Виктор Вембаньяма в отсутствие Джоэла Эмбиида провёл историческую ночь в НБА

Концовка регулярного чемпионата НБА не перестаёт радовать шикарными матчами. В одном из них в гости к худшей команде по результату в Западной конференции «Сан-Антонио Спёрс» приехала «Филадельфия Сиксерс». Игра получилась на загляденье! В ней было буквально всё, что нужно: рекорды, накал страстей от начала и до конца встречи и огненная концовка. Разбираемся вместе.

Обе команды подходили к матчу не в лучшей боевой готовности. «Сан-Антонио» недосчитался из-за травм Девина Васселла, Джереми Сохана и Джеди Османа, «Фила» играла без Джоэла Эмбиида, Тобиаса Харриса, Кайла Лоури, Роберта Ковингтона и Де’Энтони Мелтона. В общем, команды потеряли значительную часть лидеров.

«Филадельфия» лучше стартовала и оставила за собой победу в первой четверти — 31:24. Однако Виктор Вембаньяма и его «шпоры» были не согласны со статусом аутсайдера и во втором игровом отрезке разгромили соперника со счётом 40:23. После большого перерыва игра видоизменилась: команды стали больше времени уделять защите и не позволять вольностей в атаке. Гости с преимуществом в три очка забрали третью четверть — 19:16.

Под конец основного времени команды вновь стали отлично проявлять свои атакующие навыки и напрочь забыли о защите. При этом «Фила» сумела отыграться после провала во второй четверти и перевела встречу в овертайм. Однако одним овертаймом дело не ограничилось, соперникам потребовалась дополнительная пятиминутка, в которой уже проявил себя разыгрывающий гостей Тайриз Макси. Игрок «Филы» набрал важные очки и помог своей команде одержать уж очень непростую победу со счётом 133:126 2ОТ.

У лидера «шпор» Вембаньямы 33 очка, 18 подборов, шесть передач и семь блок-шотов. Французский центровой установил уникальный статистический рекорд в НБА. Никто ранее в истории ассоциации не набирал как минимум 30 очков, 15 подборов, пять передач, пять блок-шотов и при этом реализовал пять трёхочковых бросков. Напомним, это первый сезон Виктора в НБА! Что же ждёт лигу в будущем…

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Несмотря на историческую ночь Вембаньямы, в составе «Филадельфии» нашёлся свой герой — Макси, который обновил личный рекорд результативности в карьере, набрав 52 очка. Разыгрывающий отдал всего себя на паркете и после матча сказал: «Не хотел, чтобы мы проиграли. Всего лишь хотел сделать всё, что в моих силах, отдать всю энергию. После этого я сумел смириться с результатом. Как бы ни устал, как бы ни было больно, я просто хотел выйти на площадку и попытаться помочь нам победить».

Форвард «Филы» Николя Батюм не мог не высказаться в адрес соотечественника Вембаньямы. «Он особенный парень, он особенный. Это было хорошее упоминание от Грега Поповича, когда он сказал, что это может быть его худший сезон. Это самое страшное, это может быть худший Вемби, которого мы увидим за следующие 15 лет. Я рад, что победил сегодня вечером».

«Филадельфия» продолжает борьбу за прямое попадание в плей-офф. На данный момент подопечные Ника Нёрса отстают от идущей на шестом месте «Индианы» на одно очко. «Сиксерс» и «Пэйсерс» осталось провести по три матча в регулярном чемпионате, а на пятки наступает «Майами».