подробнее окунёмся в прекрасный и интересный мир НБА.

Как «пеликанам», так и «магическим» победа в матче была очень важна с точки зрения борьбы за выход в плей-офф. Поражение может стоить одной, а то и двух позиций в турнирной таблице. При этом «Нью-Орлеан» подходил к противостоянию без одного из лучших игроков команды — Брэндона Ингрэма, который не играет из-за травмы. «Орландо» же в полном составе был готов увезти непростую выездную победу.

Первая половина матча завершилась с небольшим преимуществом гостей — 58:55, но после большого перерыва «Нью-Орлеан» расклеился и уступил в четвёртой четверти со счётом 21:33. «Орландо» спокойно шёл к победе, но за несколько секунд до конца встречи три игрока «пеликанов» потеряли самообладание и стали что-то говорить судьям, за что, естественно, были удалены с площадки. Этой троицей оказались Херберт Джонс, Трей Мёрфи и Дайсон Дэниэлс. Причём каждого удаляли последовательно: сперва одного, затем другого и в конце – уже третьего. Будто судьи ждали момента, когда баскетболисты им что-то скажут.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Главный тренер «Пеликанс» Уилли Грин всё это время стоял в недоумении. Франц Вагнер реализовал три штрафных броска за каждый технический со стороны игроков «Нью-Орлеана», и игра на этом завершилась — 117:108 в пользу «Орландо». Лидер гостей Паоло Банкеро кратко и ясно выразился насчёт ситуации, которая произошла в концовке: «Я никогда раньше такого не видел. Не собираюсь говорить, что это произошло из-за нас, но я думаю, наша игра их немного расстроила». После матча высказался и главный тренер «пеликанов» Уилли Грин.

Уилли Грин главный тренер «Нью-Орлеан Пеликанс» «Наше разочарование перешло все границы. Мы должны сохранять самообладание. Послушайте, я понимаю, некоторые свистки были не в нашу пользу. Мы чувствуем, что другие команды получают подобные свистки, и наши ребята расстроены этим. Это справедливо. Я не против повздорить, и бывают случаи, когда парни получают технические фолы то тут, то там. Но в конце игры мы должны сохранять самообладание. Игра в значительной степени закончена. Нужно принять это. Мы проиграли, мы должны уметь принимать это иногда».

После этого высказался один из лидеров команды Зайон Уильямсон, который во время матча избежал серьёзной травмы после, казалось бы, ужасного столкновения с Гэри Харрисом, однако впоследствии лидер «пеликанов» всё равно покинул площадку из-за проблем с пальцем. «Я уже был в раздевалке и даже не видел, как это произошло. Тренер говорил с нами об этом. Я не знаю, захочет ли он продолжать эту тему, поэтому не хочу говорить об этом слишком много. Это просто то, о чём мы должны говорить внутри команды».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Вся ситуация упирается в то, что игрокам «Нью-Орлеана» не понравилось, как судьи трактовали некоторые эпизоды, по ходу которых они недосчитались нескольких свистков в свою пользу. Возможно, если бы они их получили, то результат игры был бы совершенно другим. Но это не значит, что нужно терять самообладание и винить во всём лишь рефери, а не самих себя. Да, не было Ингрэма, но все остальные главные лица были в сборе — Уильямсон, Макколлум, Валанчюнас, Мёрфи и Джонс. Нужно искать проблему прежде всего в себе, а не спускать всех собак на других.

Именно это пытался сказать Грин, тем более когда команде нужно быть максимально сплочённой перед финальным отрезком регулярного чемпионата. «Нью-Орлеан» после поражения от «Орландо» выпал из шестёрки сильнейших в Западной конференции, команду обогнал «Финикс Санз». Чтобы избежать раунда плей-ин, «пеликанам» необходимо будет постараться в следующих матчах не допускать подобного балагана, тем более тогда, когда встреча уже закончена.