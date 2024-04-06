«Самый глупый умник». Дэвид Робинсон подарил всем одноклубникам Rolex в честь титула

Легендарный центровой «Сан-Антонио Спёрс» Дэвид Робинсон был особенной фигурой в истории лиги. Его характер и поведение отличались от типичных суперзвёзд баскетбола. Именно его непохожесть делала Робинсона таким любимым болельщиками.

Робинсон всегда казался приземлённым человеком с традиционными ценностями. Он был сосредоточен на площадке, живя победами и благом команды. Но всё же у каждой личности есть собственные хобби, собственные страсти. Об этом на днях рассказал бывший одноклубник Дэвида Малик Роуз, который вместе с «Адмиралом» дважды выигрывал чемпионство в 1999 и 2003 годах.

Давно была известна легенда о том, что после того, как «Спёрс» завоевали долгожданный титул в 1999 году, Робинсон подарил всем своим одноклубникам часы Rolex. Экс-игрок НБА Чендлер Парсонс спросил Роуза на одном из шоу, является ли эта история правдой.

Дэвид Робинсон, Малик Роуз и игрок НФЛ Джастин Так Фото: Michael Loccisano/Getty Images

«Да уж, чувак. Прикол с Дэвидом такой, что он является самым глупым умником из тех, кого я знаю. Он действует, исходя из неведомых и непонятных нам поводов. Регулярно происходили случаи после тайм-аутов, когда он подходил ко мне и спрашивал, мол: «Чел, можешь повторить, что там Попович нарисовал, какую комбинацию мы разыгрываем?». А я ему: «Чувак, это же комбинация под тебя, как ты мог забыть!».

В тот чемпионский 1999 год у него был пункт в контракте, по которому он получит $ 1 млн, если сможет выиграть титул НБА. Помню, как мы возвращались на самолёте, как только выиграли чемпионство, он неожиданно одумывается и при всех говорит: «О, чёрт, кажется я выиграл $ 1 млн!». Я вообще не понимал о чём, мы же только что выиграли чемпионство.

Затем он тут же сообщил, что купит всем нам по Rolex. Я такой… боже, этот парень… один на миллион», — рассказал Роуз.

Затем Малик в камеру показал те самые часы, которые он носит до сих пор.

Малик Роуз показывает часы, подаренные Дэвидом Робинсоном Фото: Кадр из видео

Робинсон выбрал такой подарок неспроста. Дэвид — давний коллекционер часов, несмотря на то что многие из них ему не подходят по размеру. Об этом интересе Дэвид рассказал в 2018 году.

«Я очень рано стал интересоваться часами, ещё в школе и колледже нам выдавали всем часы за те турниры, где мы участвовали. Помню, один раз мы выехали на Гавайи, и нам подарили шикарные местные часы. Именно с них и началась моя коллекция. Затем у меня появились деньги, и моей проблемой было лишь только то, с чего бы начать, что бы купить, было столько вариантов», — рассказал Робинсон.

Дэвид Робинсон и Тим Данкан. Фото: Bob Rosato/ Getty Images

Несмотря на то что за столько лет у Робинсона собралась большая коллекция, самыми дорогими для него оказались те часы, которые ему подарил Тим Данкан в честь завершения карьеры. На обратной стороне аксессуара Данкан выгравировал фразу: «Моему одноклубнику, ментору и другу».

Эти истории подчёркивают, что та атмосфера в коллективе, который сложился в «Спёрс» во время чемпионских лет, сыграла большую роль в успехах команды. «Сан-Антонио» уделяется меньше внимания, чем другим знаменитым династиям. «Шпоры» никогда не были популярны в масштабах страны и мира, но они вошли в историю благодаря уникальным человеческим качествам и внутренним взаимоотношениям.